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Россия может потерпеть большое поражение в войне против Украины, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, а также продолжит давление на Россию.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы воюют, мы их поддерживаем, предоставляем оружие. И, конечно, результат войны не такой, как ожидал Кремль. Они могут потерпеть большое поражение. Мы будем продолжать поддерживать Украину, мы будем продолжать давить на Россию", - подчеркнул он.
На вопрос, как Запад намерен остановить Путина, Боррель заявил: "Украинцы борются, чтобы его остановить".
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- Руками українців.
Спасібо за довєріє.
Нам би один, один відсоток від озброень НАТО, то ми б кацапів на перегній ВЖЕ перетворили би.
РФ теперь воспринимается, не более чем толпа безумных обезъян с ядерной гранатой.
зате скільки іпотек на козломордії буде виплачено
Але не завдяки Жопезу.
Україна наберає оберти і її НЕ ЗУПИНИТИ!