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Россия может потерпеть большое поражение в войне против Украины, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, а также продолжит давление на Россию.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы воюют, мы их поддерживаем, предоставляем оружие. И, конечно, результат войны не такой, как ожидал Кремль. Они могут потерпеть большое поражение. Мы будем продолжать поддерживать Украину, мы будем продолжать давить на Россию", - подчеркнул он.

На вопрос, как Запад намерен остановить Путина, Боррель заявил: "Украинцы борются, чтобы его остановить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о войне России против Украины: "Все будет решено в ближайшие 15 дней"
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Топ комментарии
+34
- Як Захід збирається зупинити *****?
- Руками українців.

Спасібо за довєріє.
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24.03.2022 19:15
+31
Почему может? Понижение рейтингов боеспособности армии РФ уже само по себе огромное поражение. Их, как армию, всерьез нормальные люди уже не воспринимают. Операция уровня "Буря в пустыне" раскатала бы их в ноль за неделю.
РФ теперь воспринимается, не более чем толпа безумных обезъян с ядерной гранатой.
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24.03.2022 19:19
+12
Що значить "може"?!
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24.03.2022 19:22
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- Як Захід збирається зупинити *****?
- Руками українців.

Спасібо за довєріє.
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24.03.2022 19:15 Ответить
там шото беларусы замутили. пишут что партизаны уничтожили железнодорожное сообщение с Украиной. кто что скажет?
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24.03.2022 19:23 Ответить
Скажу, что белорусы на 95% - это вата. Ничего хорошего замутить они не могут. Даже не факт, что это сделали именно белорусские партизаны, а не наши.
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24.03.2022 19:26 Ответить
Так давно. Портят потихоньку. И за то спасибо.
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24.03.2022 19:27 Ответить
У білорусів нічого не вийде. В тіх лісах, де вони планують наступати, навіть гітлер уникав пересування чи бойових операцій. В тих районах німців не було. Наступати там безглуздо. Вузька дорога, обабіч - глухі ліси і болота. Досить підбити голову колони і вона стане. там нема куди, на відміну від херсонських просторів, маневрувати чи з"їзджати. Навіть ящо танк проїде пару кілометрів, якщо не вгрузне, то вантажівки і бензовози - торба. А ті колони - то чудова мішень для арти. І білоруси це чудово розуміють. Ці ліси - свого роду ардени. Але французи в арденах не чекали, а ми - чекаємо. Білорусам там буде смерть і торба, якщо зайдуть. гарантовано.
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24.03.2022 20:44 Ответить
...смертями українців...
Нам би один, один відсоток від озброень НАТО, то ми б кацапів на перегній ВЖЕ перетворили би.
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24.03.2022 19:26 Ответить
так он напал на нас а не на них
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24.03.2022 19:38 Ответить
Дак ото ж !
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24.03.2022 19:16 Ответить
Фуйло зазнає!! поразки
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24.03.2022 19:16 Ответить
А що там з ембарго яке мало бути до кінця цього тижня?
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24.03.2022 19:18 Ответить
Тривають дужі консультації....
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24.03.2022 19:29 Ответить
Боррель - Капитан Очевидность
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24.03.2022 19:19 Ответить
и плывет он строго по течению - колеблется так сказать с линией партии
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24.03.2022 19:37 Ответить
Даже весьма аморфные личности стали делать смелые и оптимистичные заявления. По всей видимости, в Брюсселе окончательно и бесповоротно приняли решение по демилитаризации кацапии.
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24.03.2022 19:19 Ответить
Загребает жар нашими руками. І не стесняется.
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24.03.2022 19:19 Ответить
Почему может? Понижение рейтингов боеспособности армии РФ уже само по себе огромное поражение. Их, как армию, всерьез нормальные люди уже не воспринимают. Операция уровня "Буря в пустыне" раскатала бы их в ноль за неделю.
РФ теперь воспринимается, не более чем толпа безумных обезъян с ядерной гранатой.
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24.03.2022 19:19 Ответить
По простому:" Украина отломала вЯличие у расеи".
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24.03.2022 19:33 Ответить
Я не понял. Вы хотите сравнить украинцев с солдатами Саддама? Украинцы и США бы в чернозём закопали если бы надо было.
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24.03.2022 19:51 Ответить
Вообщем то это было сказано про россиян.
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24.03.2022 20:18 Ответить
не "може", а неодмінно зазнає,
зате скільки іпотек на козломордії буде виплачено
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24.03.2022 19:21 Ответить
Що значить "може"?!
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24.03.2022 19:22 Ответить
Він вже програв
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24.03.2022 19:26 Ответить
"Росія може зазнати великої поразки у війні проти України"
Але не завдяки Жопезу.
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24.03.2022 19:30 Ответить
мусить
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24.03.2022 19:37 Ответить
Та не може.....а Вже Їм пі.....а

Україна наберає оберти і її НЕ ЗУПИНИТИ!
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24.03.2022 19:39 Ответить
У меня ощущение что потерпеть поражение ********* не получится - все постоянно ищут приемлемый для рашистов выход из сложившейся ситуации - как ни странно занимается этим и украинская власть,по крайней мере ее часть уж точно.
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24.03.2022 19:46 Ответить
Борель ты дыбил!!!это старческий маразм!!!!
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24.03.2022 20:13 Ответить
борель этот....старый дементный дед. Печально
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24.03.2022 20:21 Ответить
 
 