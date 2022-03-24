Призываем торговые суда всех стран не заходить в российские порты, – Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал торговые суда всех стран не заходить в российские порты для безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Кулеба отметил: "Военные действия России ставят под угрозу мировую морскую торговлю. Мы делаем все возможное, чтобы защитить доставку. Учитывая угрозу возможных операций под фальшивым флагом российского флота, мы призываем все корабли, страховщиков и экипажи избегать российских портов ради собственной безопасности" .
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Shanna Castellanos 84782519
показать весь комментарий24.03.2022 19:51 Ответить Мне нравится 1
Larissa Kora 56c14f78
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Jimmy Hill
показать весь комментарий24.03.2022 19:56 Ответить Мне нравится 1
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