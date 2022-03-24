США планируют принять 100 тысяч беженцев из Украины, - The New York Times
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По данным источников The New York Times, США примут 100 тысяч украинских беженцев и пожертвуют 1 миллиард долларов, чтобы помочь европейским странам справиться с наплывом мигрантов из Украины, спасающихся от российского вторжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Официальные лица США неоднократно предполагали, что большинство украинских беженцев захотят остаться в Европе, недалеко от своих домов. Но президент США Джо Байден, находящийся сейчас в Брюсселе с официальным визитом, планирует заявить о помощи Америки в приеме беженцев.
Пока неясно, как именно США будут принимать беженцев из Украины. Некоторые из них могут быть приняты в рамках официальной программы США по приему беженцев. Другим могут выдать визы или предоставить гуманитарную защиту – это форма въезда, часто предоставляемая людям, спасающимся от насилия или войны. Также разрабатывают новые программы с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США.
Отмечается, что в сентябре прошлого года президент США Джо Байден ограничил допустимое количество беженцев со всего мира до 125 тысяч за истекающий в сентябре финансовый год. Однако администрация уже обошла ограничения, позволив десяткам тысяч афганских беженцев въехать в США.
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ждем когда выйдут инструкции как зафайлить temporary protected status чтобы можно работать и велфер получить
щоденні перемовини...
була б можливість - завітав би до тебе в гості, бо я вже далеко непризовного віку та й стану.... Але маю бути вдома, із недієздатною мамою. А дружина "в бєгах", прости Господи! Зараз в Європі, у подруги в Литві. Каже що такого щирого прийому українців, як у Литві не могла собі й уявити - це наші брати, добре знають рашиського звіра. Має ще купу запрошень від друзів та колег в Європі, Америці, Японії. Це добре, що люди всього світу нарешті об'єднались. Але так пізно !! Не зупинили Звіра, хоча бачили що він творить, починаючи ще з Грозного. А тепер Грозні-Алеппо-Марики по всьому світі можуть бути
подяка за зброю !
по молодших колегах знаю - черга в воєнкоматах за автоматом та можливістю воювати.
дуже розізлив українців ***** !
мотивировка воювати - не те слово!
зубами рвати його готові !
вот так життя долі плете: я - українець із Криму, найкращий мій товарищ киримли в окупації. Ти - киримли, який не був в Криму, вихований українцем. А зараз ти в Америці і США стали опорою Україні в боротьбі не на життя, а на смерть.
що не так ?
Я знаю одного человека айтишника которому удалось выехать с места боев. Он один кормит 5 семей которые сейчас без работы остались - 16 человек. Благо удалённо работать может. 1 семья вообще под купянском на оккупированных территориях и выехать не может, престарелых люди. А теперь представь что его мобилизуют, несмотря на то что он прошёл 4 хирургические операции за 3 года, имеет проблемы с позвоночником и суставами. Кто их будет кормить? Или не важно, главное чтоб все с автоматами бегали?
Вы дальше недели похоже вообще не заглядывает в будущее.
Уже сейчас половина населения без работы осталась. Неудобно об этом думать, и не хочется да?
Те кто за границу переезжает как им жить? Ну хватит на неделю денег, дальше что? Искать работу в переполненых беженцами городах? Вы думаете это реально? А если дети? Работать и смотреть за ребёнком? В чужой стране? А образование? Ведь ещё помимо поесть поспать помыться и оно нужно? Как там выжить? Через месяц там будет коллапс. Многие из-за этого и не делят семьи, потому что это дорога в один конец-и вернутся некуда, и жить там невозможно. У нас тоже есть центры беженцев, да. Для поспать отдохнуть норм, это круто, особенно после 5 суток евакуации. но жить там особенно с младенцем невозможно. Это реалии. Голод будет уже в этом году. Просто потому что многим невозможно будет купить еду.
Хорошо что скоро тёплая пора, будет чуть проще евакуированным с какой нить ночевкой. Ну а как если и следующей зимой будет тоже самое? Или всех на фронт, как в совке? Не задумываясь о тылах и собственных согражданах? Хорошо что оп начал призывать более разумно действовать военкомам.
Думаю ни в США, ни в ЕС, ни в Украине ни в рашке не думали что будет затяжная война. Т к для нашего правительства 10млн беженцев это огромная головная боль, которую как-то стремятся решить.
Всьо продумав.