В ближайшие дни Канада поставит в Украину дополнительное летальное оружие, - Трюдо
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канада приняла решение о дополнительных поставках в Украину летального оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран НАТО и G7.
Власти Канады также вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России.
Ранее о новых санкциях против России объявили США. В этот раз меры были введены против 328 депутатов Госдумы и всей нижней палаты российского парламента. Также они затронули десятки российских оборонных предприятий.
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гуртом і чорта і ***** легше бити !!! (українське народне прислів"я))))
Джастін і Джо випили кави і відразу українцям пійшли смаколики на москальню жмурити.