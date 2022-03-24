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Несмотря на значительные потери, руководство РФ не отказывается от продолжения войны против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.03.2022

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.03.2022.

Соответствующая информация опубликована на странице Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Идут двадцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство российской федерации не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.

По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил России постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Подавляющее большинство медицинских учреждений российской федерации в населенных пунктах недалеко от территории Украины, заняты ранеными военнослужащими из России, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-политическое руководство РФ корректирует планы по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 24 марта

Несмотря на активные мероприятия подразделений ФСБ, росгвардии и информационно-психологических операций, осуществляющих свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения.

В непризнанной приднестровско-молдавской республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании приднестровья в войну с Украиной.

Во временно оккупированной автономной республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия.

В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

Также читайте: Генштаб ВСУ: Противник не добился успеха ни на одном из направлений

В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.

В Харьковской области действующая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
Не хочу быть пессимистом, но похоже на фейк.
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24.03.2022 19:38
+7
Це мультік, а запустила його ***** маляр. Зе і його шобла довийо.
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24.03.2022 19:46
+6
Просто неймовірна краса !!!
https://t.me/pervomaisk_city/2538
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24.03.2022 19:34
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Просто неймовірна краса !!!
https://t.me/pervomaisk_city/2538
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24.03.2022 19:34 Ответить
Не хочу быть пессимистом, но похоже на фейк.
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24.03.2022 19:38 Ответить
Це мультік, а запустила його ***** маляр. Зе і його шобла довийо.
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24.03.2022 19:46 Ответить
Якщо так то пре дати силь на пруфи.Чи скрін з гри. І за ****** комусь відповісти.
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24.03.2022 20:21 Ответить
это арма 3
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24.03.2022 19:50 Ответить
ЧЕТЫРЕ КА 72 за раз стали тяжее воздуха)))
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24.03.2022 19:34 Ответить
Ка-52.
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24.03.2022 19:42 Ответить
Это игра арма 3. Тьху.
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24.03.2022 19:54 Ответить
Это тоже Арма?)))
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24.03.2022 19:59 Ответить
Нє..Єта проста пастановка і фєйк!
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24.03.2022 20:08 Ответить
Эта нет. А вот то говнищще, которым нас в обед потчевали - да. Сам повёлся и теперь придётся перепроверять.
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24.03.2022 20:11 Ответить
Согласен.
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24.03.2022 20:24 Ответить
Навіщо ж тягнути до 9 травня? ******** мають право здатися раніше.
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24.03.2022 19:37 Ответить
бо 9 травня Залужний має проїхати на танку по красной плосчаді.
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24.03.2022 20:06 Ответить
Нехай 9 квітня проїде, чи ще раніше. Я не заперечуватиму. Бо у нас буде свій День Перемоги.
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24.03.2022 21:09 Ответить
Молю Бога, чтоб Ёпнутый не применил ЯО.
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24.03.2022 19:38 Ответить
Пока наши не пошли в мощное контранаступление, путлер не будет применять ЯО.
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24.03.2022 20:37 Ответить
Нравіца, нє нравіца, а вам ***** кацапи!
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24.03.2022 19:43 Ответить
ну вони ще довго можуть іванів класти, хоч би на втрати війни з фінляндією гляньте
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24.03.2022 19:48 Ответить
значни втрати. дедуля егерь уходит утром. один. комбат разрешил. вечером пилит на прикладе зарубки. друг сказал что места на прикладе уже нет.
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24.03.2022 19:51 Ответить
Чорнобаївка 🤣
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24.03.2022 19:57 Ответить
на российских ресурсах говорят орки сегодня взяли Изюм...есть какая нибуть информация от наших?
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24.03.2022 20:05 Ответить
От наших противоречивая,то не взяли , то зашли только в южную часть города а южная это как раз то ,что наши держали . Так что хрен его знает
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24.03.2022 20:16 Ответить
А рашенфашистам деваться некуда. Они же понимают, если они проиграют то им песец. И будут лезьть в Украину пока от санкций не сдохнут.
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24.03.2022 20:36 Ответить
надежда путинского режима -- V ZhOpe.
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24.03.2022 21:29 Ответить
Прошу Генштаб дати орієнтири - яка кількість путінських майбутніх трупів тримає в окупації такі місця:

1. Мелітополь

2. Бердянськ

3. Захід та північ від Маріуполя

4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )

?
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24.03.2022 22:45 Ответить
Запитання про те, скільки там російських орків, тобто, майбутніх трупів. Це таємниця? - Ні.
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25.03.2022 00:30 Ответить
Майбутніх.
Хто встигне, той, може, і розбіжиться.
Формально кожна людина (і навіть інші людиноподібні організми) помре рано чи пізно. Так що називати загарбників "майбутніми трупами" не є помилкою. Тут це художній прийом.

Смисл запитання в тому, що нам намагаються створити уявлення про те, що, начебто, "звільнення Маріуполя неможливе". На мій погляд - це брехня. Однак для того, щоб звільнення Маріуполя було можливе, потрібно дотримуватись відповідних технологій, з яких етап 1й - розвідка: отримати дані про ворога.
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25.03.2022 01:02 Ответить
Чому тоді ОП дозволяє собі ображати громадян України подібними заявами Арестовича?
Чи це така тактика прикриття - публічна деза?
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25.03.2022 01:19 Ответить
 
 