Несмотря на значительные потери, руководство РФ не отказывается от продолжения войны против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.03.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.03.2022.

Соответствующая информация опубликована на странице Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Идут двадцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство российской федерации не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.

По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил России постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Подавляющее большинство медицинских учреждений российской федерации в населенных пунктах недалеко от территории Украины, заняты ранеными военнослужащими из России, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.

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Несмотря на активные мероприятия подразделений ФСБ, росгвардии и информационно-психологических операций, осуществляющих свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения.

В непризнанной приднестровско-молдавской республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании приднестровья в войну с Украиной.

Во временно оккупированной автономной республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия.

В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

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В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.

В Харьковской области действующая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.