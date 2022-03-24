РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4961 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
18 857 87
Зеленский (16558) переговоры (4649) Путин (29862) Подоляк Михаил (243)

"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский", - Подоляк о переговорном процессе между Украиной и РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорном процессе Киева с Москвой сегодня все решает Зеленский, а не Путин.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время", передает Цензор.НЕТ.

"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский. Потому что так, как работает Украина, и это уже мир признал: так, как работает президент Украины с точки зрения оборонного менеджмента, военно-экономического менеджмента и информационного менеджмента, никто рядом не стоит. Сегодня правила задает господин Зеленский. Второе: мир просто не может сломать себя с точки зрения того, что делает Российская Федерация, и более действенно вмешаться в эту ситуацию. Но еще пару дней и этот перелом произойдет до конца. Страны уже поймут, что не нужно уже проговаривать нефтяное эмбарго, нужно закрывать порты или не нужно. Это будет делаться автоматически. Потому что нет смысла вести диалог с варварами", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП также объяснил, зачем Украина вообще ведет переговоры со страной-агрессоркой.

Читайте также: Для Украины важно, чтобы Китай присоединился к переговорам о мире, - Подоляк

"Переговорный процесс мы ведем не для того, чтобы что-то затянуть. Мы понимаем, что фундаментально Украину сломать невозможно. Мы понимаем, что все будет решать ВСУ. Вооруженные Силы Украины точно доведут все до конца. Вопрос — какую цену мы за это заплатим: нашими городами, нашей гражданской инфраструктурой? Чем дальше, тем россияне будут воевать все больше и больше с гражданским населением, а не с военными. Они будут убегать от наших военных и будут убивать гражданских граждан. Мы не можем себе этого позволить", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что чем дальше затягиваются эти переговоры и война, тем меньше у РФ шансов остаться государством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей

"И, наконец, основное — есть несколько фронтов, по которым нужно двигаться обязательно, когда идет война. Это понятно, поля сражений, это дипломатические, экономические и мобилизационные фронты, но в том числе и переговорные. Мы должны объяснять людям [русским], что они будут проигрывать и какую цену они будут платить за этот проигрыш. Чем раньше они остановятся в своем неадекватном восприятии мира, тем меньшую цену они заплатят. Она и так будет велика, но они еще останутся как страна, которая имеет право что-то говорить. Чем дальше, чем больше жертв среди гражданского населения, чем больше разрушенных наших городов, тем меньше шансов, что Российская Федерация вообще может остаться как какое-то важное государство в этом мире", - отметил советник главы ОП.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+58
Хвали мене моя губонька а то роздеру до вух... Скромнее нужно быть.Вирішують хлопці на передку, зброєю яку дали країни НАТО.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:44
+46
Все зараз вирішує ВСУ.

А Подоляк - розмовляюча срака Зеленського.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:45
+43
Nataliya


@Nataliy94087733

·
1 ч



Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну... Одна надія на ЗСУ !
показать весь комментарий
24.03.2022 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хвали мене моя губонька а то роздеру до вух... Скромнее нужно быть.Вирішують хлопці на передку, зброєю яку дали країни НАТО.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:44 Ответить
Так. Вирішують хлопці, вирішують ЗСУ, вирішує народ. Вочевидь в Україні все змінюється на краще. Бо колись все вирішувала одна людина. Рятувала країну і навіть сама створювала армію! З нуля
показать весь комментарий
24.03.2022 17:59 Ответить
згідний на 1000% а подоляко- просто бздун..
показать весь комментарий
24.03.2022 18:22 Ответить
Ну так эта Армия сейчас и воюет -зеля к ее становлению ни малейшего отношения не имеет)
показать весь комментарий
24.03.2022 18:45 Ответить
Миротворец хренов, заглядывающий в очко *****...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:16 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 17:44 Ответить
Nataliya


@Nataliy94087733

·
1 ч



Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну... Одна надія на ЗСУ !
показать весь комментарий
24.03.2022 17:45 Ответить
Що, сучисько, може готуєш внутрішній переворот? До чого тоді це все?
показать весь комментарий
24.03.2022 18:02 Ответить
*****, про шо ти?
показать весь комментарий
24.03.2022 18:08 Ответить
Думаю зеля чекає свій ласий шматок за здачу півдня!
показать весь комментарий
24.03.2022 20:59 Ответить
Все зараз вирішує ВСУ.

А Подоляк - розмовляюча срака Зеленського.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:45 Ответить
главные решалы Украины
показать весь комментарий
24.03.2022 18:16 Ответить
ну рожи предателей же - ну посмотрите на них!
показать весь комментарий
24.03.2022 18:50 Ответить
"Подоляк - розмовляюча срака Зеленського"
та ні, воно само собі розмовляюча срака, а подоля - репітер.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:20 Ответить
Подоляк-залепи дуло.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:46 Ответить
"Ми маємо пояснювати людям [росіянам], що вони будуть програвати і яку ціну вони будуть за цей програш платити. Джерело: https://censor.net/ua/n3328289". Пояснюйте це бетонному стовпу, користі буде більше.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:46 Ответить
Я бы сказал ,что сегодня всё решает НАРОД УКРАИНЫ ,мужественный ,свободный ,гордый НАРОД а Зеленский может эти решения только озвучивать !
показать весь комментарий
24.03.2022 17:46 Ответить
ЗСУ
показать весь комментарий
24.03.2022 18:23 Ответить
Пердіти,пердіти...
показать весь комментарий
24.03.2022 17:52 Ответить
Все вирішують ті , хто дають Україні ******* озброєння ... а не зєлєнські, подоляки, чифіри і земфіри а про єрмаків взагалі мовчу... як кажуть одеські жуліки : ето вам нє мєлочь по карманам тиріть !
показать весь комментарий
24.03.2022 17:53 Ответить
"Здесь всё от меня зависит.."

показать весь комментарий
24.03.2022 19:14 Ответить
"Героическая личность - козья морда." (с) В.Высоцкий
показать весь комментарий
24.03.2022 21:58 Ответить
ЗСУ вирішує та народ України
показать весь комментарий
24.03.2022 17:55 Ответить
Народ уже нарешал, что хуже не будет. Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
24.03.2022 18:49 Ответить
надеемся что народ уже прозрел - иначе будет беда будет еще долго
показать весь комментарий
24.03.2022 18:51 Ответить
І відколи це ***** паном стало? Тю!
показать весь комментарий
24.03.2022 17:55 Ответить
Ну, мы так и поняли, что капитулировать не Путин заставляет, а сам Зеленский хочет этого. Во всяком случае, не вступать в НАТО - это инициатива самого Зеленского. Вскоре узнаем и остальные предложенные Зеленским пункты капитуляции.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:55 Ответить
Та не буде ніякої капітуляції. Все ці переговори це комедія і не більше. Є положення які ні одна зі сторін не може виконати. Ми вже мали яскравий приклад - мінські угоди. Це все картинка з боку росісі для заходу. А тепер риторичне питання, що буде коли вусатий введе свої війська? Відповідь очевидна, всі ці переговори це фікція.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:13 Ответить
За преЗЕдентом и его жОПой в три глаза приглядывать надо.
95-квартал он и есть 95-квартал, и не более...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:55 Ответить
Пуйла не цікавить Херсон чи Крим. Йому треба вся Україна. Погана новина для нас полягає в тому що, якщо пуйла не стане нам потім ще раз доведеться воювати з ними. Це може бути 5,10,20 років але це неминуча війна. До речі люди думають що ми з ними боримося з 2014 р. але це не так, війна вже триває багато століть, це лиша ще одна фаза цієї війни.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:01 Ответить
Вирішує, вирішує, а вирішити не може.
показать весь комментарий
24.03.2022 17:56 Ответить
от вже лизнув так лизнув....
показать весь комментарий
24.03.2022 18:04 Ответить
mihalkov nervno kurit v staronke
показать весь комментарий
24.03.2022 19:22 Ответить
Виршує тільки народ України, зелупа і служки, якщо тільки рипнуться капітулювати, будуть знищені!
показать весь комментарий
24.03.2022 18:12 Ответить
Краще б вирішувало ЗСУ. А то Зеленський без вагань здасть Україну.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:15 Ответить
ну и? шо он до сих пор ничего не выришыв ????
так примитивно льстить надо еще и уметь !!!
показать весь комментарий
24.03.2022 18:20 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 18:22 Ответить
Ну добре, так і запишемо - усю відповідальність за результати переговорів несе президент, кацапи взагалі - ні до чого
показать весь комментарий
24.03.2022 18:23 Ответить
Кому Абрамович дал взятку шоб Зеленский походатайствовал перед США за снятие с него санкций?
показать весь комментарий
24.03.2022 18:29 Ответить
Дерьмаку и оооочень большую-кстати зелю с этим англичане послали
показать весь комментарий
24.03.2022 18:39 Ответить
Часто читаю ермак то, ермак се. Эта личность еще та, которую надо к стенке.
Но почему никто не может поверить, что зеленский сам может все решать, а не только его холуи? И я больше чем уверена, что на росии у зе есть какие то делишки. А может на него и компроматы есть🤔
показать весь комментарий
24.03.2022 21:36 Ответить
а смысл? не зе решает это)
просить делать из абрамовича "голубя мира" ну очень подозрительно
надеюсь скажут
"спасибо конечно, но мы тут разберемся"
тем более основные активы то его скорее всего в британии а не в сша
показать весь комментарий
24.03.2022 18:41 Ответить
Абрамович дал взятку брату Ермака.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:09 Ответить
И шо решил Зеленский по оккупированым территориям? По Херсону?
показать весь комментарий
24.03.2022 18:32 Ответить
"кемська волость ? забирайте - госсударство не обеднеет"..
показать весь комментарий
24.03.2022 18:53 Ответить
Якщо не звертати на цих **переговорників** увагу,то ради справедливості потрібно замітити,що Зе на початку каденції,до початку війни--був не НУЛЬ,а щось МЕНШ НУЛЯ,на сьогодні варто відзначити,що він робить велику і вірну роботу,за винятком,коли кожен раз починає скиглити за ті літаки,а особливо,коли починає про особисту зустріч з карликом. ЗУСТРІЛИСЬ, ВИБОРЕЦЬ ПОРОХА І ЗЕ, ПІСЛЯ ДОВГИХ СПЕРЕЧАНЬ І ДОКАЗІВ ТОГО,ЩО НАКОЇВ ЗЕ,ОСТАННІЙ ЗАЯВИВ.---А ЯКБИ БУВ ПОРОХ,ТО ВЖЕ ДАВНО ЗДАВ-БИ УКРАЇНУ..
показать весь комментарий
24.03.2022 18:37 Ответить
Це феномен Зе виборців - бачити хфантастику там де ії ніколи не було.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:40 Ответить
сорян наехал не подумал,но все что он делает,не есть подвигом или свершением.как зелохторат уже вещает,это всего лишь его прямая обязанность,и было б очень странно если б он этого не делал,но его высеры в сторону нато и запада вообще уже накаляют,это сто запад ему мешал укреплять оборону?
показать весь комментарий
24.03.2022 20:41 Ответить
Нихрена политический Мир никаких заслуг самого зели не признал -даже спецом слили то,что он за Абрамовича просил ,чтоб звиздеть на НАТО переставал и знал свое "особое" место в их сердцах- то есть отношение ровно такое же ,что и до войны -как к зарвавшемуся идиотику
показать весь комментарий
24.03.2022 18:37 Ответить
подоляк и зеленский мало к этому имеют отношения
видя действия ермака и прочих
нехорошие мысли приходят
ладно, придет время, разберутся кто где что
показать весь комментарий
24.03.2022 18:38 Ответить
Знову в очко ліліпутіну дивитись, видмовлятись від НАТО, Криму, Донбасу і клюнути на подачку кацапів десь у пару сотен міліардів долярів за "бєспокойство".
Я НЕ ЗДИВУЮСЬ ЯК ЩО ТАК І БУДЕ
Як що Зе буле гнути лінію смерті Кацапії, навіть я його в цьому підтримаю.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:43 Ответить
Цікаво, як Подоляк відростив собі такого довгого язика?!
мабуть, постійно практикуючи…
показать весь комментарий
24.03.2022 18:46 Ответить
Не смешите. Зе мечтает о встрече с ВВХ и мире "где-то посередине". Клемляди Ермак и Ко активно над этим работают ( история с Абрамовичем тому пример). Надежда только на ВСУ и народ.
показать весь комментарий
24.03.2022 18:47 Ответить
после победы - гнать всю эту оповскую шоблу половыми тряпками. иначе, если Украине предоставят "план маршалла", то первое что они сделают, обьявят уже на следующий день новую свою программу-минимум, - "велике маршаллівництво".
показать весь комментарий
24.03.2022 18:49 Ответить
Україна не Росія,відтак,"Пан Зеленський" не вирішує-він реалізує,виконує те що вирішує Народ України! Так говорить Конституція!
показать весь комментарий
24.03.2022 18:57 Ответить
Подоляк - класичний пропагандон, достатньо подивитися на кого він працював, бо гроші для нього "не пахнуть", має значення тільки сума і звичайно патріотизму у ньому 0.
Зараз Україна може покладатися на ЗСУ і всіх воїнів які вдень і вночі ціною свого життя захищають нашу країну. Пропагвндони на відміну від них нічим не ризикують.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:09 Ответить
Якщо перестараєшся то можеш до крові зализати,роби перекури.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:13 Ответить
Читаешь коменты и видишь, как торчат ушки всяких ботов, целью которых является поссорить нас, умалить значение усилий, которые каждый из украинцев, то ли рядовой солдат, то ли Президент совершается на участках своей ответственности. И все эти усилия одинаково важны сейчас. Как на руке - какой палец не порежь, а болит одинаково.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:13 Ответить
Як заставити оточення Зе не казати у ефір брєд ??
показать весь комментарий
24.03.2022 19:31 Ответить
Зевсім старуха здуріла, хоче бути володаркою морскою.
То може її розбитим коритом пригостити?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:24 Ответить
Так! А чого не вирішує? Чому не накаже путіну йти в тому напрямку куди й їхній корабель? Не хоче???
показать весь комментарий
24.03.2022 19:28 Ответить
Подоляк заявив, що у переговорному процесі Києва з Москвою сьогодні все вирішує Зеленський, а не Путін.


Насправді Подоляк підставляє Зе. Може і не спеціально. Виходить Зе не завершує перемовини ??
показать весь комментарий
24.03.2022 19:29 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 19:46 Ответить
Читаю коменты и не могу понять логику писавших! Впечатление, что тут засели пропагандисты пуйла . А может так и есть. Европа, Канада, Штаты, да практически почти все страны признали заслуги Зеленского в руководстве ЗСУ, его настойчивость привлечь множество стран для помощи Украине и сделал это, но то ли наши рашисты, то ли больные на голову люди, продолжают гадить и шипеть, пытаясь нас расколоть. Хрен вам! Не получится. Слава Украине!
показать весь комментарий
24.03.2022 20:46 Ответить
эти страны не жили с этим "сокровищем" три года не видели того ******* что творила его "молодая команда"
показать весь комментарий
24.03.2022 21:23 Ответить
https://t.me/Nasobin

Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]

Расклад по переговорам:

Вариантов всего три:

1/ Переговоры не приводят к соглашению.

2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс

3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.

Если произойдет

Вариант 1:

Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.

Вариант 2:

Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.

Вариант 3:

Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.

Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?

Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.

Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.

Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?

ПЦ, просто.
показать весь комментарий
24.03.2022 21:37 Ответить
*****, дебил! Что несёт подоляк подлюка!?
показать весь комментарий
24.04.2022 02:05 Ответить
 
 