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Красный Крест решил открыть в Ростове представительство для помощи беженцам из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крест,красный

Международный комитет Красного Креста хочет открыть свое представительство в Ростове-на-Дону. Данное решение выглядит странно, поскольку украинцы отказываются уезжать в Россию и Беларусь, выбирая эвакуацию в безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава МККК Петер Маурер сегодня провел в Москве встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, которые находятся под контролем российских вооруженных сил", - сказал Маурер.

По его словам, он прибыл в Москву для обсуждения вопроса доставки гуманитарной помощи "в зоны конфликта".

"Он поблагодарил Лаврова за многолетнее "положительное сотрудничество" с Россией в разных частях мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Афганистане, Нагорном Карабахе и Украине, и выразил надежду, что это продолжится", - сообщает Anadolu Agency.

Читайте: Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский

Напомним, что ранее Маурер заявлял, что Украина – это самая большая операция Красного Креста. Бюджет организации в помощь Украине составляет около 267 миллионов долларов. Следует отметить, что многие знаменитости и известные компании жертвовали деньги для помощи Украине и передавали их в Красный Крест.
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Топ комментарии
+55
Ахах, я знал что это говеная контора еще с начала марта, когда они отказывались помогать беженцам, а но то что теперь они стали конторой ********* - это... удивительно)
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24.03.2022 20:38
+34
а чего в Ростове ??? раша недобитков лечить???
если нашим беженцам - то открывайте в Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве, Днепре и далее..
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24.03.2022 20:39
+34
Всё понятно с крестом. Продались России.
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24.03.2022 20:40
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Ахах, я знал что это говеная контора еще с начала марта, когда они отказывались помогать беженцам, а но то что теперь они стали конторой ********* - это... удивительно)
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24.03.2022 20:38 Ответить
Может это связано с тем что жителей оккупированных территорий насильно вывозят с Украины в парашу? Кто по твоему поможет этим людям как не международная организация, у тебя есть другие варианты?
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24.03.2022 20:48 Ответить
Ніби їм щось перепаде. Будуть разеян рятувати.
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24.03.2022 20:53 Ответить
Ну давай. Бросим украинцев в РФ на радость бункерному. Ты случайно не у него на подсосе?
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24.03.2022 20:52 Ответить
Никто в Ростове не будет тратить эти деньги на украинцев (см как они в феврале распилили те 5 лярдов которые путлер выделил жителям дырляндии, все украли). А тут красный крест будет лечить скорее всего солдат ордла и рашки
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24.03.2022 20:57 Ответить
Ну а в каком городе им помогать украинцам?
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24.03.2022 21:15 Ответить
кто будет помогать? руськие уроды? которым самим жрать нечего. вы батенька дебил.
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24.03.2022 21:19 Ответить
Хроніка хаоса, ти ше досі тут?
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24.03.2022 21:26 Ответить
Странный выбор города. Очень странный.
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24.03.2022 20:39 Ответить
За нефтяные бабки все порешали
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24.03.2022 20:39 Ответить
Ссуки
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24.03.2022 20:39 Ответить
а чего в Ростове ??? раша недобитков лечить???
если нашим беженцам - то открывайте в Запорожье, Полтаве, Виннице, Николаеве, Днепре и далее..
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24.03.2022 20:39 Ответить
Всё понятно с крестом. Продались России.
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24.03.2022 20:40 Ответить
"...в зміцненні структури тилового забезпечення..."?

Тоді вони стануть законною мішенню наших військових...)
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24.03.2022 20:41 Ответить
Короче, деньги дали Кресту, а те будут помогать России. Впрочем как всегда как бы. Всегда снимает сливки Россия, а потом рассказывает какая она великая держава и дальше распространяет насилие и тиранию. А вы их кормите и дальше.
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24.03.2022 20:41 Ответить
"зелёный бог" творит чудеса .. помогут оркам депортировать украинцев ...
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24.03.2022 20:42 Ответить
За скільки ж медяків продались, який же це "червоний хрест", може вже Z?
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24.03.2022 20:43 Ответить
этот хер может не переживать, кацапы еще несомненно убьют кучу народа, так что "международный" комитет красного креста без работы не останется и их "сотрудничество" таки продолжится.
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24.03.2022 20:44 Ответить
vot sdes nuzhna zhostkost Zelenskovo - poslatj etih prodazhnyh ujebkov ***** iz UA podalshe
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24.03.2022 20:44 Ответить
И как всегда всё прикрывается словами о заботе о правах человека и нейтральности.
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24.03.2022 20:45 Ответить
То есть деньги, которые жертвуют красному кресту в поддержку украинцев пойдут в Мокшу? Все, понятно.
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24.03.2022 20:48 Ответить
Нодо обратиться в Красный Полумесяц, может у них совесть почище?
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24.03.2022 20:49 Ответить
международный Комуняцкий крест, фу *******. это еще было ясно когда не дали использовать знак креста для эвакуации из Сум и тд... мерзота продажная, ну вперёд в ростов, части тела русияцке жмуров по рфии развозить в пакетах...
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24.03.2022 20:49 Ответить
Красный Крест ещё в 2014 разворовывали гуманитарку в Украине. Это самая сволочная организация
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24.03.2022 20:50 Ответить
Вкрали допомогу. Капець...
Ще і квцапню будуть спонсорувати.
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24.03.2022 20:52 Ответить
Так звана "велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.

Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті



Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.

Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
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24.03.2022 20:53 Ответить
Це як взагалі? Червоний хрест буде куратором концтабору? Такого в історії ще не було...
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24.03.2022 20:53 Ответить
Нах тот крест, за подобную выходку обнулить его в Украине полностью, он себя не оправдал.
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24.03.2022 20:54 Ответить
І ця організація прогнила.В голові таке не вкладається ,відкривати штаб допомоги для українців на території агресора який влаштовує геноцид.Багато країн та компаній світу внесли гроші саме цій організації для гуманітарки українцям...
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24.03.2022 20:58 Ответить
Они собрали кучу денег и ничего не дали Украине. Теперь понятно куда пойдут эти деньги.
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24.03.2022 21:06 Ответить
Красный Крест вроде нейтральная организация. Пусть они проследят куда орки выкрадывают Украинцев.
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24.03.2022 21:01 Ответить
Они не нейтральны. Они сами отказались помогать Украине. Собрали кучу денег на помощи Украинцам и вот теперь мы знаем куда эти деньги пойдут.
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24.03.2022 21:07 Ответить
Они помогали террористам еще со времен войны на Донбассе. Мирняку их помощь вообще не поступала.
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24.03.2022 23:14 Ответить
Ще одна прокацапська організація типу інтерполу та магате
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24.03.2022 21:03 Ответить
Политика с географией не сходятся. Он то сам понял, за что лаврушку благодарил?
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24.03.2022 21:09 Ответить
біженцям допомогати, чи насильно переселенним? поки тих в..ів в Україні не було, не було й біженців.
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24.03.2022 21:14 Ответить
Не знал, что в Красном Кресте такие конченые есть."Поблагодарил Лаврова..." - это вообще треш. Вот ведь ******** создание. Представитель Красного Креста благодарит фашистов, за военное нападение на Украину и создание гуманитарной катастрофы.
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24.03.2022 21:14 Ответить
КК еще на Донбассе отличился. Кроме как оркам они там никому помощь не оказывали.
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24.03.2022 23:12 Ответить
Больше ни копейки не отдам в Красный Крест. Ватно-путлеровская кантора. Лучше жертвовать напрямую.
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24.03.2022 21:16 Ответить
Це вже дніще.
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24.03.2022 21:19 Ответить
Червоний Z...
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24.03.2022 21:23 Ответить
петер маурер відпрацьовує бабло, що заплачене йому кремлем.
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24.03.2022 21:23 Ответить
Виходить що ця контора буде допомогати кацапам вивозити українців до теріторіі оккупанта? Чи вже світ збожеволів,що таким займається міжнародна організація?!!Будете разом з кацапами викрадати нашіх дітей? Робити з українців заложників? Де наші діпломати? Піднімайте світову спільноту! Не давайте оркам викрадати українців!
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24.03.2022 21:28 Ответить
..дь ..здец.. и я этим ..расам ещё бабло переводил...
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24.03.2022 21:29 Ответить
Дебилы, б#дь!
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24.03.2022 21:33 Ответить
В суди на них потрібно подавати, як співучасників у злочинах проти людяності.
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24.03.2022 21:37 Ответить
Ні копійки більше цій організації!!!
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24.03.2022 21:58 Ответить
Они для меня умерли..
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24.03.2022 22:50 Ответить
Не переживайте. Червоний Хрест не даремно так тягне до Ростова.
Адже там Ростовський морг.
І це ще тоді навіть не починалася велика війна...
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24.03.2022 23:12 Ответить
Возможно …,но там сейчас находятся так же фильтрационные лагеря для мариупольцев..,которых затем насильственно распределяют по разным областям раши..и «красный крест»им помогает в этом процессе..
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24.03.2022 23:36 Ответить
А почему вы удивляетесь. Спросите у лугандонцев, видели ли они помощь от КК. Из моих знакомых никто не видел. Ахметовскую - видели, а вот от КК - нет. А бюджет для помощи Красного Креста как бы побольше ахметовского будет. И фур было больше. Вот и задайте себе вопрос, кому эти уроды передавали эту помощь.
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24.03.2022 23:10 Ответить
 
 