В течение месяца партнеры ввели более 4 тыс. санкций против РФ, экономика России идет ко дну, - Кулеба

Международные партнеры Украины в течение месяца ввели против России более 4 тыс. санкций.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тыс. сакнций. Российская экономика идет ко дну. Ежедневная работа президента и всей дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, в Украине активно трудятся над новыми санкциями.

"Этот месяц принес большое горе, но также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я убежден, что нам это удастся", – сказал он.

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