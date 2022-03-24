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Инициатива о миротворческой миссии не имеет однозначной поддержки НАТО: стоит говорить об объединении со странами, готовыми бороться за победу Украины, - Дещица

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дещиця

Инициатива Польши о миротворческой миссии в Украине не имеет однозначной поддержки в НАТО, потому, возможно, не нужно ждать решения всего НАТО, а достаточно будет объединиться с теми странами, которые готовы реально и смело бороться за победу Украины, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"На данный момент эта инициатива пока не имеет однозначной поддержки в НАТО. Оказывается, НАТО также должно принимать эти решения единогласно. Не исключено, что и эта система принятия решений требует определенных корректив, учитывая настоящую, а не штабную войну", - сказал Дещица в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передає Цензор.НЕТ.

Посол подчеркнул, что такая и военная, и миротворческая миссия нужна.

"Не только для имиджа, но и для практической поддержки Украины важно, готовы ли страны Европы, не являющиеся членами НАТО или членами ЕС, присоединиться к такой миссии. Возможно, не нужно ждать решения всего НАТО, возможно, достаточно будет объединиться с теми странами, которые готовы реально и смело бороться за победу Украины", - указал Дещица.

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Он отметил, что если учесть, что Польша выдвинула такую инициативу, она готова и возглавить ее, и быть одним из лидеров этой коалиции.

"Я думаю, что уже есть страны, готовые присоединиться. Как минимум, Чехия и Словения, премьер-министры которых вместе с руководством польского правительства недавно ездили в Украину, готовы подключиться под этот проект. Так же страны Балтии, наверное, смогут присоединиться. Но я тоже слышу, что Дания и Великобритания тоже готовы присоединиться. Возможно, будут еще и другие желающие", - добавил Дещица.

В то же время посол указал, что Польша серьезно к относится к возможной угрозе нападения РФ.

"В конце прошлой недели приняла соответствующий закон об обороне Польши. Этот закон предусматривает увеличение Вооруженных сил Польши вдвое, до 300 тыс. человек, вопрос предоставления Польше современного вооружения и усиление Вооруженных сил Польши и подразделений территориальной обороны", - рассказал Дещица.
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Топ комментарии
+11
Дещиця - розумна людина. Він перший з високопосадовців назвав ***** ******
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24.03.2022 18:03
+4
Это какой-то позор?

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24.03.2022 18:00
+3
З НАТО треба гнати німців та мадьяр
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24.03.2022 18:08
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Миротворцы на раССею пусть идут, максимум на границе стоят...
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24.03.2022 17:59 Ответить
Это какой-то позор?

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24.03.2022 18:00 Ответить
Местные опять оторванных задниц наснимают
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24.03.2022 18:02 Ответить
Местным есть что снимать - оторванные задницы русни и их обосранные штаны уже завоняли всю Украину.
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24.03.2022 18:32 Ответить
чем усилять группировку думаете?
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24.03.2022 18:08 Ответить
В смысле идут не на куй, а вводить миротворцев на территорию рабССеи..
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24.03.2022 18:00 Ответить
СОГЛАСНА!Интересная и умная мысль…только эти страны входят в нато. и если они будут задействованы ,не станет ли нато этим действиям препятствовать
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24.03.2022 18:02 Ответить
Дещиця - розумна людина. Він перший з високопосадовців назвав ***** ******
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24.03.2022 18:03 Ответить
Захід готуюється до хімічної зброї з рашки... Цікаво що у нас... Знову будуть казати що рашка не нападе...
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24.03.2022 18:07 Ответить
Та яка там хімзброя... Всі на шашлики!
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24.03.2022 18:20 Ответить
З НАТО треба гнати німців та мадьяр
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24.03.2022 18:08 Ответить
Нас устраивает миротворческая миссия только в составе трех сотен F-35 и сотни В-2.После такого авиудара сразу наступит мир.
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24.03.2022 18:10 Ответить
Для чого ви це пишете ? Зрозуміло , що цього не буде . це фантазії .
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24.03.2022 18:14 Ответить
Миротворческая миссия это тоже из области фантазий.Тут карательная нужна.
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24.03.2022 18:38 Ответить
Її теж не буде . Нахіба таке писати .
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24.03.2022 19:22 Ответить
А толку с той Восточной Европы, если они совкые танчики даже на деньги отказываются продавать ... при этом те же болгары, румыны и балканцы ребелсам в Сирии продавали оружие через посредство Саудовской Аравии .. просто нет политической воли у серьезных игроков, которые могут быть прокладкой таких поставок ... нынешняя верхушка США крайне импотента
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24.03.2022 18:13 Ответить
Треба підкупити якогось дегенерата у війську РФ, нехай )(*не ракетою по якійсь із країн НАТО. Смерті українських дітей на них не діють.
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24.03.2022 18:25 Ответить
Ты цитируешь *****? Здесь? Дебил?
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24.03.2022 18:27 Ответить
Поляки не допоможуть миротворцями. Німеччина і Франція наклали вето на сьогоднішньому самміті. Так що в НАТО нам не бути, тепер про це можна говорити офіційно.
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24.03.2022 18:34 Ответить
Миротворцы могут быть и от группы стран - не обязательно от НАТО.
Чтобы *******, Сиярто и Шольцы не отсвечивали.
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24.03.2022 18:36 Ответить
У нас есть друзья в Азии или Африке? О каких миротворцах речь?
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24.03.2022 18:53 Ответить
например
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24.03.2022 19:11 Ответить
А какая вам разница ? Лишь бы специалисты были хорошие.
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24.03.2022 19:54 Ответить
у вас ума как у голубя
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24.03.2022 20:03 Ответить
Таких голубей не бывает.
По сути есть что сказать ?
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24.03.2022 21:11 Ответить
 
 