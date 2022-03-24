В течение месяца партнеры ввели более 4 тыс. санкций против РФ, экономика России идет ко дну, - Кулеба
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Международные партнеры Украины в течение месяца ввели против России более 4 тыс. санкций.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тыс. сакнций. Российская экономика идет ко дну. Ежедневная работа президента и всей дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию", - подчеркнул министр.
По словам Кулебы, в Украине активно трудятся над новыми санкциями.
"Этот месяц принес большое горе, но также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я убежден, что нам это удастся", – сказал он.
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Тобто, фубль ніби і міцний а толку нуль. Бо купити за нього нехєр
Вона називається: Повна торгова блокада нацистської росії.
"Велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.
Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.
Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
а антінатівці нехай ниють - до, скажемо так, спини.... ))