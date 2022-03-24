Во время матча Лиги наций между Эстонией и Кипром болельщики поют "Путин-х#йло"

Во время матча на вылет среди команд группы С Лиги наций между Эстонией и Кипром болельщики поют "Путин-х#йло".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.

Матч проходит на "А Ле Кок Арене" в Таллине.

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