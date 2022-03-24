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В течение месяца партнеры ввели более 4 тыс. санкций против РФ, экономика России идет ко дну, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

кремль

Международные партнеры Украины в течение месяца ввели против России более 4 тыс. санкций.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тыс. сакнций. Российская экономика идет ко дну. Ежедневная работа президента и всей дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, в Украине активно трудятся над новыми санкциями.

"Этот месяц принес большое горе, но также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я убежден, что нам это удастся", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада ввела санкции против 160 членов Совфеда РФ
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Топ комментарии
+8
Ахаха на форуме Севастополя бомбит))

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24.03.2022 21:47
+5
Рюцкiй кораБЛЬ iде на дно
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24.03.2022 21:46
+5
Constantly applying sanctions instead of doing everything at once has psychological benefits. This creates panic. Businessmen cannot say that the worst is behind them. No, always more and always worse. Bottomless pit. Therefore, the smartest thing for businessmen is to run as fast as possible!
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24.03.2022 21:47
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Так йде на дно, шо сьогодні всі акції на фондовому ринку виросли))
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24.03.2022 21:44 Ответить
І дерев'яний виріс.
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24.03.2022 21:45 Ответить
уже 800 тыс безработных. мало. будут жрать друг друга.
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24.03.2022 21:53 Ответить
Це навіть добре, що фубль виріс. Бо на долар і євро зменшився попит. Це означає, що економіка мертва.
Тобто, фубль ніби і міцний а толку нуль. Бо купити за нього нехєр
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24.03.2022 22:26 Ответить
сама рашка их и выкупает. пока есть бабки. завтра их не будет. бюрократическая машина пока им это позволяет.
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24.03.2022 22:00 Ответить
Да там триллион рублей влили компаниям, на валютной бирже обвал на 10 процентов
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24.03.2022 22:01 Ответить
Всі оці бутафорскі 4 тис. ПІАР-санкцій проти окремих осіб та керівників не варті й однієї реальної санкції, яку давно мали би, та й досі не наважились ввести.
Вона називається: Повна торгова блокада нацистської росії.
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24.03.2022 22:08 Ответить
Не все так однозначно.
"Велика четвірка" нафтосервісних компаній (Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford International) зробила офіційні заяви, що припиняють інвестиції у країні-агресорці, однак вони є досить спірні й в цілому нічого не варті.

Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті
Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож з огляду офіційних заяв компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.

Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, - компанії продовжують фінансувати війну в Україні.
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24.03.2022 21:44 Ответить
естественно.
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24.03.2022 21:48 Ответить
Рюцкiй кораБЛЬ iде на дно
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24.03.2022 21:46 Ответить
ну от і гарно, тільки не складувати вітрила.
а антінатівці нехай ниють - до, скажемо так, спини.... ))
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24.03.2022 21:46 Ответить
Constantly applying sanctions instead of doing everything at once has psychological benefits. This creates panic. Businessmen cannot say that the worst is behind them. No, always more and always worse. Bottomless pit. Therefore, the smartest thing for businessmen is to run as fast as possible!
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24.03.2022 21:47 Ответить
Бажано не тільки "applyings sanctions", але й побільше "doing everything". Та й санкції теж такі потрібно, щоб економіка раші стала мертво назавжди.
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25.03.2022 07:26 Ответить
І це все завдяки президенту Зеленському. Не втомлюється нагадувати пан Кулєба про основний чинник перемог.
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24.03.2022 21:47 Ответить
Ахаха на форуме Севастополя бомбит))

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24.03.2022 21:47 Ответить
санкции ввели но от газа расейского не хотят отказываться
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24.03.2022 21:49 Ответить
Тобто не потрібно вводити санкції, бо маленьке падіння економіки?
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24.03.2022 21:55 Ответить
Хрень це все, а не санкції. Навіть не хочу пояснювати, чому. Доки їм самим на голови ті какети не впадуть, вони будуть граться в ці показушні псевдосанкції, та завалювать мордор своїми грошима.
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24.03.2022 22:14 Ответить
Санкции,которые ввели-это туфта.И второе:не могу понять как мы с беней,ахметовым,фирташем,пинчуком и сумасшедшей коррупцией во всех сферах можем оказаться в ЕС. Кулеба,или кто-либо может объяснить?
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24.03.2022 22:07 Ответить
и почему Зеленский просит снять санкции с Абрамовича?
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24.03.2022 22:42 Ответить
Это вопрос к Зе,потому,что у меня очень плохие мысли,учитывая что абрамович-это кошелёк кремлёвского вурдалака.А на фоне заявления родовитого аристократа("козыря"),что Израиль ОПой рассматривается как гарант какой-то там нашей безопасности в будущем(Израиль отменил для нас безвиз,премьер не вылазит с мацквы,а с нашим Лыжником,по дороге к Шольцу,переговорил по телефону)у меня очень плохие предчувствия.Хотя я,как никогда, очень хочу ошибиться
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24.03.2022 23:48 Ответить
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24.03.2022 22:35 Ответить
Что посеешь ,то и пожнёшь ..
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24.03.2022 22:41 Ответить
Шото дуже медленно вона туди йде
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25.03.2022 02:58 Ответить
 
 