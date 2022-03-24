В результате обстрела села в Николаевской области погибли 3 человека, 13 получили ранения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела российскими оккупантами села Явкино в Николаевской области три человека погибли и 13 ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Баштанский городской совет в фейсбуке.
"Рашисты обстреляли смерчами мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигуровской громады.
В результате вражеского нападения три человека погибли, 13 получили ранения, один в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По информации горсовета, в результате обстрела также пострадали здания, их количество уточняется.
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Чайка Київ
показать весь комментарий24.03.2022 19:56 Ответить Мне нравится 0
Gregory Mihelson
показать весь комментарий24.03.2022 20:31 Ответить Мне нравится 0
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