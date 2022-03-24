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Оккупанты произвели обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, но снаряды упали в море

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,корабель

Российские войска произвели обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, но снаряды упали в море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Одесской ОГА/ОВА Максима Марченко в телеграм-канале.

"Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но, к счастью, все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области. Но, как всегда, наша противовоздушная оборона сработала на отлично, и ракета была сбита", - отметил он.

Также читайте: Украинская ПВО сбила вражеский беспилотник в Одесской области
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Топ комментарии
+34
хотят повторить подвиг Орска
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24.03.2022 20:21
+27
Мастера своего дела. Пусть всё море расстреляют.
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24.03.2022 20:20
+24
Чет меня грызет мЫсля: кацапы так хотят штурмовать Южную Пальмиру как я танцевать в балете... но потуги показывать нужно.
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24.03.2022 20:23
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Мастера своего дела. Пусть всё море расстреляют.
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24.03.2022 20:20 Ответить
Чорноморський бичок їм цього не пробачить . Орки будуть з'їдені .
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24.03.2022 20:26 Ответить
Экологично утилизированы
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24.03.2022 20:38 Ответить
То може вони просто рибу глушать - їсти хочеться але ж у морі не помародерствуєш...
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24.03.2022 20:33 Ответить
хотят повторить подвиг Орска
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24.03.2022 20:21 Ответить
orki opjat hotjat poiti nafui ? zhizn ih nichevo ne uchit po hodu
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24.03.2022 20:21 Ответить
рукожопые дебилы
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24.03.2022 20:23 Ответить
У артиллериста либо проснулась совесть (1%), либо был пьян
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24.03.2022 20:23 Ответить
Или не подходят на дистанцию выстрела
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24.03.2022 20:39 Ответить
конечно ботяся.
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24.03.2022 21:50 Ответить
Чет меня грызет мЫсля: кацапы так хотят штурмовать Южную Пальмиру как я танцевать в балете... но потуги показывать нужно.
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24.03.2022 20:23 Ответить
Высадка с моря без поддержки с берега бесполезная затея.
И от этого они , дубиной только размахивают и неболе.
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24.03.2022 20:40 Ответить
Я в курсе... но кацапы в первый день ВОЙНЫ именно это и сделали, на трех вертолетах... бычкам то же нужен корм...
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24.03.2022 20:49 Ответить
Воюют с бычками
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24.03.2022 20:25 Ответить
Они просто ссутся подойти ближе. Ну и недолетает естественно. Правильно ссутся.
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24.03.2022 20:25 Ответить
Без сухопутной составляющей.которую им не дают сделать Мариуполь и Николаев смысла лупить по Одессе .Черноморску нет.только разворошить Одесский улей.озлобить и запустит на полную. южную военную машину не в ихних интересах.
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24.03.2022 20:54 Ответить
В следующий раз на рейде возле Севастопольской бухты отстреляются, зачем топливо зря тратить.
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24.03.2022 21:09 Ответить
Боже, зроби так, щоб в них та горілка не закінчувалася аж до кінця війни.
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24.03.2022 20:25 Ответить
А хде атмирал Горшок? Пусть пример покажет, а мы встретим.
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24.03.2022 20:26 Ответить
то вони рибу глушили
рибалки фуйлові
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24.03.2022 20:26 Ответить
Хай би орки замислилися, що на повний сезон "Чорнобаївка: Море" в них банально кораблів не вистачить
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24.03.2022 20:26 Ответить
Просто сцуться підійте ближче. Бо вже були такі, що пішли бичкам на корм
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24.03.2022 20:27 Ответить
а може цацам не по Одещині, а відразу в море стріляти?
дуло схилив до мінімума, залп і 100 відсоткове попаданіє...
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24.03.2022 20:28 Ответить
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24.03.2022 20:42 Ответить
daaaa...kacapsky flot - eto shto to.....pozorishe
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24.03.2022 20:28 Ответить
А по них ніяк не можна з "Піона" чи "Мсти" в'їб...ти?
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24.03.2022 20:29 Ответить
Північна Корея теж ракетами по морю стріляла...
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24.03.2022 20:30 Ответить
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24.03.2022 20:30 Ответить
"Окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині" - це вони, що за Оркс хотіли помститись, стрілки рукожопі?)
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24.03.2022 20:31 Ответить
Гордиться надо миром,а не войной, культурой, а не армией баранов» Нашей Родины больше нету, только в памяти, да в кино. Поля засейте! Накормите стариков! Детей от рака, с#ки, излечите! Дороги сделайте, достаточно крестов! И свет в посёлках, в городах включите. Гордиться надо миром, не войной, Культурой, а не армией баранов, Счастливой, а не нищею страной, Где врут безбожно сволочи с экрана.
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24.03.2022 20:32 Ответить
Вроде как надо отомстить за потопленную лоханку оркск, но подплывать к Одессе слишком сцыкатно. Думаю, снаряды ещё были в воздухе, когда бравый капитан отдавал команду "Тактическое отступление!"
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24.03.2022 20:34 Ответить
Это они с погибшим десантом с Орска прощались
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24.03.2022 20:38 Ответить
У русского корабля бiмбы отвалились.
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24.03.2022 20:49 Ответить
самозатоплятись у севасській бухті в каців завжди краще виходило.
гени не пропьешь - навіть коли вони скрепою проткнутi і зайвою xромосомою обмазані.
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24.03.2022 20:56 Ответить


Асвабадитель, не потеряй бутылку !
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24.03.2022 21:15 Ответить
Це розвідка. Виявити вогневі позиції.
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24.03.2022 22:21 Ответить
Так подойдите поближе - может, наши военные опять вас из РСЗО подобьют
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24.03.2022 22:35 Ответить
Спасибо, Господь.
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24.03.2022 23:08 Ответить
"рогата смерть" їм у трюм
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24.03.2022 23:09 Ответить
 
 