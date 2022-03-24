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Я бы очень хотела, чтобы о Екатерине узнала Украина, - тренер погибшей в Мариуполе гимнастки Дяченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дьяченко

Тренер Анастасия Мещаненкова прокомментировала гибель гимнастки Екатерины Дяченко в результате обвала дома в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Трибуна.

"Я бы очень хотела, чтобы о ней узнала Украина. Чтобы в каждом нашем украинском доме вспомнили о невинных детях, у которых вся жизнь была впереди.

Катюшка была невероятной оптимисткой. У нее всегда все было здорово. Выступала Катя всегда как на Олимпийских играх, как учил тренер – эмоционально, ярко и с высоко поднятой головой.

Девочка-ураган. Ее любили все дети, малыши, взрослые – она для всех была лучшим другом. Однажды после соревнований, где Катя заняла 1 место, ей подарили собаку породы бигль, назвала его Бася и плакала от счастья, когда увидела его.

Мы собирались выступить с ней на Кубке Дерюгиных в марте и поехать на соревнование в Испанию летом. Я не могу поверить, что больше не увижу ее", - сказала Мещаненкова. Екатерина родилась в 2011 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вооруженной агрессии РФ погибли 128 детей, 172 - ранены, - Офис Генпрокурора
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Топ комментарии
+28
Квіточки України, загублені душі. Пробачте що не вберегли.
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24.03.2022 20:50
+25
Україна дізналася! НЕхай весь світ дізнається! І наявні адеквати в росії теж мають знати про цей злочин!
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24.03.2022 20:51
+17
І це лише одна дитина з сотень убитих і тисяч що ще загинуть...
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24.03.2022 20:46
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І це лише одна дитина з сотень убитих і тисяч що ще загинуть...
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24.03.2022 20:46 Ответить
Квіточки України, загублені душі. Пробачте що не вберегли.
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24.03.2022 20:50 Ответить
Україна дізналася! НЕхай весь світ дізнається! І наявні адеквати в росії теж мають знати про цей злочин!
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24.03.2022 20:51 Ответить
Бідна сподіваюсь її душа знайшла спокій на небесах. Не знаю, як би я був військовим, то напевно не зміг би просто дивитись на полонених виживших орків,як їм дають сігарєтки,кормлять,одяг навіть дають. Пів години тому він гвалтував і вбивав дітей, а потім здався і з сігарєткой на камеру розказує звідки він. Це не правильно, і дристовіч хай іде нахєр якщо каже щоб ми цих скотів берегли навіть краще за наших солдат.
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24.03.2022 20:55 Ответить
У Люси Дрыстович *********** корни, поэтому она бы и цветы пленным оккупантам носила каждое утро свежие, по известной *********** традиции.
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24.03.2022 21:54 Ответить
Ну кто мне скажет что бог где то там есть и за всем смотрит? Если он есть то насрать ему на нас.
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24.03.2022 20:58 Ответить
Бог діє руками людей, і допомогає нам і так як тільки може. Він не смортить за всем Він же не "смотрящий" то ми мали за всім дивитися, ми всі, у нас у кожного своя місія і маємо вибір, але русские злетіли з катушок, і про...ли вже давним давно і місію і свій вибір і саміх себе.
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24.03.2022 21:32 Ответить
тільки но 24-ого почалися бомбардування аеродромів, мого сина кум вскочив у свою машину і рвонув додому до батьків у село під Кременчук. Теж саме зробили діти сусіди. А моя племінниця не знаю чого чекала, а потім якимось чудом вирвалася з Харкова. Донька однокласника вибиралася з Ірпеня по отій знаменитій стежці під підірваним мостом. Хто кому винуватий, що люди такі безпечні.
Он місцевий бізнесмен із дружиною і трьома дітьми рвонув аж у Германію (хоча саме у нас не падають бомби). На законних як бачимо підставах. Хрен він звідтіля вже верниться навіть після нашої перемоги.
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24.03.2022 23:17 Ответить
Дивна логіка. Якби "рвонув", вивіз, а потім повернувся, щоб захищати або допомагати ...

А так ... Потім повернуться і першими будуть "права качать"

Ненавиджу пристосуванців, тьху! Навіть логіку таку не сприймаю.
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25.03.2022 00:31 Ответить
Анастасія, ми всі це побачили. Не має слів, щоб казати нам всі слова співчуття рідним та близьким людям цій чарівній дівчинки Катерини, можливо і майбутній чемпіонці,якщо б руська зараза не прийшла б сюди до нас. Надіюсь після війни, після Нашої перемоги, ми не забудемо і наших юних спортсменів, і дорослих, що воюють. І, головне їх не забути потім і, по можливості, допомогати їх сім'ям
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24.03.2022 21:04 Ответить
Світла пам'ять , світлій і дуже красивій , та талановитій дівчинці 😪😪😪
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24.03.2022 21:19 Ответить
На совести властей которые не верили что рашка нападёт, сдали Херсон, что не уничтожили керченский мост а наоборот розминировали мосты и местность с Крымом.... Да и вообще в Мариуполе есть опасность обстрела с моря кораблями, потому что в место Нептуна, занимались Великим будівництвом доріг
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24.03.2022 21:39 Ответить
бедные дети бедные родители 0 за что нам Бог послал в соседи ублюдочных русских - почему в свое время их монголы не выепалирезали всех
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24.03.2022 23:12 Ответить
Так тих, хто чинив спротив, і вирізали. А ці - результат негативної селекції. Навіть не багаторічної, а багатовікової.
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25.03.2022 00:34 Ответить
 
 