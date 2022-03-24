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В США уточнили, что соглашения с золотом из резервов РФ подпадают под санкции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Соглашения с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее утвержденные в отношении российского Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния.

Соответствующее разъяснение опубликовало в четверг Управление контроля за иностранными активами США (OFAC), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Любое соглашение, в которое привлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ, покрывается действующими санкциями", - отмечено в сообщении подразделения американского Минфина, отвечающего за правоприменение в области санкционных режимов.

Резиденты США (OFAC называет, например, дилеров рынка золота, индивидуальных трейдеров, переработчиков, финансовые учреждения) не имеют права совершать соглашения с золотом, к которым привлечены лица из санкционного списка, говорится в новом пункте списка вопросов и ответов, опубликованном в четверг. Запрет распространяется на соглашения с ЦБ РФ, Минфином и ФНД, отмечается в документе.

Лица, подвергшиеся антироссийским санкциям, принимают различные меры для того, чтобы избежать их влияния, поэтому резиденты США, в том числе участники рынка золота, должны проявлять бдительность, совершая операции, пишет OFAC.

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К концу января стоимость монетарного золота в международных резервах РФ составляла $132,26 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы вслед за валютными заблокировать и золотые резервы России, сообщали на этой неделе американские СМИ со ссылкой на источники. Сохранит ли эта инициатива актуальность после публикации нового разъяснения OFAC, пока не сообщалось.
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Топ комментарии
+21
Амерам-респект...
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24.03.2022 18:46
+20
русские, у вашего фюрера нема золотого запасу. А разбегаться в разные стороны вам некуда. Будете в своей помойке жрать дерьмо до полной демилитаризации, денацификации и депутинизации. Смачного, москалики
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24.03.2022 18:55
+10
Забавно. Вчера рос пропагандоны рассказывали, что "у США руки коротки заблокировать резервы центробанка рф в золоте"
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24.03.2022 18:53
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Амерам-респект...
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24.03.2022 18:46 Ответить
Будут отливать золотые унитазы
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24.03.2022 18:47 Ответить
толку з золотих унітазів, якщо труби гнилі, гівно воно полізе верхом і з золотого унітаза так само жваво як і зі звиклого. Але відок буде ще той.
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24.03.2022 18:50 Ответить
о! це жесть!
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24.03.2022 18:56 Ответить
Шах і мат
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24.03.2022 18:48 Ответить
И Попадают в бюджет УКРАИНЫ, после санкции..
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24.03.2022 18:50 Ответить
Беги ***** беги, хз куда?! Может к Шойгу, в страну Олению?!
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24.03.2022 18:52 Ответить
золото орків - фсьо.
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24.03.2022 18:53 Ответить
Забавно. Вчера рос пропагандоны рассказывали, что "у США руки коротки заблокировать резервы центробанка рф в золоте"
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24.03.2022 18:53 Ответить
русские, у вашего фюрера нема золотого запасу. А разбегаться в разные стороны вам некуда. Будете в своей помойке жрать дерьмо до полной демилитаризации, денацификации и депутинизации. Смачного, москалики
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24.03.2022 18:55 Ответить
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24.03.2022 18:56 Ответить
Картина маслом "приплыли"
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24.03.2022 18:57 Ответить
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24.03.2022 19:08 Ответить
Як москалі тішились своїми ЗВР, а по факту лишились тільки юані.
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24.03.2022 19:15 Ответить
Вообще разрешать надо, с условием, что деньги идут в заблокированные счета, деньги с которых пойдут на восстановление Украины после войны. И орки трудятся, и Европа получает нефть-газ-золото, да и мы не против
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24.03.2022 20:00 Ответить
ВСЕ що проти РФ МУСИМО лайкати! Навіть якщо стратегічно не згодні (наприклад відключення від швидкісного інтернету, бо інтернет це потужна інформаційна протидія та просування правди)
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24.03.2022 20:55 Ответить
 
 