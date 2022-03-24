РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4873 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
27 961 71
Пентагон (1212) Шойгу (664)

Российский министр обороны Шойгу перестал отвечать на звонки из Пентагона, - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,герасимов

Министр обороны Сергей Шойгу, а также главнокомандующий сухопутными войсками Валерий Герасимов перестали отвечать на звонки Пентагона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Post.

Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами за последний месяц отражались Москвой.

После вторжения России в Украину министр обороны США попытался организовать телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, но они так и не согласились принимать в этом участие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские СМИ "нашли" Шойгу: принял участие в совещании с Путиным. ВИДЕО

23 марта Агентство обратило внимание, что Шойгу не появляется на публике 12 дней, а по ТВ показывают старые кадры с его участием и выдают за новые. 18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза "ход спецоперации в Украине". На заседании якобы присутствовал Шойгу. Однако видео и фотографии с совещания не публиковались.

В тот же день на Первом канале России вышел сюжет, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта, отмечает "Агентство".

В Кремле прокомментировали исчезновение министра обороны Сергея Шойгу из общественного пространства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у министра сейчас "много забот".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России командующего 6-й общевойсковой армией генерала Ершова отправили под домашний арест из-за огромных потерь в Украине, - журналист Цимбалюк. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
Здох уже
показать весь комментарий
24.03.2022 19:06
+22
Неужели завонялся?)
показать весь комментарий
24.03.2022 19:07
+19
Не вмер гаврило - галушка задавила.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здох уже
показать весь комментарий
24.03.2022 19:06 Ответить
бункерний фюрер психанув - помістіт цих двох коZZлів на фото у траурну рамочку
показать весь комментарий
24.03.2022 19:11 Ответить
аленевод Шойгу - граф фон Штауфенберг !

поперхнувся...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:14 Ответить
чем больше в армії дубов, тем крепче наша оборона. я вже медальку щойгу допилюю за розкрадання коштів. і довбоїбізм. шойгу поживи пока.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:19 Ответить
в шалаше он в тайге с шаманами козла забивает для ритуала
показать весь комментарий
24.03.2022 19:30 Ответить
Ось тільки цапом виявився сам Шойгу - асталісь від нього лішь рошки да ношки
показать весь комментарий
24.03.2022 20:24 Ответить
Правительство РФ ответило на многочисленные запросы:

Шойгу Сергей Кужегетович официально подал рапорт

об отставке с поста министра обороны РФ 14 декабря 2014 года.

Рапорт был удовлетворен.

Местонахождение сейчас Шойгу С.К. неизвестно.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:47 Ответить
Розказав один з політологів, що звичайно Шойгу і Герасимов будуть keep low profile - намагатися не відсвічувати, щоб менше ассоціюватися із поразкою в Україні.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:07 Ответить
Неужели завонялся?)
показать весь комментарий
24.03.2022 19:07 Ответить
расстреляли заговорщиков против путлера
показать весь комментарий
24.03.2022 19:08 Ответить
якби у них було, чим похвалитися, вони б кожен день виступали і патякали, а так поховалися і мовчать.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:08 Ответить
Не вмер гаврило - галушка задавила.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:10 Ответить
або доведеться їм показати Кужугутовича з розбитою мармизою та вибитими зубами або сповістити світ що він відійшов в інший світ від серцевого нападу.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:10 Ответить
Ушол в тайгу... Мабуть в бункер де вони з ****** уєдінялісь... Ліжко готує... Тільки хто з них актівний хто пасівний ше незрозуміло
показать весь комментарий
24.03.2022 19:10 Ответить
Точно.Зараз в бункерi з лопатою углубляется.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:21 Ответить
Копає шкіряною лопатою глину в тонелі десь у поповідних місцях.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:36 Ответить
Може квитки на концерт кабздона роздає?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:10 Ответить
Полковнику никто не пишет.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:10 Ответить
Съели..
показать весь комментарий
24.03.2022 19:10 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2022 19:14 Ответить
Доречі Шойгу у Герасимов володіли правом ядерної кнопки разом з ******.Думаю тримає біля себе привязаних щоб в потрібний момент зміг запустити ядерні ракети.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:12 Ответить
о того что пуйло нажмет на кнопке не значит что ракета взлетит. Идет цепочка сообщений например до атомной подводной лодки. По пути или на самой лодке какой то капитан просто скажет "да никуя я не буду это делать"
показать весь комментарий
24.03.2022 19:21 Ответить
где ты столько капитанов-не дураков на руцком флоте наберешь?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:32 Ответить
у капитанов семьи, надеюсь не в бункере Яман-тау сидят....
показать весь комментарий
24.03.2022 19:49 Ответить
Так они по юса или другим ядерным или блоковым странам и не будут *******. А по ненавистным укропам за милую душу, если приказ такой будет. Ответа то за это не будет, свинособачьи родственички в безопасности. Это печально и заставляет задуматься, как этих ********* с потекшей крышей победить то, если с ними в открытое противостояние не перейдут другие ядерные державы.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:21 Ответить
Так штаты не будут знать куда летит ядреная рокета и атветят.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:56 Ответить
Ну в карибский кризис повезло,один из ответственных офицеров Человеком оказался, но сейчас не стоит на такое расчитывать. Да безусловно настоящие люди на москальщине остались, но они очень далеки от самой армии ******** и в основном далеки от самой мацквы, дали деру или сейчас или ранее. А что из себя представляет нынешняя армия свинособак, мы каждый день видим. Это дегенераты и нелюди.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:34 Ответить
собираются в путь, в последнюю
показать весь комментарий
24.03.2022 19:12 Ответить
Ми всі, ****, дуже переживаємо чому Шоигу пропав з ефіру...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:12 Ответить
Ага аж спать не смогем.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:15 Ответить
Мабуть зробили цапами-відбувайлами за провал бліцкригу і зараз катують десь у темних підвалах Кривавої Гібні?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:12 Ответить
Оттягивается с вовочкой, не тревожте голубков.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:13 Ответить
Швартують танкер "Адмірал Головко" біля вугільного терміналу )))
показать весь комментарий
24.03.2022 19:32 Ответить
Издох ,на радость Миру , ласты склеял , сыграл в деревянный макинтош, оказался в мешке со счастьем
показать весь комментарий
24.03.2022 19:14 Ответить
Амінь!
показать весь комментарий
24.03.2022 19:30 Ответить
Сначала он перестал отвечать Пуйлу.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:14 Ответить
Забухали
показать весь комментарий
24.03.2022 19:15 Ответить
А навіщо пентагону дзвонити військовим злочинцям , що це за чергова гидота в інформ просторі?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:16 Ответить
Наверное спросить

Как вам наши стрингеры и джевелины

И возможно тоже интересно куда пропал Шойгу
показать весь комментарий
24.03.2022 20:24 Ответить
Здохло?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:20 Ответить
Шойгу, Герасимова, Набиулину и еще с десяток высокопоставленных чиновников замочили уже но никто об этом не узнает в ближайшее время. Спецоперации такого уровня не разглашаются чтобы не спровоцировать панику в обществе.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:22 Ответить
бред собачий зачем набиулину мочить если ее не отпускали с работы
показать весь комментарий
24.03.2022 19:32 Ответить
Пошукайте олєнєвода на горбатій горі.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:25 Ответить
Катається туди-сюди на шкіряному олені в долині між двома горбатими горами...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:34 Ответить
Шойгу ушел в тайгу, Герасимова нашла Му-Му.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:30 Ответить
Бобік шойгу здох
показать весь комментарий
24.03.2022 19:30 Ответить
Бобік шойгу здох і не дише, тільки яйцями колише...
показать весь комментарий
24.03.2022 19:33 Ответить
То вони із ****** бавляться фельчингом. Спочатку "кожаный Кужугет" пердолить ***** у дупу без нацюцюрника, а потім кінчає, одразу прикладається губами до дупи і висмоктує власну спірму разом із лайном та лубрикантом. І після цього "голубки" зливаються у хранцузькому поцілунку, під час якого ділять і ковтають анальний коктейль
(тьху, який встид!) 🤢🤮
показать весь комментарий
24.03.2022 19:30 Ответить
Чоловіче, злазь з порнхабу.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:03 Ответить
Хіба в пеклі є телефон?
показать весь комментарий
24.03.2022 19:31 Ответить
По ходу абонплату вчасно не внесли, що на дзвінки не відповідають. А взагалі то їм *****!
показать весь комментарий
24.03.2022 19:38 Ответить
Там уже манекен .Его уже нет.
показать весь комментарий
24.03.2022 19:40 Ответить
походу, сержант отнял у Шойгу мобилку и уволил задним числом
показать весь комментарий
24.03.2022 19:46 Ответить
Ну так а чого вони чекали, якщо коли з Пентагона дзвонять то замість "здрастє" кажуть "Слава Україні!"
показать весь комментарий
24.03.2022 19:48 Ответить
Кожугет оглу Шойгу - насрал Путину в рагу, только Вова был не глуп - и нассал Лаврову в суп, а Лавров поевши суп - выбил Соловьёву зуб, Соловьёв теперь без зуба хочет выехать на Кубу....
показать весь комментарий
24.03.2022 19:56 Ответить
удобряють землю на алтаї
показать весь комментарий
24.03.2022 19:59 Ответить
може ці вкиди, що Шойгу готує переворот, таки діють і його вже пристрелили?)) той фсбник на черзі?)) а там хтось очкане, що і його черга прийде і завалить ху-ла
показать весь комментарий
24.03.2022 20:05 Ответить
Ну на видио там где ***** общается с чиновниками

Вместо была хреновое повторяющие видио
Которое ещё походу снимали с экрана

Так что вполне возможно
показать весь комментарий
24.03.2022 20:26 Ответить
Однажды Герасимов в бункере без предупреждения и без звука заходит к *****, но никого не обнаруживает в рабочем кабинете. Решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки, и увидел ***** и Шойгу, лежащих голыми на постели. Герасимов спрашивает Шойгу:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы укрепляли духовную скрепу препоподобными мощами?
- Нет
- Вы высадили космонавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте ОРДЛО?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали санкционную контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы смотрели фильм "Чарли и шоколадная фабрика"?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили робота Фёдора в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали "Союз" с МКС?
- Нет
- Вы загнали Су-34 в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы посадили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку, покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Попуа-Новую Гвинею?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "Ладу Калину" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в русскую баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали танкер "Адмирал Головкин" к угольному причалу?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел ДНР?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы ябалися.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:12 Ответить
Еле долистал. Без мозгового штурма столько вариантов не придумать
показать весь комментарий
24.03.2022 20:41 Ответить
Ну і збочення у того, хто це все придумував...
показать весь комментарий
24.03.2022 21:34 Ответить
Насправді не збочення, а просто фантазія і почуття розбещеного гумору цей мем з'явився кілька років тому як реакція на толерантні табу - юзери почали змагатися у вигадуванні евфемізмів для сексу взагалі, і особливо для чоловічого гомосексуалізму. Хоча корені явища криються ледве не в доінтернетних часах - усі оці "уколы кожаным шприцом в тухлую вену" та "вечеринки на заднем дворе"
показать весь комментарий
24.03.2022 22:26 Ответить
Северные олени забодали.
показать весь комментарий
24.03.2022 20:20 Ответить
мабуть застрелився давно вже як той "товариш" шо у гiтлера був
показать весь комментарий
24.03.2022 20:47 Ответить
Щось ці два алєня на фото мають якийсь дуже сумний вигляд.
Може щось підозрюють?
показать весь комментарий
24.03.2022 21:37 Ответить
Сховався у калячнікава
показать весь комментарий
24.03.2022 21:46 Ответить
- Что, солдат, ссымся?
- Так точно, ссусь!
- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.
показать весь комментарий
24.03.2022 22:07 Ответить
 
 