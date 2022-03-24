24 марта в районе нашей ответственности было отбито 5 атак, уничтожено 130 оккупантов, 9 танков, 5 САУ и пушек, - ОТУ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
24 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает "Оперативно-тактическая группировка "Схід" Вооруженных сил Украины".
В результате боев было уничтожено: личного состава – до 130; танки – 9; БТР – 1; БМП – 6; САУ, пушек – 5; АО – 8; УР-77 – 1
Очередная партия российской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание!"
Топ комментарии
+9 оззи
показать весь комментарий24.03.2022 21:37
+7 Cвітлана Хорішко b7c90c64
показать весь комментарий24.03.2022 21:38
+7 Solsky Wasyl
показать весь комментарий24.03.2022 21:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
22:57
В Харьковской области украинская артиллерия нанесла огонь по батальонной тактической группе 59 батальона России. Отмечается, что российские военные понесли серьезные потери. Передает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается, что российские Вооруженные силы потеряли как и технику, так и военных. Точное количество потерь российской армии не назвали.
Назад в будущее. Перспективы рабссейского танкостроения.