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Вертолет оккупантов обстрелял свои же позиции на Харьковщине: Уничтожено огромное количество личного состава и техники рашистов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харьковской области вертолет российских оккупантов уничтожил огромное количество своего же личного состава и военной техники РФ.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.
Надеемся, что это не последний случай "самоуничтожения" российских оккупантов", - сообщил он.
Топ комментарии
+67 Vyacheslav Sensor 7a808794
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+50 Мобильный крематорий
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+48 Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий24.03.2022 19:28
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Рекомендую переглянути відео Нєвзорова, який майже рік тому передбачив путлєровську війну проти України і досить саркастично розписав її хід. Там він навіть описує, як рашисти будуть бомбити авіацією свої ж окупаційні війська. Бо, як він каже, "по-іншому вони не вміють".
Невзоров абсолютно впевнений, на основі свого власного життєвого досвіду, - росія з тріском програє цю війну.
https://youtu.be/Ia8RFaeIqEk?t=355
Нехай так і працює по своїх так і надалі, і йому безпечніше бити своїх і нам користь.