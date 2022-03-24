Красный Крест решил открыть в Ростове представительство для помощи беженцам из Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Международный комитет Красного Креста хочет открыть свое представительство в Ростове-на-Дону. Данное решение выглядит странно, поскольку украинцы отказываются уезжать в Россию и Беларусь, выбирая эвакуацию в безопасные регионы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Глава МККК Петер Маурер сегодня провел в Москве встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, которые находятся под контролем российских вооруженных сил", - сказал Маурер.
По его словам, он прибыл в Москву для обсуждения вопроса доставки гуманитарной помощи "в зоны конфликта".
"Он поблагодарил Лаврова за многолетнее "положительное сотрудничество" с Россией в разных частях мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Афганистане, Нагорном Карабахе и Украине, и выразил надежду, что это продолжится", - сообщает Anadolu Agency.
Напомним, что ранее Маурер заявлял, что Украина – это самая большая операция Красного Креста. Бюджет организации в помощь Украине составляет около 267 миллионов долларов. Следует отметить, что многие знаменитости и известные компании жертвовали деньги для помощи Украине и передавали их в Красный Крест.
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если нашим беженцам - то открывайте в Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве, Днепре и далее..
Тоді вони стануть законною мішенню наших військових...)
Ще і квцапню будуть спонсорувати.
Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.
Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
Адже там Ростовський морг.
І це ще тоді навіть не починалася велика війна...