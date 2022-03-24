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Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,зе

Президент США Джо Байден считает, что Украина сама должна решать, идти ли ей на территориальные уступки для прекращения огня, но не верит, что Украине придется пойти на это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - сказал Байден.

Так, президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки ради достижения режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину вместо России, - Байден
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Топ комментарии
+57
Потому что ядерная держава напала на страну добровольно отдавшую ядерное оружие под покровительством США в этом процессе. Кто теперь будет считаться с Америкой? Сомали и Эритрея? Это абсолютное унижение и плевок в сторону мирового "полицейского". Теперь ни одна страна не откажется от ядерного оружия.
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24.03.2022 21:14
+55
Хай тільки спробують піти на якісь поступки, народ і ЗСУ не дозволять
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24.03.2022 21:09
+32
А почему он должен об этом "думать"?
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24.03.2022 21:09
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Краще б ти думав яку зброю українцям надавати.
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24.03.2022 21:08 Ответить
А почему он должен об этом "думать"?
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24.03.2022 21:09 Ответить
Потому что ядерная держава напала на страну добровольно отдавшую ядерное оружие под покровительством США в этом процессе. Кто теперь будет считаться с Америкой? Сомали и Эритрея? Это абсолютное унижение и плевок в сторону мирового "полицейского". Теперь ни одна страна не откажется от ядерного оружия.
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24.03.2022 21:14 Ответить
Не только не откажется, но и будет иметь полное морально право его получить...
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24.03.2022 21:21 Ответить
Будут или не будут считаться - это проблема Америки, а не наша.
А вот Будапештский меморандум - это аргумент. Но по риторике Зеленского мы видим, что его очень "попросили" его не упоминать. И я понимаю почему. Подписантам этого меморандума в страшном сне не могло присниться, что нарушит его именно ********* и на горизонте замаячит 3-я мировая.
Военная помощь идет понемногу, но по нарастающей. Запад прощупывает готовность Путлера воспользоваться красной кнопкой.
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24.03.2022 22:42 Ответить
ну, Хйло уже прощупал готовность запада, а поскольку ответа не было ... (правда, Франция там немного недавно попробовала - видимо Макрону за столом стало все ясно). в общем, все как всегда, и все как у нас (с бомбоубежищами и "подготовкой" к войне 8 лет во время войны - распилы отдыхи, хаты в Итали и толпы некомпетентных и просто тупых бабло-барыг у власти), может чуть приличнее, пока гром не грянет - никто левым пальцем не пошевелит.
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24.03.2022 23:48 Ответить
Верно. ***** уже не раз убеждался в беззубости Запада. Но тогда даже речь не шла о возможности ядерного удара. А сейчас обсуждают это на полном серьезе. И в этом случае позиция Запада может быть другая. (но если честно - сомневаюсь. Жизнь показывает, сцыкун - он в любых ситуациях сцыкун)
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25.03.2022 08:58 Ответить
Він сьогодні про Будапештський згадував виступаючи перед НАТО.
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24.03.2022 23:59 Ответить
Про Будапешт надо не "упоминать", а получить все ответы на неудобненькие и неприятные вопросы по Будапешту и поставить точку в конце концов.
Когда бестолковые юристы (а других в правительстве нет) составляют юридические документы, то всегда получаются "сопли по асфальту": Будапешт, Минск и пр.
Самый лучший "меморандум" - это сильная экономика и сильная Армия!
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25.03.2022 09:03 Ответить
бараны зеленые что вы будете делать с ядерным оружием в бедной стране ? где вы падлы диванные будете испытания проводить? у себя на кухне? или может на Крещатике? что же вы твари врете постоянно и народ дурите
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24.03.2022 23:18 Ответить
Прочитай еще раз что я написал, а потом то что ты написал. Х/з, может ты настолько тупой что не знаешь что Украина уже была в своей истории ядерной державой, и все сказки про дороговизну и невозможность обслуживать давно опровергнуты.
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24.03.2022 23:22 Ответить
еще раз для тупых ватных баранов - где испытания проводить ?у тебя на огороде? иначе это не оружие а мина под ногами ...
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24.03.2022 23:26 Ответить
там где их проводит северная корея
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24.03.2022 23:38 Ответить
А ещё Израиль, а ещё Пакистан, например ...
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25.03.2022 09:04 Ответить
Никто не откажеться. А репутацию восстановят.
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24.03.2022 23:20 Ответить
Продемонстуй це на власному прикладі
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24.03.2022 21:43 Ответить
Він думає. Може не піариться на цьому.
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24.03.2022 21:14 Ответить
Нехай краще скаже, яким чином нам наші міста висвободить від загарбників при їх позиції в вигляді глибокій занепокоєності.
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24.03.2022 22:18 Ответить
Хай тільки спробують піти на якісь поступки, народ і ЗСУ не дозволять
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24.03.2022 21:09 Ответить
ну, там в штатх как бы кто-то принимал какую-то писульку о непризнании Крыма и т.п., а тут сразу "меня там нет", "это личное дело украинцев", в общем ...
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24.03.2022 21:09 Ответить
ну,так и в международных законах написано...
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24.03.2022 21:31 Ответить
Президенты США никогда попросту языком не трепали. Байден намного больше нас информирован о переговорах и он даёт понять, что украинская сторона рассматривает вопрос отказа от части территории. Тонкий, но прозрачный намёк, что он, Байден, как и народ Украины, не вполне доверяет Зеленскому. Мол США будут до победы помогать Украине вернуть всё, но решение за украинцами. Обратите внимание, он не упомянул Зеленского.
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24.03.2022 22:27 Ответить
А ти свічку тримало на переговорах? Тобі мединський сказав, а ти і повірило? Хоча, таки розглядали варіанти, які пропонувала рашня, але відхилили.
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24.03.2022 22:58 Ответить
А ти значить сидиш на переговорах ? Ну розкажи що ви там таке секретне мутите, яке Зеленський очкує підписати без рефендуму. І правильно робить доречі. Щоправда, вже більше не згадує про референдум, але і не оприлюднює компроміси.
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24.03.2022 23:37 Ответить
Ох і звиздець... І це оплот демократії, свободи? Гниль ссиклива...
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24.03.2022 21:10 Ответить
Да-да. А еще Байден бомбил украинские города. Правильно, кацапчик?
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24.03.2022 21:16 Ответить
Згоден,бо таке може сказав тыльки рашо-кацап!
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24.03.2022 21:22 Ответить
Ти прочитай текст не тільки заголовок. Байден не проти якщо Україна погодиться віддати територію в обмін на припинення вогню. Це мовляв її діло а США тут якби пох. Ми здали ЯЗ під гарантії і штатів теж, а тепер це проблеми України? ****, нема слів...
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24.03.2022 21:36 Ответить
Баран тупий, все йде так як потрібно, заявляють те що можна і потрібно, взятий курс на знищення підараші, все відбувається поступово, заяви які б не були це й є частина стратегії. Ніхто не буде казати що завтра нам дадуть супер зброю і ми переможемо за день чи тиждень..
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24.03.2022 21:47 Ответить
Ти ідіот? Байден заявляє рівно те що робить, нема там ніяких прихованих дій. Це не рашкованія де говорять одне а роблять протилежне.
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24.03.2022 22:11 Ответить
Тобі потрібно навчитись розуміти підтекст або читати поміж строчок. Байден анонсує нашу перемогу без поступок, а значить і підтримку США до повної перемоги. Але для цього потрібна воля українців, все залежить від нас. Він не сказав від Зеленського, а від України. Це тонкий натяк - він знає про "компроміси" на переговорах і не схвалює за це Зеленського. Він не знає, чи дозволить ці "компроміси" народ.
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24.03.2022 22:46 Ответить
Дозволив бомбити, кацапчик. І продовжує запевняти ***** що йому нічого не загрожує.
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24.03.2022 21:24 Ответить
Да, глубока кроличья нора... Кацапчик, тебе не понять чем президент любой демократической страны отличается от твоего рабссейского царя.
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24.03.2022 21:27 Ответить
Ок, шукай кацапів далі(
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24.03.2022 21:40 Ответить
Глубока кроличья нора... Тебе, кацапчик, не понять что такое президент демократической страны. Ты только знаешь что такое царь рабссеи...
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24.03.2022 21:29 Ответить
https://www.facebook.com/rafiq.xan/videos/651086916119783
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24.03.2022 21:10 Ответить
Само собой ,присоединение Кубани это никакая не уступка ...
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24.03.2022 21:11 Ответить
Зараз ми - найважливіша країна у світі, нічого важливішого ніде не відбувається.
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24.03.2022 21:13 Ответить
воно то так... але й найбільше горе теж в нас... багато горя і смертей...
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24.03.2022 21:25 Ответить
Звісно що Україна не піде на територіальні поступки. Тому що, Білгород - це Україна!
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24.03.2022 21:13 Ответить
Бѣлгородъ, Богучаръ, Таганрогъ, Озовъ, Курескъ, Стародубъ, Брянескъ, Карачѣвъ, Козелескъ, Мъглинъ, Одоєвъ, Оболенескъ, Воротинескъ, Перемишль, Мченескъ, Серпейскъ, Масалескъ, Трубческъ, Новосиль, Гомель тощо.
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25.03.2022 11:31 Ответить
Кожна вкраїнська дитина має знати сей список на память яко гімн України.
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25.03.2022 11:35 Ответить
Звісно. Якщо хтось не побіжить здаватись.
Референдум відпадає. Всім ясно?
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24.03.2022 21:13 Ответить
У Украины в плане ещё Кубань вернуть.
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24.03.2022 21:15 Ответить
Нащо вона нам? В нас своїх дебілів досхочу.
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24.03.2022 21:52 Ответить
На самом деле Байден сказал очень много.
Крымские ФСБешники и другие посвящённые в усиленном темпе избавляются от недвижимости.
Совпадение ?
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24.03.2022 21:16 Ответить
все проще - некомфортно жить когда рядом трупы собирают\палят и части тел валяются. и военная база а не курорт, легитимная цель навсегда. вот те, кто продал недвижимость в Крыму, Киеве и т.п. условно накануне вторжения плюсминус полгода год - вот тех бы и надо ловить.
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24.03.2022 21:27 Ответить
ты идиот квартиры массово стали продавать уже в первые дни войны когда никаких трупов им раненых кацапов еще не было так что не отмазывай своих кацапов
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24.03.2022 23:24 Ответить
Орки понимают только силу. Ключ к возвращению Крыма это освобождение окуппированного Донбасса. Когда вся территория Украины будет зачищена от мордорских рашистов, включая Донецк и Луганск, то к тому времени орков в Крыму уже не будет. Уссутся и сбегут сами.
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24.03.2022 21:30 Ответить
Жаль Байден конечно не Рейган, но все равно, спасибо за реальную помощь. Без Джавелинов и NLAW была бы катастрофа, как в 2015, когда к Логиново кацапские танки прорвались, а с ними тогда кроме артиллерии и танков нечем справиться нечем было. Были бы тогда джавелины - не было бы проблем с Дебальцево.
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24.03.2022 21:17 Ответить
територіальні поступки???
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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24.03.2022 21:18 Ответить
Найслабший ланцюг України -Зеленський з Єрмачком!Будемо пильними!!!
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24.03.2022 21:25 Ответить
сам ти брехлива свінособака. Крим і Донбас оккупували в лютому - березні 2014. Порошенко став президентом у червні 2014 .Перекласти чи сам зрозумієш,тварина ти козламорда.
Ти диви як кацяпам Зе досить подобається!
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24.03.2022 21:49 Ответить
Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією-18 березня 2014
Війна на Донбасі,окупаційні війська рф вторглися у квітні 2014 року
Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
Я історію України знаю добре.
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24.03.2022 22:12 Ответить
Он может стоять, потому что "свыня" ему армию оставила, которой у нее не было. А вот сам Зеля ничего для усиления армии не сделал. Помнишь, просьбу Зели о выведении Абрамовича из под санкций США, потому что он якобы является переговорщиком с ******? Почитай - отрезвляет:
https://t.me/pecherhill/727
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24.03.2022 22:28 Ответить
Саме так!Будемо пильними за владою!То саме найслабший наш ланцюг!!!
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24.03.2022 21:27 Ответить
То це Байдену потрібно, а наш гарант готовий на гамняний мир...
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24.03.2022 21:19 Ответить
ми не можемо собі це дозволити, бо цілий той Крим і Донбасс був потрібен рашці тільки для того щоб мати вигідний плацдарм для нападу на Україну, якщо їм цей плацдарм залишити, то будемо постійно під ударом, та як би нам не вистачало кордону з рашкою і Білорусією.
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24.03.2022 21:20 Ответить
при чем ту плацдарм? Крым и Доньбас это Украинская земля и она вернется домой на много раньше чем думает ***** или соловьиный помет
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24.03.2022 23:51 Ответить
Заголовок значно оптимістичніший за статтю.
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24.03.2022 21:22 Ответить
так... я навіть вже таке собі навидумував, поки не прочитав...
а прочитав...ще більш задумався.... ой шось якось стрёмно за нашефсё....
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24.03.2022 21:27 Ответить
Сам частенько сиджу на форумах і часто читаю,і дуже багато відгуків,і приходжу до висновку,що вірно Рада зробила,що прийняла закон про кримінальну відповідальність за всілякі **відосікі**,мабуть потрібно ще заборонити всі відгуки-коментарі на новини.І це буде вірно,тому,що ми,УКРАЇНЦІ,нічого не петраємо в політиці,а пишемо такі повчальні коментарі--ну прям ЖУТЬ!!!! Приклад: Байден не дає добро на закриття повітряного простору,не дає літаків,не вводить в Чорне море авіаносців--ВСЕ,ВОРОГ,СЦИКУН,МИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ВІДДАЛИ,А ВОНИ НАС НЕ ЗАХИЩАЮТЬ---одним словом---ГАД!! ДАЄ ВСЕ ВИЩЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЕ--те, шибонуте на повну голову,кидає бомбочку,ну десь в район Хмельницька,чи Вінниці--І ТУТ,ті САМІ,ЩО ВЕРЕЩАЛИ ПРО ЗРАДУ,ПОЧИНАЮТЬ ГОРЛОПАНИТЬ(якщо ще будуть живі) НАВІЩО ТИ ВСЕ ЦЕ ДАВ,БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ НА ВСІ ВІКИ!!!! ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЮ,А НЕ ТИМ МІСЦЕМ,НА ЯКОМУ СИДИТЕ!
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24.03.2022 21:39 Ответить
Пшла вон, шлюха кацапская.
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24.03.2022 22:57 Ответить
Якщо це мені така відповідь,то ти ,ЛУЗЕР,не просто шлюха,а повністю ОПУЩЕНА!! Якщо мозгів немає,їх в магазині не купиш.
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24.03.2022 23:55 Ответить
Пшла вон, шлюха кацапская. Вы ещё за разминирование перешейка, за ракетную программу и за клистроны с брониками ответите. И не дай вам бог, *****, в очередной блудняк с ****** влезть. Не то что до конца каденции, до завтра не доживёте. Зебилы жопорукие
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25.03.2022 00:02 Ответить
Навіть Байден не впевнений, що українська влада не піде на територіальні поступки
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24.03.2022 21:42 Ответить
Мягкий намёк, что от наших притязаний на оккупированные Крым и Донбасс нам отказываться совсем не обязательно. Намёк команде Зеленского.
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24.03.2022 22:08 Ответить
Полшестого именно с этой целью и шло - сдать Украину *****. Мы его остановили в декабре 2019. Так оно решило это сделать другим способом.

Кстати, а почему оно продало всю свою недвижимость и деньги перегнало в оффшоры? Готовилось к чему-то?
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24.03.2022 22:24 Ответить
Так и должно быть …НИКАКИХ ПОСТУПОК ТЕРРИТОРИЕЙ ,уверена ,что США сделают ВСЕ чтобы Украине не потеряла территорию и даже вернула все оккупированные территории
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24.03.2022 22:45 Ответить
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24.03.2022 22:46 Ответить
УКРАЇНА ЗМУШЕНА ЗВІЛЬНИТИ ВСІ СВОЇ тимчасово окуповані ТЕРИТОРІЇ (в т.ч. Крим, Донецьк, Луганськ), тому що інакше війна би продовжилась до нового масованого нападу Росії.

Згадайте додатково: РФ воювала проти Чечні 2 рази.
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25.03.2022 00:53 Ответить
Так говорить президент США для якого поняття територіальна цілісність, суверенітет і нац-безпека країни святе. І який відкрито заявляє що )(уйло кривавий вбивця. А ось у нас все інакше вбивцю фашисту )(уйлу норовлять подивитися в очі видно щоб побачити ти всі його примхи та забаганки. А захист територіальна цілісність, суверенітет ) їх навіть допускають змінити компромісами з ворогом окупантом. Змінити разом зі знищенням Української Конституції.
Сумно але маємо тещо маємо.
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25.03.2022 01:46 Ответить
Натяк зеленій шоблі.
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25.03.2022 04:52 Ответить
Берестии, Богучаръ, Брянескъ, Бѣлгородъ, Воротынескъ, Гомель, Дорогичинъ, Замостьє, Карачевъ, Козелескъ, Курескъ, Масалескъ, Мозырь, Мченескъ, Мѣзескъ, Мьглинъ, Новосиль, Оболенескъ, Одоевъ, Озовъ, Перемишль, Пинескъ, Серпѣескъ, Случескъ, Стародубъ, Сянокъ, Таганрогъ, Трубческъ, Торуса, Тмуторокань, Туровъ, Холмъ суть споконвічні українські міста загарбані москвою або передані москвою іншим державам. Кожна вкраїнська дитина має знати сей неповний список на память, бо всі українські землі мають бути повернуті Україні.
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25.03.2022 12:19 Ответить
 
 