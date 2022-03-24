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Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что руководство Китая прекрасно понимает масштабные экономические последствия за любую возможную помощь России – в военном, экономическом плане или попытках кремля избежать западных санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, чем с Россией. И потому я надеюсь, что он не прибегнет к этому (помощи РФ. – Ред.)", – подчеркнул президент США.

Он напомнил, что на прошлой неделе провел почти двухчасовой разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, назвав его "очень прямым". При этом Байден отметил, что четко разъяснил китайскому лидеру последствия, которые может испытать Пекин, если примет решение о поддержке России на нынешнем этапе.

Также читайте: Китай должен четко осудить брутальную войну РФ против Украины и не поддерживать Россию ни экономически, ни военно, - Столтенберг
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Топ комментарии
+5
Ще одна чума на порозі для людства
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24.03.2022 21:35
+4
Китай ждет другого. Как только раше приплывет, так Китай и схавает ее с потрохъами.
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24.03.2022 21:41
+3
Товарищ Си - это такой себе новый маодзедунчик, который Китаю принесет немало бед. Но после него там неизбежно появится новый Денсяопин, который с цивилизацией постарается наладить отношения, и рашку жестоко опустит.
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24.03.2022 21:54
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В Бердянске выведен из строя БДК «Саратов». Притоплен. Рванул неразгруженный боекомплект. Версии две - или прилет «Точки-У», «Смерча», или диверсия.
К сожалению, есть потери. По сообщениям из источников в городе, до 50 - «200», раненые.
Пожар на «Цезаре Куникове» удалось потушить на рейде.
Говоря военным языком, потери «необязательные» (звучит цинично, тем не менее, это так). Следствие установит детали.
В любом случае, выводы напрашиваются сами собой - без усиления группировки, налаживания комендантской, противодиверсионной работы и укрепления ПВО с учетом наличия у укронацистов ракетного вооружения будет наступать на те же грабли.
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24.03.2022 21:32 Ответить
наверное гиркин-его стиль описания
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24.03.2022 21:37 Ответить
Це що?
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24.03.2022 21:41 Ответить
Орки жалуются.
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24.03.2022 22:18 Ответить
Вой на болотах
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25.03.2022 21:28 Ответить
Хай виздихають суки..
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25.03.2022 21:39 Ответить
В плане товаров согласен. Но вот в плане ресурсов думаю нет.
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24.03.2022 21:32 Ответить
Косоглазая панда сама себе на уме.
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24.03.2022 21:33 Ответить
Ще одна чума на порозі для людства
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24.03.2022 21:35 Ответить
да и намного умнее и хитрее пуйлофюрера,хоть конечно до покойного ссср китаю еще далеко,но все признаки борьбы против запада налицо
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24.03.2022 21:39 Ответить
Недоразумение по имени Си там расстреляют, как врага народаю
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24.03.2022 22:23 Ответить
Голова УАФ Андрій Павелко розповів про варіант із проведенням чемпіонату світу в Україні. Футбольний чиновник вважає, що наша країна може провести не лише Євро, а й Мундіаль.

Схоже на те, що Великобританія запрошує Україну під крило своєї імперії, на-кшталт Австралії.
Добре це чи погано я не знаю.
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24.03.2022 21:35 Ответить
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24.03.2022 21:37 Ответить
Надо требовать у Голландии немедленно вернуть Скифское золото.
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24.03.2022 21:43 Ответить
Напомните, с каких пор в Китае президенты появились?
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24.03.2022 22:02 Ответить
Чувствуют что их черный рот обесценивается.
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24.03.2022 21:43 Ответить
вони йдуть не через те, що не хочуть розповсюджувати пропоганду, раніше їм це не заважало. Вони йдуть бо не хочуть бути цапом-відбувайлом.
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24.03.2022 21:48 Ответить
сподіваюся що Китай розуміє - Земля кругла, ми всі залежимо одне від одного, от рашка забула, порахували себе за самих-самих і в дупі тепер.
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24.03.2022 21:40 Ответить
Китай ждет другого. Как только раше приплывет, так Китай и схавает ее с потрохъами.
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24.03.2022 21:41 Ответить
і всіх, хто не встигне від рашки звалити.
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24.03.2022 21:50 Ответить
Товарищ Си - это такой себе новый маодзедунчик, который Китаю принесет немало бед. Но после него там неизбежно появится новый Денсяопин, который с цивилизацией постарается наладить отношения, и рашку жестоко опустит.
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24.03.2022 21:54 Ответить
комунисты не китай
китай это тайвань
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24.03.2022 23:04 Ответить
Сюда бы подошла картинка-прикол, где желторотый порет орка, и говорит: "Дирка ванюсий, глязний, зато дисовый"
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25.03.2022 21:27 Ответить
 
 