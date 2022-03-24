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СБУ (18692) Росгвардия (72) перехват (319)

Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехват разговора оккупантов, называющих свое руководство "конченым". АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты вынуждены хоронить своих ликвидированных коллег за свой счет и жалуются, что это очень дорого. Также они жалуются, что спецоперация организовна очень плохо, а руководство "конченое".

Как сообщает Цензор.НЕТ перехват разговора оккупантов опубликовала СБУ.

При этом говорят, что "спецоперация РФ в Украине "кончено организована" и все руководство у них такое же.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехват разговора российского военного с матерью. АУДИО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Дебилы полнейшие эти росияне...
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24.03.2022 20:36
+27
Быдлота кацапская. Срать на них и на их могилы.
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24.03.2022 20:41
+17
Аби не лізли в Україну, не виконували злочинних наказів, не вбивали б то і хоронити не довелось би
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24.03.2022 20:39
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Дебилы полнейшие эти росияне...
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24.03.2022 20:36 Ответить
Аби не лізли в Україну, не виконували злочинних наказів, не вбивали б то і хоронити не довелось би
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24.03.2022 20:39 Ответить
дешевше покласти трупи орків на 2 протитанкові міни і підірвати, а в мішок чоботи покласти
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24.03.2022 20:40 Ответить
Быдлота кацапская. Срать на них и на их могилы.
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24.03.2022 20:41 Ответить
П
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24.03.2022 20:42 Ответить
Почекайте, пока 100 тушок набіжить, тоді вийде більш економно....)))
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24.03.2022 20:43 Ответить
Жили як раби та здохли як щакали
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24.03.2022 20:43 Ответить
При всем уважении, у одного из говорящих явный восточноукраинский акцент.
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24.03.2022 20:45 Ответить
в донбабве и лугандоне еще не иссякли идиоты.
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24.03.2022 20:55 Ответить
росгвардия при чем тут ? туда бомжей с лугандона не берут
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24.03.2022 23:09 Ответить
Это твой брат с. Бамбасс
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24.03.2022 21:01 Ответить
А с чего ты взял, что орк мне брат?
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24.03.2022 21:57 Ответить
Когда-то раньше много ездил по Союзу и говор Ивановской области и их некоторых раионов поволжья я иногда ошибочно принимал за украинский акцент. Спросишь "Ти звідки?" а оно ни в зуб ногой ни в одно место пальцем))
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24.03.2022 21:36 Ответить
да это не кацапы по акценту заметно - к сожалению тут таких липовых записей от сбу до фига выдают за чистую монету - дурят народ зачем?
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24.03.2022 23:08 Ответить
а так вот почему столько разобранных мацкалей по полям валяется....
у них денег нет хоронить.а зачем тогда помирать ринулись?надеялись на халяву?
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24.03.2022 20:45 Ответить
Пусть в плен сдаются долбоёбы. Хотя уже поздно. Только в крематорий.
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24.03.2022 20:46 Ответить
Руzке Ванька на войне не заработал даже на свои похороны
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24.03.2022 20:46 Ответить
Так великий Пу обещал миллионы за погибших! А теперь получается, что и похоронить не за что. просто чудесно.
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24.03.2022 20:47 Ответить
Это путинообраzные экономисты придумали. Если солдат пропал без вести то и денег на его похороны мамаша хрен получит.
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24.03.2022 21:48 Ответить
а зачем русне коды Дії?
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24.03.2022 20:48 Ответить
Похований москаля край дороги, видно роги москаля видно ноги! Поховали як собаку, видно роги москаля, видно сраку!!! Їла телогрейкакацапам же лезо бетоном
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24.03.2022 20:49 Ответить
Они жалуются что видители им на фронте ничего не дают сделать, Ето вам падлы не связаных в наручниках демонстрантов избивать
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24.03.2022 20:51 Ответить
Можно по пояс закопать, серебря нач-ка покрасить и сразу памятник. Дёшево и красиво
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24.03.2022 20:54 Ответить
Нахера им Дія?
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24.03.2022 20:59 Ответить
може підтвердження що здохло, довіряють таки українському софту
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24.03.2022 21:00 Ответить
У Мордорі самообслуговування, сам сдох - сам себе поховав, ще й борги рідним за "процедурку" повісив.

Ординці *****, шукайте спонсора, вже їде ще товар в кульках з насінням соняшника... так би мовити два в одному, по 100_000 як ви кажете.
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24.03.2022 20:59 Ответить
Правительство РФ ненавидет свой народ... Это очивидно. Им по херу если бабка в Саратове голодает или её сын погиб в Украине. Ну когда это до них дойдет до народа?
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24.03.2022 20:59 Ответить
не має там народу, це одна орда. воює з нами не якесь мефічне "правітельство", а ця мерзенна суміш пихатості та невігластва яка зве себе Російська *********
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25.03.2022 00:52 Ответить
Судя по говору, из ЛДНР.
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24.03.2022 21:07 Ответить
Та **** там хоронить ,собакам раздайте и всего делов ...
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24.03.2022 21:09 Ответить
А що солярка в польовому крематорію так дорого коштує.
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24.03.2022 21:11 Ответить
это отколе кулек такой дорогой стал?)))
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24.03.2022 21:19 Ответить
Ватные самки,берите кредиты,что бы закопать ваших нацистских вы**ядков. Всего 70 процентов годовых. Халява
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24.03.2022 21:24 Ответить
Вибачаюсь за свою , може й хибну думку, довший час живу за кордоном, і по акценту української мови можу вгадати хто є з Франківська, хто зі Львова, хто з Кіровограду, Черкас, Києва,Житомира , хто з Тячівського району Закарпаття, хто з Рахівського району Закарпатської області, хто з Мукачева, а Хто з Хуста.
Вибачте мені з перших секунд аудіо говорить російськомовний українець.
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24.03.2022 21:32 Ответить
жоден континент, жодна країна не є вільними від дегенератів, дегенерати це такий товар, який знайдеш всюди.
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24.03.2022 21:37 Ответить
Росгвардія має найбільше фінансування. Там корупція така, що нам і не снилося.
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24.03.2022 21:49 Ответить
Та поххх на тих кацапів.
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24.03.2022 21:58 Ответить
"Заработал" сто тыщ - похорони товарисча.
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24.03.2022 22:05 Ответить
 
 