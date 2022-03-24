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Сбит вражеский истребитель Су-34 и беспилотник на харьковском направлении, - Воздушное командование "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская ПВО уничтожила сегодня вражеский беспилотник и еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на харьковском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".
"И снова в ПВО урожайный день на харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. "Они упали". Тихого вечера! Держим строй! Помним - добро побеждает! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий24.03.2022 18:14
+22 Гыг с Вами
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+19 молодой рабочий
показать весь комментарий24.03.2022 18:14
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Надіюсь стропи у "іхтамнета" були обрізані???!!!
В Україні: Не ламай калину біля хати. бо вона заплаче наче мати.
на кацапії: во поле бєрьозка стояла... мы пошли берьозку сломали. Питання навіщо!
@aktroitsky
Без слов.
(это когда Авдотья Никитишна Выпь получит похоронку - сынок-то ейный, Ванька Выпь, долеталси на "учениях"...)