"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский", - Подоляк о переговорном процессе между Украиной и РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорном процессе Киева с Москвой сегодня все решает Зеленский, а не Путин.
Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время", передает Цензор.НЕТ.
"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский. Потому что так, как работает Украина, и это уже мир признал: так, как работает президент Украины с точки зрения оборонного менеджмента, военно-экономического менеджмента и информационного менеджмента, никто рядом не стоит. Сегодня правила задает господин Зеленский. Второе: мир просто не может сломать себя с точки зрения того, что делает Российская Федерация, и более действенно вмешаться в эту ситуацию. Но еще пару дней и этот перелом произойдет до конца. Страны уже поймут, что не нужно уже проговаривать нефтяное эмбарго, нужно закрывать порты или не нужно. Это будет делаться автоматически. Потому что нет смысла вести диалог с варварами", - заявил Подоляк.
Советник главы ОП также объяснил, зачем Украина вообще ведет переговоры со страной-агрессоркой.
"Переговорный процесс мы ведем не для того, чтобы что-то затянуть. Мы понимаем, что фундаментально Украину сломать невозможно. Мы понимаем, что все будет решать ВСУ. Вооруженные Силы Украины точно доведут все до конца. Вопрос — какую цену мы за это заплатим: нашими городами, нашей гражданской инфраструктурой? Чем дальше, тем россияне будут воевать все больше и больше с гражданским населением, а не с военными. Они будут убегать от наших военных и будут убивать гражданских граждан. Мы не можем себе этого позволить", - подчеркнул он.
Подоляк добавил, что чем дальше затягиваются эти переговоры и война, тем меньше у РФ шансов остаться государством.
"И, наконец, основное — есть несколько фронтов, по которым нужно двигаться обязательно, когда идет война. Это понятно, поля сражений, это дипломатические, экономические и мобилизационные фронты, но в том числе и переговорные. Мы должны объяснять людям [русским], что они будут проигрывать и какую цену они будут платить за этот проигрыш. Чем раньше они остановятся в своем неадекватном восприятии мира, тем меньшую цену они заплатят. Она и так будет велика, но они еще останутся как страна, которая имеет право что-то говорить. Чем дальше, чем больше жертв среди гражданского населения, чем больше разрушенных наших городов, тем меньше шансов, что Российская Федерация вообще может остаться как какое-то важное государство в этом мире", - отметил советник главы ОП.
Пожалуйста, подождите...
@Nataliy94087733
·
1 ч
Розвідка США сповістила, що немає ніяких підтверджень причетності "гаманця пуйла" Романа Абрамовича до переговорного процесу !!! Цікаво,коли ЗЕ робив цю заяву, на кого чи на що він розраховував ?! Чим далі, тим страшніше стає за Україну... Одна надія на ЗСУ !
А Подоляк - розмовляюча срака Зеленського.
та ні, воно само собі розмовляюча срака, а подоля - репітер.
95-квартал он и есть 95-квартал, и не более...
так примитивно льстить надо еще и уметь !!!
Но почему никто не может поверить, что зеленский сам может все решать, а не только его холуи? И я больше чем уверена, что на росии у зе есть какие то делишки. А может на него и компроматы есть🤔
просить делать из абрамовича "голубя мира" ну очень подозрительно
надеюсь скажут
"спасибо конечно, но мы тут разберемся"
тем более основные активы то его скорее всего в британии а не в сша
видя действия ермака и прочих
нехорошие мысли приходят
ладно, придет время, разберутся кто где что
Я НЕ ЗДИВУЮСЬ ЯК ЩО ТАК І БУДЕ
Як що Зе буле гнути лінію смерті Кацапії, навіть я його в цьому підтримаю.
мабуть, постійно практикуючи…
Зараз Україна може покладатися на ЗСУ і всіх воїнів які вдень і вночі ціною свого життя захищають нашу країну. Пропагвндони на відміну від них нічим не ризикують.
То може її розбитим коритом пригостити?
Насправді Подоляк підставляє Зе. Може і не спеціально. Виходить Зе не завершує перемовини ??
Хроники Грядущего, [24.03.2022 14:19]
Расклад по переговорам:
Вариантов всего три:
1/ Переговоры не приводят к соглашению.
2/ Переговоры приводят с соглашению, и для этого требуется пойти на компромисс
3/ Переговоры приводят к бескомпромиссной победе Украины.
Если произойдет
Вариант 1:
Зачем тогда Украине Абрамович и его сохраненные наворованные миллиарды? Война идет, Украина истекает кровью, а кацапский жид на этом богатеет.
Вариант 2:
Любые компромиссы на переговорах со стороны Украины будут оценены как "зрада" и гешефт со стороны украинской власти. Тем более что в "переговорах" участвует одиозный жид Абрамович.
Вариант 3:
Переговоры приводят к бескомпроимссной победе Украины.
Но причем здесь Абрамович тогда? )) За что ему платить?
Напомню, что мы рассмотрели все варианты. Других вариантов нет.
Вывод: Оффис Зеленского не способен просчитать ситуацию даже на два шага вперед, и потому переговоры Зеленскому доверять нельзя. Никаких "один на один с Путиным". Не потому что "зрада", а хотя бы потому что чел не соображает что делает.
Снимать санкции (не вводить санкции) авансом жидку Абрамовичу - это запредельная финансово/коммерческо/торговая неграмотность. Ну кто же платит вперед в таких случаях, Зеленский?
ПЦ, просто.