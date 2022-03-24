Российский министр обороны Шойгу перестал отвечать на звонки из Пентагона, - Washington Post

Министр обороны Сергей Шойгу, а также главнокомандующий сухопутными войсками Валерий Герасимов перестали отвечать на звонки Пентагона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post.

Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами за последний месяц отражались Москвой.

После вторжения России в Украину министр обороны США попытался организовать телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, но они так и не согласились принимать в этом участие.

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23 марта Агентство обратило внимание, что Шойгу не появляется на публике 12 дней, а по ТВ показывают старые кадры с его участием и выдают за новые. 18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза "ход спецоперации в Украине". На заседании якобы присутствовал Шойгу. Однако видео и фотографии с совещания не публиковались.

В тот же день на Первом канале России вышел сюжет, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта, отмечает "Агентство".

В Кремле прокомментировали исчезновение министра обороны Сергея Шойгу из общественного пространства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у министра сейчас "много забот".

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