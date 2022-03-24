Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехват разговора оккупантов, называющих свое руководство "конченым". АУДИО

Российские оккупанты вынуждены хоронить своих ликвидированных коллег за свой счет и жалуются, что это очень дорого. Также они жалуются, что спецоперация организовна очень плохо, а руководство "конченое".

Как сообщает Цензор.НЕТ перехват разговора оккупантов опубликовала СБУ.

При этом говорят, что "спецоперация РФ в Украине "кончено организована" и все руководство у них такое же.

Російські окупанти вимушені хоронити своїх "товаришів" власним коштом і скаржаться, що це дуже дорого



При цьому говорять, що "спецоперація РФ в Україні кончено організована" і все керівництво в них таке ж. pic.twitter.com/AEnXdsiNKC — СБ України (@ServiceSsu) March 24, 2022

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