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Рада призвала закрыть небо над Украиной, усилить санкции против РФ и Беларуси и предоставить нашей стране истребители

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

вр,рада,верховна

Верховная Рада в четверг, 24 марта, приняла обращение в международные сообщества. Парламентарии призвали создать бесполетную зону над Украиной, ужесточить санкции против РФ и Беларуси, а также собрать средства на послевоенное восстановление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Создать бесполетную зону над Украиной, усилить санкции против РФ и Беларуси, безотлагательно предоставить Украине самолеты МиГ-29 и Су-25 и системы противовоздушной обороны, создать и наполнять средствами Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, принять заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства кандидата в членство в Европейском Союзе.

С таким призывом Верховная Рада обратилась в международные организации, парламенты и правительства. Соответствующее постановление №7188 парламент принял на заседании в четверг, 24 марта.

Депутаты призвали ООН, Еврокомиссию, Европарламент, парламенты и правительства государств-членов ЕС, НАТО, международных организаций и их парламентских ассамблей:

1) Немедленно принять действенные меры для создания бесполетной зоны над Украиной.

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2) Принять на уровне государственных парламентов резолюции с требованиями к правительствам собственных стран усилить санкции против страны-агрессора и террориста русской Федерации, также Республики Беларусь. В частности, отказа от импорта российской нефти, газа, угля и электроэнергии; запретить торговлю с РФ и РБ; закрыть порты и воздушное пространство для самолетов и кораблей РФ; полностью остановить международное транспортное сообщение с РФ; исключить ее из всех международных и межпарламентских организаций, ассамблей, ассоциаций, международных спортивных федераций; включить РФ в черный список FATF и исключить из государств-членов FATF; привлечь виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности к неотвратимой ответственности, включая высшее военно-политическое руководство РФ).

3) Безотлагательно передать Украине самолетов МиГ-29 и Су-25, которые есть в наличии у государств-членов НАТО, а также систем противовоздушной обороны (типа "земля-воздух"), в частности С-300 и других подобных систем; увеличение поставок другого современного вооружения

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4) Створити і наповнити реальним коштами міжнародного Фонду повоєнної відбудови та відновлення України, в тому числі за рахунок конфіскації активів та коштів РФ, її фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції через вторгнення в Україну.

5) Принять отдельные заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства – кандидата на членство в Европейском Союзе.
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Топ комментарии
+7
Я вновь о том же: если бы у нас вместо дорог были противокорабельные ракеты "Нептун" (производство которых ЗЕлёная падаль уничтожила), то корыта Черноморского флота Кацапии уже три недели служили бы пристанищем для черноморских бычков и крабов. А знаменитая черноморская кефаль заплывала бы жирком, с аппетитом поедая останки расийских моряков и морпехов.
А у Украины было бы на порядок меньше проблем с жестокими обстрелами, на которые мы, к сожалению, неспособны ответить.
А если бы, вдобавок, у нас были ещё и высокоточные ракеты "Ольха-М" - мы бы могли, в качестве симметричного ответа последовательно уничтожать казармы и корпуса ближайших к Украине расийских воинских частей и военных заведений. К примеру - военно-воздушной академии в Воронеже.
why not?
Причём, для максимального эффекта, делать это днём, во время занятий. Десяток ракет могли бы испарить эту замечательную академию вместе с её курсантами и профессорско-преподавательским составом. И будущие расийские садисты-асы отлетались бы, не выходя из учебных классов.
Вы можете представить себе воспитательный эффект для россиян в результате такой "специальной военной операции"?! Он был бы сродни взрыву ядерной бомбы. Ведь этот факт (в отличие от того, что происходит с оккупационными войсками в Украине) - утаить было бы абсолютно невозможно.
Видео с сотен смартфонов воронежцев мгновенно заполонили бы интернет - и вся расия, от курил до калининграда, ахнула бы и о*уела. А через пару дней, во время массовых похорон, картинка из сотен гробов произвела бы на непробиваемую расийскую публику неизгладимое впечатление.
И успокоительное путинское "специальная военная операция" - мгновенно заменилось бы в их сознании страшным: ВОЙНА.
А если бы у нас был ещё и ОТРК "Сапсан", с зенитными ракетами большой дальности - мы смогли бы закрыть своё небо и без помощи наших союзников. И сотни расийских летунов уже удобряли бы нашу землю. А с сухопуткой бы мы разобрались без проблем. (вот тут уже с помощью наших союзников)
И поддержка войны в расии была бы не 71%, как сегодня - а, например, 11.
И ***** с трудом собрало бы стадион в лужниках, как сегодня. И расийское мясо, ждущее на границе своей отправки в украинскую мясорубку, стрелялось бы, травилось и вешалось, лишь бы не попасть в лапы к суровому украинскому Молоху...
*****
Дайте ему уже Нобелевскую премию, в конце концов. Заслужил.
Отто Йорк
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24.03.2022 18:50
+6
У нас во власти очень много плохих людей и решить это можно только одним способом, если после окончания войны Залужный и ЗСУ временно возьмут контроль на страной, дабы почистить всех кто этого заслужил. Идеально было бы назначить независимых следователей с Европы и США. У нас сейчас что в раде что в кабмине много предателей и многие из вас это знают. Давайте не просто гнать на власть а думать как устранить проблему, потому что сама она не решиться. Война закончиться, олигархи и депутаты съедутся со всех уголков мира и будут дальше разворовывать нашу страну..
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24.03.2022 18:57
+4
Принимайте антикорупционные законы лучше.
А то и вам небо закроют,будете невыезные.
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24.03.2022 18:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Принимайте антикорупционные законы лучше.
А то и вам небо закроют,будете невыезные.
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24.03.2022 18:42 Ответить
Пчелы против меда?))
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24.03.2022 18:52 Ответить
Эти ЗЕпчелы доказали ,что они неначто не способны за эти 3 года.
Это нихера не реформаторы.И когда война закончится,им никто денег недаст?все просрут.Твари.Только перевыборы.
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24.03.2022 19:07 Ответить
Ну да, все и всё нам дайте, а депутаты Верховной Рады вместе со своими многочисленными родственниками и подельниками будут потом бабло на Большой Стройке пилить, правда?..
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24.03.2022 18:43 Ответить
До бабло на большой стройке пилить еще дожить нужно, а оружие нам нужно сейчас. Так-то, товарищ с очень украинской фамилией в нике.
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24.03.2022 18:52 Ответить
Заметили Коломойский пропал и неслышно его.Бабло закапывает.😁😁😁
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24.03.2022 18:56 Ответить
Чого Рада зволікала з цими рішеннями.
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24.03.2022 18:47 Ответить
Я вновь о том же: если бы у нас вместо дорог были противокорабельные ракеты "Нептун" (производство которых ЗЕлёная падаль уничтожила), то корыта Черноморского флота Кацапии уже три недели служили бы пристанищем для черноморских бычков и крабов. А знаменитая черноморская кефаль заплывала бы жирком, с аппетитом поедая останки расийских моряков и морпехов.
А у Украины было бы на порядок меньше проблем с жестокими обстрелами, на которые мы, к сожалению, неспособны ответить.
А если бы, вдобавок, у нас были ещё и высокоточные ракеты "Ольха-М" - мы бы могли, в качестве симметричного ответа последовательно уничтожать казармы и корпуса ближайших к Украине расийских воинских частей и военных заведений. К примеру - военно-воздушной академии в Воронеже.
why not?
Причём, для максимального эффекта, делать это днём, во время занятий. Десяток ракет могли бы испарить эту замечательную академию вместе с её курсантами и профессорско-преподавательским составом. И будущие расийские садисты-асы отлетались бы, не выходя из учебных классов.
Вы можете представить себе воспитательный эффект для россиян в результате такой "специальной военной операции"?! Он был бы сродни взрыву ядерной бомбы. Ведь этот факт (в отличие от того, что происходит с оккупационными войсками в Украине) - утаить было бы абсолютно невозможно.
Видео с сотен смартфонов воронежцев мгновенно заполонили бы интернет - и вся расия, от курил до калининграда, ахнула бы и о*уела. А через пару дней, во время массовых похорон, картинка из сотен гробов произвела бы на непробиваемую расийскую публику неизгладимое впечатление.
И успокоительное путинское "специальная военная операция" - мгновенно заменилось бы в их сознании страшным: ВОЙНА.
А если бы у нас был ещё и ОТРК "Сапсан", с зенитными ракетами большой дальности - мы смогли бы закрыть своё небо и без помощи наших союзников. И сотни расийских летунов уже удобряли бы нашу землю. А с сухопуткой бы мы разобрались без проблем. (вот тут уже с помощью наших союзников)
И поддержка войны в расии была бы не 71%, как сегодня - а, например, 11.
И ***** с трудом собрало бы стадион в лужниках, как сегодня. И расийское мясо, ждущее на границе своей отправки в украинскую мясорубку, стрелялось бы, травилось и вешалось, лишь бы не попасть в лапы к суровому украинскому Молоху...
*****
Дайте ему уже Нобелевскую премию, в конце концов. Заслужил.
Отто Йорк
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24.03.2022 18:50 Ответить
Это не паника,а вопросы,которые нужно решать,у власти куча кротов и предателей.
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24.03.2022 19:12 Ответить
Якби ВР так дружно голосувала за продовження розробок і випуску ракет "Нептун" та "Вільха" два роки тому.
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24.03.2022 18:53 Ответить
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24.03.2022 19:14 Ответить
Если делать ракеты,но тога как строить дороги,по которым сейчас ездит оккупант?
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24.03.2022 19:14 Ответить
Я не понимаю почему Украина до сих пор не объявила пуйла-экскомьюникадо,и не озвучила награду за его голову?
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24.03.2022 18:55 Ответить
У нас во власти очень много плохих людей и решить это можно только одним способом, если после окончания войны Залужный и ЗСУ временно возьмут контроль на страной, дабы почистить всех кто этого заслужил. Идеально было бы назначить независимых следователей с Европы и США. У нас сейчас что в раде что в кабмине много предателей и многие из вас это знают. Давайте не просто гнать на власть а думать как устранить проблему, потому что сама она не решиться. Война закончиться, олигархи и депутаты съедутся со всех уголков мира и будут дальше разворовывать нашу страну..
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24.03.2022 18:57 Ответить
Залужний навряд чи візьме, він військовий. А ось Данилов буде більш доречним.
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24.03.2022 19:54 Ответить
Росіяни знищують українську літературу й підручники з історії в окупованих містах та селах.
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24.03.2022 19:09 Ответить
Тупо перепостили рюмсання свого царька
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24.03.2022 19:42 Ответить
глас вопиющего в пустыне!
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24.03.2022 19:46 Ответить
Поки НАТО закриє то небо, у московитів літаки закінчуться.
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24.03.2022 19:52 Ответить
 
 