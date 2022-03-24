41 183 82
Украине не придется идти на территориальные уступки ради прекращения огня, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден считает, что Украина сама должна решать, идти ли ей на территориальные уступки для прекращения огня, но не верит, что Украине придется пойти на это.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - сказал Байден.
Так, президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки ради достижения режима прекращения огня.
Топ комментарии
+57 Назар Курта 8d61934e
показать весь комментарий24.03.2022 21:14
+55 Юрій Горлінський
показать весь комментарий24.03.2022 21:09
+32 Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий24.03.2022 21:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А вот Будапештский меморандум - это аргумент. Но по риторике Зеленского мы видим, что его очень "попросили" его не упоминать. И я понимаю почему. Подписантам этого меморандума в страшном сне не могло присниться, что нарушит его именно ********* и на горизонте замаячит 3-я мировая.
Военная помощь идет понемногу, но по нарастающей. Запад прощупывает готовность Путлера воспользоваться красной кнопкой.
Когда бестолковые юристы (а других в правительстве нет) составляют юридические документы, то всегда получаются "сопли по асфальту": Будапешт, Минск и пр.
Самый лучший "меморандум" - это сильная экономика и сильная Армия!
Референдум відпадає. Всім ясно?
Крымские ФСБешники и другие посвящённые в усиленном темпе избавляются от недвижимости.
Совпадение ?
Клінтон ще живий, міг би нагадати про це після 2014 року, Обамі, Трампу, Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
Ти диви як кацяпам Зе досить подобається!
Війна на Донбасі,окупаційні війська рф вторглися у квітні 2014 року
Інавгурація Петра Порошенка, п'ятого Президента України, відбулася 7 червня 2014 року.
Я історію України знаю добре.
https://t.me/pecherhill/727
а прочитав...ще більш задумався.... ой шось якось стрёмно за нашефсё....
Кстати, а почему оно продало всю свою недвижимость и деньги перегнало в оффшоры? Готовилось к чему-то?
Згадайте додатково: РФ воювала проти Чечні 2 рази.
Сумно але маємо тещо маємо.