24 марта в районе нашей ответственности было отбито 5 атак, уничтожено 130 оккупантов, 9 танков, 5 САУ и пушек, - ОТУ "Схід"

24 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает "Оперативно-тактическая группировка "Схід" Вооруженных сил Украины".

В результате боев было уничтожено: личного состава – до 130; танки – 9; БТР – 1; БМП – 6; САУ, пушек – 5; АО – 8; УР-77 – 1

Очередная партия российской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание!"

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