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Призываем торговые суда всех стран не заходить в российские порты, – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал торговые суда всех стран не заходить в российские порты для безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Кулеба отметил: "Военные действия России ставят под угрозу мировую морскую торговлю. Мы делаем все возможное, чтобы защитить доставку. Учитывая угрозу возможных операций под фальшивым флагом российского флота, мы призываем все корабли, страховщиков и экипажи избегать российских портов ради собственной безопасности" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, - Кулеба
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Нужно так же опасаться,что их могут украсть…
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24.03.2022 19:51 Ответить
Так наче б то мордор збирався закрити свої порти для іноземних суден, чи ні?
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24.03.2022 19:52 Ответить
Оце повинно бути в кожному порту:
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24.03.2022 19:56 Ответить
 
 