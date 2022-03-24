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Канада (1892) помощь (6162) Трюдо Джастин (247)

В ближайшие дни Канада поставит в Украину дополнительное летальное оружие, - Трюдо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трюдо

Канада приняла решение о дополнительных поставках в Украину летального оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран НАТО и G7.

Власти Канады также вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России.

Ранее о новых санкциях против России объявили США. В этот раз меры были введены против 328 депутатов Госдумы и всей нижней палаты российского парламента. Также они затронули десятки российских оборонных предприятий.

Читайте: На предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину вместо России, - Байден
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Топ комментарии
+35
Всего побольше плиз ...
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24.03.2022 21:04
+29
Дайте дроны камикадзе, против них у рассеи нет противодействия. Можно взрывать и корабли и наземную технику и по скоплениям пехоты работать.
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24.03.2022 21:06
+24
летальну зброю💪
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24.03.2022 21:05
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Всего побольше плиз ...
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24.03.2022 21:04 Ответить
летальну зброю💪
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24.03.2022 21:05 Ответить
Хоч би тільки не дробовики, а щось смертоносніше🙏🙏🙏
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24.03.2022 21:05 Ответить
мабуть "гільйотину", але це секрет
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24.03.2022 21:06 Ответить
Дайте дроны камикадзе, против них у рассеи нет противодействия. Можно взрывать и корабли и наземную технику и по скоплениям пехоты работать.
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24.03.2022 21:06 Ответить
Та ті дрони - доволі слабка річ. Я, навіть, не певен, що вони можуть танк підірвати. Тільки ББМ. Краще, дайте нам Ольху-М !!! Бо ми ж "чогось" її не замовили у власних підприємств
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24.03.2022 22:04 Ответить
Еще позавчера был видос, как наши "артиллеристы" уничтожают позиции противника. Так вот там "снаряды" падали вертикально, светились в темноте и попадали в 100% случаев. Съемка велась с беспилотника (возможно, что свечение было только из-за съемки инфракрасной камерой). Почему-то мне кажется, что для снарядов слишком странное поведение. Скорей всего в войсках у нас уже есть эти дроны - просто сейчас наконец-то научились держать язык за зубами.
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24.03.2022 22:38 Ответить
Уже опровергли.
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24.03.2022 21:16 Ответить
Чудова новина
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24.03.2022 21:31 Ответить
Спасибі хоч в Канаді ще люди залишаються людьми, а не продали душі за криваві нафтодолари.
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24.03.2022 21:06 Ответить
Щира подяка нашим друзям і братам із Канади за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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24.03.2022 21:07 Ответить
наших беженцев принимают везде. жилье еда и тд. на границах стоят очереди машин которые везут в лагеря, на квартиры, люди отдают свои загородные дома.
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24.03.2022 21:09 Ответить
за Трюдо и двор, в кацапов стреляем в УПОР! спасибо братушки Канадийские
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24.03.2022 21:11 Ответить
Арт систем бы. Но он не услышит. Надеюсь и так пришлёт.
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24.03.2022 21:16 Ответить
за любу допомогу дякуємо !
гуртом і чорта і ***** легше бити !!! (українське народне прислів"я))))
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24.03.2022 21:21 Ответить
Верховна Рада повністю скасувала податки на ввезення авто.
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24.03.2022 21:28 Ответить
А кто знает? По фейсу и фамилии он на бывшего хоккеиста смахивает. А на самом деле?
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24.03.2022 21:36 Ответить
от для цього і потрібні зустрічі лідерів напряму.
Джастін і Джо випили кави і відразу українцям пійшли смаколики на москальню жмурити.
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24.03.2022 21:41 Ответить
Нет , по сути это уже давно не так . Лишь только формально . Трофимов , перестань быть мудаком , включай мозги. Хотя это напрасный призыв к ракоцапам.
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24.03.2022 21:55 Ответить
Давайте побольше всего вкусного Украинским Воинам!!!!
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24.03.2022 21:46 Ответить
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24.03.2022 22:45 Ответить
Два дивизиона THAAD и будем молиться на вас.
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24.03.2022 23:06 Ответить
 
 