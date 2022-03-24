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G7 настроена привлечь Путина и режим Лукашенко к ответственности за войну в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

g7,большая,семерка

Лидеры стран "Группы семи" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) настроены привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина к ответственности за войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом идет речь в заявлении лидеров G7 по итогам встречи в Брюсселе.

"Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь президента Путина, создателей и сторонников этой агрессии, в частности режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия", - отмечается в сообщении.

С этой целью лидеры "Группы семи" продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами во всем мире.

"Мы подчеркиваем нашу решимость ввести строгие последствия для России, в том числе путем полного осуществления экономических и финансовых мер, которые уже применены", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 настроены тесно сотрудничать с правительствами других стран над введением аналогичных санкций, уже примененных со стороны стран "Семерки", а также с целью недопущения уклонения от санкций или их обхода, что может уменьшить влияние санкций.

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"Мы поручаем ответственным министрам в рамках целенаправленной инициативы отслеживать полное воплощение санкций и координировать ответы в связи с уклонением от выполнения санкционных мер, в частности по операциям с золотом Центрального банка России. Мы готовы применить дополнительные меры, если понадобится, продолжать действовать в единстве, как мы это уже делаем", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+7
Фашиствующая гопота с уголовным прошлым и принципами криминальной морали решила расширить свою базу рэкета. Это что касаемо секты Шеломова-Путина. Они ссыкливые, понтово-нервные гопники, организовавшие типичную мафиозную структуру на базе государства с ржавым ядерным оружием. В нынешних реалиях наблюдается типичная истерика Шеломова- Путина главаря - криминальника от его понимания о неотвратимости наказания. Максимум на что способна эта бандитская мразь, это кровищи поболе для устрашения. Резать вены и залить все кровью это классика поведения и психология гопоты. Секту эту необходимо уничтожить под ноль, а для этого перевести из разряда обычных граждан в разряд террористов.
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24.03.2022 20:14
+4
И как же они притянут ??
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24.03.2022 20:03
+4
Мені інколи здається, що для всього світу було б легше, аби ********* Україну завоював. Можна було б далі собі крутити незаконні оборудки, отримувать свої валізки з нафтодоларами, і жить як раньше.
А тут ці мутні бандерівці просто беруть і чпокають другу армію світу, не рахуючись ні з чим. Ну от як тут діяти, щоби з однієї сторони як би і показати, що демократичні і за правду, а з іншої - а як же нафтодолари і сите чудове життя як у дитини мільярдера... Та і страшно мабудь, а раптом візьмуть і наваляють оркам, тоді точно ніяких валізок найближчим часом не завозитимуть. Ну що за країна, де вона взялася на голови бідним людям, скажіть?
І доводиться бідоськам крутитися на всі боки, зображати бурхливу діяльність, забороняти імпорт ягеля і кедрових горішків, забороняти в'їзд маршалам тухачевському і жукову, забороняти міняти євро на мішки пінгвинячих яєць, забороняти будувати вілли на острові св.Єлени, і інші подібні до цих дуже тяжкі економічні санкції... аби тільки ті бендерівці не перемогли.
Бо як ми переможем, то ми всім озабоченим ***** ще пригадаєм і занепокоєння, і війну, що "не повинна залишити територію України", і псевдосанкції!
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24.03.2022 20:44
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taaak...nada bezhatj za popkornom.
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24.03.2022 20:02 Ответить
До того "притягування" ще треба дожити...
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24.03.2022 20:13 Ответить
s chevo ta nado nachinatj
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24.03.2022 20:14 Ответить
угу ... штраф ... 15 долларов... дЭбилы...МЕСЯЦ УКРАИНА ВАС!!! ЗАЩИЩАЕТ.
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24.03.2022 20:02 Ответить
И как же они притянут ??
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24.03.2022 20:03 Ответить
Болтовней,как и обычно.
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24.03.2022 20:06 Ответить
Заборонять експорт кедрового горіха
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24.03.2022 20:04 Ответить
"рішучість запровадити суворі наслідки ...шляхом повного втілення санкцій, які вже застосовано..." 🤦🤦🤦
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24.03.2022 20:05 Ответить
Фашиствующая гопота с уголовным прошлым и принципами криминальной морали решила расширить свою базу рэкета. Это что касаемо секты Шеломова-Путина. Они ссыкливые, понтово-нервные гопники, организовавшие типичную мафиозную структуру на базе государства с ржавым ядерным оружием. В нынешних реалиях наблюдается типичная истерика Шеломова- Путина главаря - криминальника от его понимания о неотвратимости наказания. Максимум на что способна эта бандитская мразь, это кровищи поболе для устрашения. Резать вены и залить все кровью это классика поведения и психология гопоты. Секту эту необходимо уничтожить под ноль, а для этого перевести из разряда обычных граждан в разряд террористов.
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24.03.2022 20:14 Ответить
чем притянут?чувством глубокой озабоченности?
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24.03.2022 20:17 Ответить
Спробуйте ще його викорчувати з того бункеру, воно ж як кріт закопалося аж до центру Землі
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24.03.2022 20:26 Ответить
Мені інколи здається, що для всього світу було б легше, аби ********* Україну завоював. Можна було б далі собі крутити незаконні оборудки, отримувать свої валізки з нафтодоларами, і жить як раньше.
А тут ці мутні бандерівці просто беруть і чпокають другу армію світу, не рахуючись ні з чим. Ну от як тут діяти, щоби з однієї сторони як би і показати, що демократичні і за правду, а з іншої - а як же нафтодолари і сите чудове життя як у дитини мільярдера... Та і страшно мабудь, а раптом візьмуть і наваляють оркам, тоді точно ніяких валізок найближчим часом не завозитимуть. Ну що за країна, де вона взялася на голови бідним людям, скажіть?
І доводиться бідоськам крутитися на всі боки, зображати бурхливу діяльність, забороняти імпорт ягеля і кедрових горішків, забороняти в'їзд маршалам тухачевському і жукову, забороняти міняти євро на мішки пінгвинячих яєць, забороняти будувати вілли на острові св.Єлени, і інші подібні до цих дуже тяжкі економічні санкції... аби тільки ті бендерівці не перемогли.
Бо як ми переможем, то ми всім озабоченим ***** ще пригадаєм і занепокоєння, і війну, що "не повинна залишити територію України", і псевдосанкції!
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24.03.2022 20:44 Ответить
ну да, вони всі були готові до того, що нас завоюють за два дні, а вони розведуть руками, що мовляв так вийшло, і що ж тут поробиш, одні тільки американці в нас вірили і давали не 2 доби, а 4 доби , тоб то , 96 годин
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24.03.2022 23:44 Ответить
 
 