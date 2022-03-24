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Вертолет оккупантов обстрелял свои же позиции на Харьковщине: Уничтожено огромное количество личного состава и техники рашистов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,війна,чернігівщина

В Харьковской области вертолет российских оккупантов уничтожил огромное количество своего же личного состава и военной техники РФ.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.

Надеемся, что это не последний случай "самоуничтожения" российских оккупантов", - сообщил он.

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Топ комментарии
+67
у кацапо-вертолетчика совесть проснулась? хоть на время ? бывает
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24.03.2022 19:28
+50
Да ну! Какая совесть у кацапов?! Просто боятся летать, поэтому стреляют во все стороны при виде хоть чего-то, напоминающего войска.
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24.03.2022 19:32
+48
Бог допомагає знищувати орків
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24.03.2022 19:28
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Ну не знаю.... А може цьому файному " вертуну " навiть якусь медальку надiслати...
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24.03.2022 21:06 Ответить
Дякую)
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24.03.2022 21:10 Ответить
Надежда путинской России -- V ZhOpe.
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24.03.2022 21:12 Ответить
Если бы летчики-вертолетчики повесились,был бы джек пот)
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24.03.2022 21:27 Ответить
Нагородити
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24.03.2022 21:42 Ответить
Слабо верится в этот бред Но если так то спасибо,а чо наши это не убрали?
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24.03.2022 21:43 Ответить
Так званий "дружній вогонь" по своїх, - це одна іх кацапських скрєп.
Рекомендую переглянути відео Нєвзорова, який майже рік тому передбачив путлєровську війну проти України і досить саркастично розписав її хід. Там він навіть описує, як рашисти будуть бомбити авіацією свої ж окупаційні війська. Бо, як він каже, "по-іншому вони не вміють".
Невзоров абсолютно впевнений, на основі свого власного життєвого досвіду, - росія з тріском програє цю війну.

https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk?t=355
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24.03.2022 22:27 Ответить
Можливо у цих літунів оплата від виробітки? Їм однаково коли бомбити, аби по більше.
Нехай так і працює по своїх так і надалі, і йому безпечніше бити своїх і нам користь.
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24.03.2022 22:34 Ответить
Вертоліт із Чорнобаївки телепортнувся?
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24.03.2022 21:54 Ответить
Не удивительно, им же GPS отключили. В радиоэфире он не орал Слава Украине?
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24.03.2022 22:03 Ответить
акелла промахнувся
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24.03.2022 23:49 Ответить
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