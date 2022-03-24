Призываем торговые суда всех стран не заходить в российские порты, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал торговые суда всех стран не заходить в российские порты для безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Военные действия России ставят под угрозу мировую морскую торговлю. Мы делаем все возможное, чтобы защитить доставку. Учитывая угрозу возможных операций под фальшивым флагом российского флота, мы призываем все корабли, страховщиков и экипажи избегать российских портов ради собственной безопасности" .

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