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Во время матча Лиги наций между Эстонией и Кипром болельщики поют "Путин-х#йло"
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Во время матча на вылет среди команд группы С Лиги наций между Эстонией и Кипром болельщики поют "Путин-х#йло".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.
Матч проходит на "А Ле Кок Арене" в Таллине.
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10 марта 1975 г. Стадион "Сокольники". Хокейный матч молодёжных команд СССР-Канада. Канадские болельщики кинули жвачки. В давке погиб 21 человек, 25 человек получили увечья. Люди дрались за жвачку как за ценность, понимаете? Можем повторить?
драка за жвачку