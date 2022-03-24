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Чернигов (793) потери (3862) Чаус (338)

С начала войны в Чернигове погибли около 200 мирных жителей, - председатель ОВА Чаус

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

чернігів

Россия уже 29-й день жестоко разрушает Украину. С начала российского вторжения в Чернигове погибли около 200 мирных жителей.

Об этом глава ОВА Вячеслав Чаус заявил в интервью Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, город находится под постоянными обстрелами и погибают люди.

"Если два-три дня назад я говорил о "черниговской сотне", то сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибшим мирным жителям в Чернигове", - сказал Чаус.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост из-за Десны.
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24.03.2022 19:12 Ответить
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24.03.2022 19:53 Ответить
 
 