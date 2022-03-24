США планируют принять 100 тысяч беженцев из Украины, - The New York Times

По данным источников The New York Times, США примут 100 тысяч украинских беженцев и пожертвуют 1 миллиард долларов, чтобы помочь европейским странам справиться с наплывом мигрантов из Украины, спасающихся от российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Официальные лица США неоднократно предполагали, что большинство украинских беженцев захотят остаться в Европе, недалеко от своих домов. Но президент США Джо Байден, находящийся сейчас в Брюсселе с официальным визитом, планирует заявить о помощи Америки в приеме беженцев.

Пока неясно, как именно США будут принимать беженцев из Украины. Некоторые из них могут быть приняты в рамках официальной программы США по приему беженцев. Другим могут выдать визы или предоставить гуманитарную защиту – это форма въезда, часто предоставляемая людям, спасающимся от насилия или войны. Также разрабатывают новые программы с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США.

Отмечается, что в сентябре прошлого года президент США Джо Байден ограничил допустимое количество беженцев со всего мира до 125 тысяч за истекающий в сентябре финансовый год. Однако администрация уже обошла ограничения, позволив десяткам тысяч афганских беженцев въехать в США.

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