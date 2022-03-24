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США планируют принять 100 тысяч беженцев из Украины, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

По данным источников The New York Times, США примут 100 тысяч украинских беженцев и пожертвуют 1 миллиард долларов, чтобы помочь европейским странам справиться с наплывом мигрантов из Украины, спасающихся от российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Официальные лица США неоднократно предполагали, что большинство украинских беженцев захотят остаться в Европе, недалеко от своих домов. Но президент США Джо Байден, находящийся сейчас в Брюсселе с официальным визитом, планирует заявить о помощи Америки в приеме беженцев.

Пока неясно, как именно США будут принимать беженцев из Украины. Некоторые из них могут быть приняты в рамках официальной программы США по приему беженцев. Другим могут выдать визы или предоставить гуманитарную защиту – это форма въезда, часто предоставляемая людям, спасающимся от насилия или войны. Также разрабатывают новые программы с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США.

Отмечается, что в сентябре прошлого года президент США Джо Байден ограничил допустимое количество беженцев со всего мира до 125 тысяч за истекающий в сентябре финансовый год. Однако администрация уже обошла ограничения, позволив десяткам тысяч афганских беженцев въехать в США.

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Топ комментарии
+23
Примем семью из Украины бесплатно, если шо. Чем можем - поможем.
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24.03.2022 18:11
+4
Нема за шо, друже. Это наш долг, и это будет большей честью для нас. А Украину после победы отстроим всем Миром, будет еще краще.
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24.03.2022 18:52
+3
у меня приятели живут кто не смог вернуться
ждем когда выйдут инструкции как зафайлить temporary protected status чтобы можно работать и велфер получить
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24.03.2022 18:32
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Примем семью из Украины бесплатно, если шо. Чем можем - поможем.
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24.03.2022 18:11 Ответить
у меня приятели живут кто не смог вернуться
ждем когда выйдут инструкции как зафайлить temporary protected status чтобы можно работать и велфер получить
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24.03.2022 18:32 Ответить
Ну, работать втихаря можно и так.
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24.03.2022 18:36 Ответить
вже працюю над цим, хочу дочку з родиною забрати.
щоденні перемовини...
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24.03.2022 18:38 Ответить
Дякую, Максе !

була б можливість - завітав би до тебе в гості, бо я вже далеко непризовного віку та й стану.... Але маю бути вдома, із недієздатною мамою. А дружина "в бєгах", прости Господи! Зараз в Європі, у подруги в Литві. Каже що такого щирого прийому українців, як у Литві не могла собі й уявити - це наші брати, добре знають рашиського звіра. Має ще купу запрошень від друзів та колег в Європі, Америці, Японії. Це добре, що люди всього світу нарешті об'єднались. Але так пізно !! Не зупинили Звіра, хоча бачили що він творить, починаючи ще з Грозного. А тепер Грозні-Алеппо-Марики по всьому світі можуть бути

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24.03.2022 18:41 Ответить
І всім американцям звісно, теж величезна подяка !
подяка за зброю !
по молодших колегах знаю - черга в воєнкоматах за автоматом та можливістю воювати.
дуже розізлив українців ***** !
мотивировка воювати - не те слово!
зубами рвати його готові !
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24.03.2022 18:47 Ответить
Нема за шо, друже. Это наш долг, и это будет большей честью для нас. А Украину после победы отстроим всем Миром, будет еще краще.
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24.03.2022 18:52 Ответить
дякую, Максе !
вот так життя долі плете: я - українець із Криму, найкращий мій товарищ киримли в окупації. Ти - киримли, який не був в Криму, вихований українцем. А зараз ти в Америці і США стали опорою Україні в боротьбі не на життя, а на смерть.
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24.03.2022 19:26 Ответить
Да, судьба рисует непредсказуемые кренделя. Но таки нормальные люди при всех этих зигзагах не забывают откуда они пришли, и кому они обязаны.
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24.03.2022 19:38 Ответить
Давайте краще ви до нас... в нас сезон полювання на свинособак
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24.03.2022 19:38 Ответить
Я старий вже,плюс в мене лише 1,5 ноги. Але кiлька моiх знайомих вже в Украiнi, в Иноземном Легионе.
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24.03.2022 19:43 Ответить
Зазвичай в біженці в США попадають дівчата з надутими губами і сраками які вміло розставляють ноги...
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24.03.2022 18:12 Ответить
Сіді на бутилкє мовчки, чмо японськое
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24.03.2022 19:14 Ответить
Надеюсь уже валить никто и ни куда не будет..
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24.03.2022 18:18 Ответить
Рашистское неграмотное говно ,иди тупо работать мясом в армию,ты очень тупой
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24.03.2022 18:39 Ответить
А слово "тупой" видать твоё любимое..
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24.03.2022 18:49 Ответить
Кусок пьютинского навоза,пнх отсюда
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24.03.2022 19:03 Ответить
Ти це кому гіві
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25.03.2022 07:58 Ответить
Угу. Украинок.
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24.03.2022 18:37 Ответить
бо чоловіки мають воювати.
що не так ?
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24.03.2022 18:43 Ответить
А кто будет кормит 10млн? Святой дух?
Я знаю одного человека айтишника которому удалось выехать с места боев. Он один кормит 5 семей которые сейчас без работы остались - 16 человек. Благо удалённо работать может. 1 семья вообще под купянском на оккупированных территориях и выехать не может, престарелых люди. А теперь представь что его мобилизуют, несмотря на то что он прошёл 4 хирургические операции за 3 года, имеет проблемы с позвоночником и суставами. Кто их будет кормить? Или не важно, главное чтоб все с автоматами бегали?
Вы дальше недели похоже вообще не заглядывает в будущее.
Уже сейчас половина населения без работы осталась. Неудобно об этом думать, и не хочется да?
Те кто за границу переезжает как им жить? Ну хватит на неделю денег, дальше что? Искать работу в переполненых беженцами городах? Вы думаете это реально? А если дети? Работать и смотреть за ребёнком? В чужой стране? А образование? Ведь ещё помимо поесть поспать помыться и оно нужно? Как там выжить? Через месяц там будет коллапс. Многие из-за этого и не делят семьи, потому что это дорога в один конец-и вернутся некуда, и жить там невозможно. У нас тоже есть центры беженцев, да. Для поспать отдохнуть норм, это круто, особенно после 5 суток евакуации. но жить там особенно с младенцем невозможно. Это реалии. Голод будет уже в этом году. Просто потому что многим невозможно будет купить еду.
Хорошо что скоро тёплая пора, будет чуть проще евакуированным с какой нить ночевкой. Ну а как если и следующей зимой будет тоже самое? Или всех на фронт, как в совке? Не задумываясь о тылах и собственных согражданах? Хорошо что оп начал призывать более разумно действовать военкомам.
Думаю ни в США, ни в ЕС, ни в Украине ни в рашке не думали что будет затяжная война. Т к для нашего правительства 10млн беженцев это огромная головная боль, которую как-то стремятся решить.
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24.03.2022 19:15 Ответить
Простите но не могу, просто, у вас логика как у шариковая - взять и поделить(с).
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24.03.2022 19:18 Ответить
Я вообще думаю что границы закрыли из-за ЕС - наши перекрывают границы а они дают деньги-поддержку.
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24.03.2022 19:20 Ответить
А замість прийому 100 тис. біженців надати 100 "Патріотів" і 100 "Томагавків"?!
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24.03.2022 18:58 Ответить
Але потрібно щоб після війни всі переселенці повернулись в Україну.
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24.03.2022 19:43 Ответить
Зі Штатів дуже сумнівно що повернуться дуже багато так як це відсотків на 99 вже еміграція, з європейських країн можливо хтось і повернеться але теж небагато. В міністерстві соціальної політики Лазебна пріпежджена, по іншому я її назвати не можу, хоче щоб тим хто за кордон звалив ще й щомісячну соціалку за рахунок держбюджету платили, це якщо по простому будуть гроші платити, щоб вони своє життя в інших країнах влаштовували а те що пів України без роботи сидить вона дура тупа не розуміє.
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24.03.2022 20:02 Ответить
Це погано.
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24.03.2022 20:07 Ответить
Як раз зі штатів і повернуться. Там життя у рази жорсткіше і дорожче ніж у ЄС.
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24.03.2022 20:32 Ответить
Та отож - не факт.
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25.03.2022 07:59 Ответить
Краще щоб вони приєднали до себе Україну як 51 штат США.
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24.03.2022 20:23 Ответить
Нащо давати ППО, дешевше прийняти біженців, та і то - багато біженців з України ломануться в США ?
Всьо продумав.
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25.03.2022 08:01 Ответить
 
 