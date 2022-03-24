G7 настроена привлечь Путина и режим Лукашенко к ответственности за войну в Украине
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Лидеры стран "Группы семи" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в заявлении лидеров G7 по итогам встречи в Брюсселе.
"Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь президента Путина, создателей и сторонников этой агрессии, в частности режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия", - отмечается в сообщении.
С этой целью лидеры "Группы семи" продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами во всем мире.
"Мы подчеркиваем нашу решимость ввести строгие последствия для России, в том числе путем полного осуществления экономических и финансовых мер, которые уже применены", - говорится в заявлении.
Кроме того, лидеры G7 настроены тесно сотрудничать с правительствами других стран над введением аналогичных санкций, уже примененных со стороны стран "Семерки", а также с целью недопущения уклонения от санкций или их обхода, что может уменьшить влияние санкций.
"Мы поручаем ответственным министрам в рамках целенаправленной инициативы отслеживать полное воплощение санкций и координировать ответы в связи с уклонением от выполнения санкционных мер, в частности по операциям с золотом Центрального банка России. Мы готовы применить дополнительные меры, если понадобится, продолжать действовать в единстве, как мы это уже делаем", - говорится в заявлении.
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А тут ці мутні бандерівці просто беруть і чпокають другу армію світу, не рахуючись ні з чим. Ну от як тут діяти, щоби з однієї сторони як би і показати, що демократичні і за правду, а з іншої - а як же нафтодолари і сите чудове життя як у дитини мільярдера... Та і страшно мабудь, а раптом візьмуть і наваляють оркам, тоді точно ніяких валізок найближчим часом не завозитимуть. Ну що за країна, де вона взялася на голови бідним людям, скажіть?
І доводиться бідоськам крутитися на всі боки, зображати бурхливу діяльність, забороняти імпорт ягеля і кедрових горішків, забороняти в'їзд маршалам тухачевському і жукову, забороняти міняти євро на мішки пінгвинячих яєць, забороняти будувати вілли на острові св.Єлени, і інші подібні до цих дуже тяжкі економічні санкції... аби тільки ті бендерівці не перемогли.
Бо як ми переможем, то ми всім озабоченим ***** ще пригадаєм і занепокоєння, і війну, що "не повинна залишити територію України", і псевдосанкції!