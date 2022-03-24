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24 марта в районе нашей ответственности было отбито 5 атак, уничтожено 130 оккупантов, 9 танков, 5 САУ и пушек, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

24 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает "Оперативно-тактическая группировка "Схід" Вооруженных сил Украины".

В результате боев было уничтожено: личного состава – до 130; танки – 9; БТР – 1; БМП – 6; САУ, пушек – 5; АО – 8; УР-77 – 1

Очередная партия российской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание!"

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Топ комментарии
+9
проблема. будут **** вонять.
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24.03.2022 21:37
+7
Слава ЗСУ!
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24.03.2022 21:38
+7
спалювати прийдеться, бо мухи заразу трупну рознесуть по всьому краю, треба прятати продукти, посуд, руки мити і обробляти кожен день приміщення ультрофіолетовою лампою, сітки на вікна. Але добре, у кого ще є ті вікна, а у кого немає? від тих вишкрябків Всесвіту біда людям, навіть коли вони вже здохли.
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24.03.2022 21:43
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24.03.2022 21:37 Ответить
проблема. будут **** вонять.
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24.03.2022 21:37 Ответить
спалювати прийдеться, бо мухи заразу трупну рознесуть по всьому краю, треба прятати продукти, посуд, руки мити і обробляти кожен день приміщення ультрофіолетовою лампою, сітки на вікна. Але добре, у кого ще є ті вікна, а у кого немає? від тих вишкрябків Всесвіту біда людям, навіть коли вони вже здохли.
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24.03.2022 21:43 Ответить
уже... селяне в полях жалуются... волки, лисы, и тем более собачки это говно есть не хотят... приходится стаскивать в овражки и присыпать .... тем более эти твари даже семечек в карманы не положили т.е. бесполезное говно...не нужное даже ****** с рашки...
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24.03.2022 21:44 Ответить
Та вже навіть хробачки вилізають і такі з огидою - "бееее! що це за некузява гидота?🤢🤮"
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24.03.2022 21:49 Ответить
Поїхали до сатани!
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24.03.2022 21:37 Ответить
Смерть ворогам!
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24.03.2022 21:37 Ответить
Дякую Тобi Боже, шо я не мокшаль
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24.03.2022 21:38 Ответить
Слава ЗСУ!
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24.03.2022 21:38 Ответить
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24.03.2022 21:42 Ответить
Армия Украины и народ Украины, раз и навсегда поставят окончательную точку с ордой. Это террористическое недоразумение, будет остатки своей жизни орать во сне Слава Украине!
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24.03.2022 21:42 Ответить
Украина заявила о серьезных потерях российской армии в Харьковщине
22:57

В Харьковской области украинская артиллерия нанесла огонь по батальонной тактической группе 59 батальона России. Отмечается, что российские военные понесли серьезные потери. Передает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что российские Вооруженные силы потеряли как и технику, так и военных. Точное количество потерь российской армии не назвали.
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24.03.2022 21:43 Ответить
Очень много сегодня сообщений с востока. Похоже там идёт ужасная заруба.
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24.03.2022 21:45 Ответить
В конце 1920-х - начале 1930-х годов, на манёврах Рейхсвера использовались фанерные силуэты танков с велосипедными колёсами, которые толкали солдаты. Позже макеты установили на легковые автомобили.

Назад в будущее. Перспективы рабссейского танкостроения.
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24.03.2022 21:45 Ответить
Хпзяфнояиті українці добре роблять свою роботу. Особливо, коли злі. Тут якісь ушльопки зірвали посівну. Нічого відсіємося пізніше, можливо озиминою. Але ніяка падла тоді вже не буде заважати.
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24.03.2022 21:47 Ответить
Я думаю на расее уже поняли - то что они называли "РУССОФОБИЯ", на самом деле называется "РУССОФИЛИЕЙ"...
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24.03.2022 21:55 Ответить
По ходу бункерный не в курсе ,что здесь происходит , судя по их картам уже пол Украины захватили
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24.03.2022 22:09 Ответить
 
 