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Сбит вражеский истребитель Су-34 и беспилотник на харьковском направлении, - Воздушное командование "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Украинская ПВО уничтожила сегодня вражеский беспилотник и еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".

"И снова в ПВО урожайный день на харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. "Они упали". Тихого вечера! Держим строй! Помним - добро побеждает! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+28
А нацист пілот живий?
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24.03.2022 18:14
+22
три полка "птичек" не бросили руцкий ваенный корабль .ушли за ним.
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24.03.2022 18:18
+19
"птичкопад продолжается!"
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24.03.2022 18:14
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А нацист пілот живий?
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24.03.2022 18:14 Ответить
Вірогідність не висока.
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24.03.2022 19:39 Ответить
"птичкопад продолжается!"
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24.03.2022 18:14 Ответить
І знов +
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24.03.2022 18:15 Ответить
три полка "птичек" не бросили руцкий ваенный корабль .ушли за ним.
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24.03.2022 18:18 Ответить
Почти 4.!
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24.03.2022 21:40 Ответить
Слава Богу, тому мабуть кацапи годину тому бомбили Харків і немає води і опалення
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24.03.2022 18:18 Ответить
іноді краще збивати чім жувати і говорити..
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24.03.2022 18:18 Ответить
Супер)))
Надіюсь стропи у "іхтамнета" були обрізані???!!!
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24.03.2022 18:20 Ответить
я в шоке с этих летучих шахидов ... они там не замечают что после вылетов возвращаются обратно не только лишь все?
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24.03.2022 18:21 Ответить
Почему Украина не указывает суммарные потери рюсские фашистов за 8 лет войны? Там цифра получится очень впечатляющей.
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24.03.2022 18:21 Ответить
путин попросил зеленского не публиковать потери а то - блаблапереговоры не состоятся
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24.03.2022 18:35 Ответить
Поправте текст. "Й знову в ППО врожайний день на нарківському напрямку! Джерело: https://censor.net/ua/n3328301
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24.03.2022 18:22 Ответить
2 пилота,су34 штурмовик
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24.03.2022 18:23 Ответить
курсанты? полканы уже закончились
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24.03.2022 18:36 Ответить
Сьогодні збили відразу 4 вертольоти к-52.
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24.03.2022 18:23 Ответить
Гарно горять, аж душа радіє за кацапів. Тепер їм тепло
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24.03.2022 18:23 Ответить
Сначала они летали с мыслями "не собьют" чуть позже летали с мыслями "могут сбить" теперь летают с мыслями "точно собьют"
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24.03.2022 18:24 Ответить
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24.03.2022 18:24 Ответить
знову хтось небо потрусив
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24.03.2022 18:25 Ответить
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24.03.2022 18:31 Ответить
Надіюсь пілот заживо згорів.
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24.03.2022 18:29 Ответить
в тому ватальоті два іхтамнєта
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24.03.2022 19:54 Ответить
урра, уверенно движемся к юбилейному числу 200
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24.03.2022 18:30 Ответить
Не в тему. Різниця між кацапами і Українцями.
В Україні: Не ламай калину біля хати. бо вона заплаче наче мати.
на кацапії: во поле бєрьозка стояла... мы пошли берьозку сломали. Питання навіщо!
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24.03.2022 18:32 Ответить
Ещё месяц войны и рф останется без всево
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24.03.2022 18:53 Ответить
Ещё месяц войны и не останется рф
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24.03.2022 19:13 Ответить
Шо там наши Байрактары - как дела - скучаем.
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24.03.2022 18:35 Ответить
потому что был тяжелее воздуха, вот почему. СЛАВА ЗСУ. СЛАВА ППО! роняйте мокшанцев родненькие, гасите, прямо в ад отправляйте прямыми рейсами их чертового аэрофлота
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24.03.2022 18:36 Ответить
а ти, морда руснява, не літай там куди не запрошували
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24.03.2022 18:50 Ответить
а ти, морда руснява, не літай. Взагалі не літай.
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24.03.2022 18:54 Ответить
так навіть краще.
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24.03.2022 18:55 Ответить
Артемий Троицкий


@aktroitsky



Без слов.

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24.03.2022 19:00 Ответить
Опять тревожно взвоет выпь на болоте близ деревни...

(это когда Авдотья Никитишна Выпь получит похоронку - сынок-то ейный, Ванька Выпь, долеталси на "учениях"...)
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24.03.2022 19:01 Ответить
Вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції на Харківщині: Знищено величезну кількість особового складу та техніки рашистів
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24.03.2022 19:28 Ответить
Яка різниця що літає. Зате як гарно падає
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24.03.2022 19:38 Ответить
 
 