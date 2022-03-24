Нужно полное эмбарго для торговли с Россией. Следует лишить РФ возможности использовать GPS на войне, - Зеленский

Теперь остановить Россию можно усилиями мирового сообщества.

Об этом сегодня во время обращения к участникам саммита "Группы семи" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все должны действовать немедленно! Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока мир не предстал перед еще большем уровне проблем", - предупреждает глава государства.

По его словам, лучше сейчас усилить санкции против России настолько, насколько это нужно, чтобы остановить ее военную машину, чем потом разбираться с последствиями продовольственно-политического глобального кризиса и невиданных вызовов!

"Если да, то нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег! А их замороженные активы должны превратиться в частности в репарации для восстановления Украины", - отметил Зеленский.

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