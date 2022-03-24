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Нужно полное эмбарго для торговли с Россией. Следует лишить РФ возможности использовать GPS на войне, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Теперь остановить Россию можно усилиями мирового сообщества.

Об этом сегодня во время обращения к участникам саммита "Группы семи" заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все должны действовать немедленно! Немедленно останавливать российские войска, убирать их с территории Украины. Мир нужен немедленно, пока мир не предстал перед еще большем уровне проблем", - предупреждает глава государства.

По его словам, лучше сейчас усилить санкции против России настолько, насколько это нужно, чтобы остановить ее военную машину, чем потом разбираться с последствиями продовольственно-политического глобального кризиса и невиданных вызовов!

"Если да, то нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег! А их замороженные активы должны превратиться в частности в репарации для восстановления Украины", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии
+12
Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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24.03.2022 17:56
+12
Пусть ему Подоляк пояснит. GPS нельзя избирательно отключить.
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24.03.2022 18:00
+8
є ще китайська бейдоу. Тим паче кацапські ракети по gps не літають.
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24.03.2022 18:01
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Правила форума Совет форумчан
Зрозуміло, що деякі країни не можуть відмовитись від газу та нафти з РФ, тому потрібно вести іншу політику.
Потрібно давити через Єврокомісію парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі. Або просто зваліть з РФ..., має бути зрозуміло, що інвестиції і бізнес в РФ, це кров українців, яка коштує дуже дорого...
Нехай віддадуть 50-70% доходу Україні і працюють далі в РФ, інакше, ці всі компанії мають підпадати під санкції за співпрацю з країною терористом...
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24.03.2022 17:56 Ответить
И лампа ГЛОНАСС засветится красным.
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24.03.2022 17:56 Ответить
Если касап по звёздам, иди по компасу пойдёт, точно выйдет где-то в Забайкалье..
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24.03.2022 17:58 Ответить
Головне - щоб пішов *****, як корабель. А де себе потім знайде - то його особиста проблема.
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24.03.2022 18:41 Ответить
є ще китайська бейдоу. Тим паче кацапські ракети по gps не літають.
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24.03.2022 18:01 Ответить
Пусть ему Подоляк пояснит. GPS нельзя избирательно отключить.
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24.03.2022 18:00 Ответить
Кому объяснит ? Ему ???!!!
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24.03.2022 18:38 Ответить
А Подоляк що як Ілон Маск)
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24.03.2022 18:59 Ответить
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24.03.2022 18:03 Ответить
Російський нацизм має бути знищений...
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24.03.2022 18:07 Ответить
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.(с) По моему, орки и с наличием GPS блудят как матрос Железняк. Недаром снятие табличек на развилках вводит их в ступор.
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24.03.2022 18:08 Ответить
Так і Україні потрібна ця система.байрактари по зіркам не летять.
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24.03.2022 18:10 Ответить
Потужньо. Русня сидить на глонасах. Санкції... таблицю Мєндєлеева санкціям не піддаш. Так і бовдурів с ЕС змусиш прийняти вірне рішення. А так одні санціі приймають, на них одразу знаходяться контрміри з "дірами" в системі. На торгівлю в криптовалюті, ****** не накладеш.
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24.03.2022 18:18 Ответить
Немеряно идиотов в округе. Сёдня уже слыхал что надо обязательно спутниковые антенны снимать ибо по ним калибры наводятся....
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24.03.2022 18:20 Ответить
Можно не снимать. Просто приклеить специальные антиракетные наклейки. По типу и исполнению похожи на те которые от излучения на мобилы когда то клеили. Я как раз их продаю по сходной цене. Всем нуждающимся.
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24.03.2022 18:54 Ответить
Говорят, шапочка из фольги защищает от попадания ракет.
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24.03.2022 19:55 Ответить
Ото було б свято як би кацапські супутники на орбіті позбивати )
кацапи наводять свої ракети і винищувачі літаком - радаром який літає над Белоруссю, як би збити цей літак, то ракети кацапи літали б у поля і ліса.
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24.03.2022 18:21 Ответить
Воно і про принцип роботи GPS нічого не розуміє...
У кацапів і так мінімально можлива точність (як у цивільних), вимкнути можна лише повністю.
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24.03.2022 18:28 Ответить
Інших він повчає . Хоч би раз відзвітував би що він разом зі своєю командою зробив для зміцнення держави за три роки .
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24.03.2022 18:36 Ответить
так иди и поотключай. Кто это должен делать, раз тебе надо
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24.03.2022 18:40 Ответить
GPS? Он не в курсе, что кацапы запустили ГЛОНАСС?
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24.03.2022 19:54 Ответить
Глонасс только летает. Толку нуль
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24.03.2022 20:08 Ответить
 
 