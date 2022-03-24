Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией, - Байден
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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что руководство Китая прекрасно понимает масштабные экономические последствия за любую возможную помощь России – в военном, экономическом плане или попытках кремля избежать западных санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, чем с Россией. И потому я надеюсь, что он не прибегнет к этому (помощи РФ. – Ред.)", – подчеркнул президент США.
Он напомнил, что на прошлой неделе провел почти двухчасовой разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, назвав его "очень прямым". При этом Байден отметил, что четко разъяснил китайскому лидеру последствия, которые может испытать Пекин, если примет решение о поддержке России на нынешнем этапе.
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К сожалению, есть потери. По сообщениям из источников в городе, до 50 - «200», раненые.
Пожар на «Цезаре Куникове» удалось потушить на рейде.
Говоря военным языком, потери «необязательные» (звучит цинично, тем не менее, это так). Следствие установит детали.
В любом случае, выводы напрашиваются сами собой - без усиления группировки, налаживания комендантской, противодиверсионной работы и укрепления ПВО с учетом наличия у укронацистов ракетного вооружения будет наступать на те же грабли.
Схоже на те, що Великобританія запрошує Україну під крило своєї імперії, на-кшталт Австралії.
Добре це чи погано я не знаю.
китай это тайвань