Военная помощь Украине, скорее всего, не будет распространяться на танки и самолеты, - Джонсон

Западные союзники работают над наращиванием летальной военной помощи Украине, необходимой для защиты от вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита НАТО в Брюсселе.

Но Джонсон сказал, что эта дополнительная помощь, скорее всего, не будет распространяться на танки и самолеты - два ключевых требования, предъявляемых президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С точки зрения логистики это очень сложно, как с бронетехникой, так и с самолетами. Мы прекрасно понимаем, что он просит. Оборудование, которое мы считаем самым ценным на данный момент – это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты", - сказал Джонсон. .

Он добавил, что ни одна западная демократия сейчас не думает о том, чтобы воевать на территории Украины, и никто не хочет вводить бесполетную зону.

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