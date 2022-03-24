В США уточнили, что соглашения с золотом из резервов РФ подпадают под санкции

Соглашения с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее утвержденные в отношении российского Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния.

Соответствующее разъяснение опубликовало в четверг Управление контроля за иностранными активами США (OFAC), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Любое соглашение, в которое привлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ, покрывается действующими санкциями", - отмечено в сообщении подразделения американского Минфина, отвечающего за правоприменение в области санкционных режимов.

Резиденты США (OFAC называет, например, дилеров рынка золота, индивидуальных трейдеров, переработчиков, финансовые учреждения) не имеют права совершать соглашения с золотом, к которым привлечены лица из санкционного списка, говорится в новом пункте списка вопросов и ответов, опубликованном в четверг. Запрет распространяется на соглашения с ЦБ РФ, Минфином и ФНД, отмечается в документе.

Лица, подвергшиеся антироссийским санкциям, принимают различные меры для того, чтобы избежать их влияния, поэтому резиденты США, в том числе участники рынка золота, должны проявлять бдительность, совершая операции, пишет OFAC.

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К концу января стоимость монетарного золота в международных резервах РФ составляла $132,26 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы вслед за валютными заблокировать и золотые резервы России, сообщали на этой неделе американские СМИ со ссылкой на источники. Сохранит ли эта инициатива актуальность после публикации нового разъяснения OFAC, пока не сообщалось.