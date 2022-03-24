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Генерал полиции Аброськин предложил российским оккупантам обменять себя на оставшихся в Мариуполе детей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аброськін

Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин публично обратился к российским оккупантам и предложил обменять себя на выезд всех детей из Мариуполя.

Соответствующее обращение Аброськин разместил на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор. НЕТ.

"Еще до начала войны я обещал жителям города, что в случае войны вместе с "Азовом" буду защищать Мариуполь. Так получилось, что войну я встретил в Одессе, почему-то был уверен, что именно это направление важно для российских оккупантов, но я ошибся, - пишет он. - Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, то они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы..

Обращаюсь к российским оккупантам - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя.

Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен.

Также читайте: "Трупы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод", - Аброськин о ситуации в Мариуполе

Я - генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донеччине.

Я включён в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии.

Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов".

Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+44
І Вас вб'ють, і дітей не випустять, це ж орки
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24.03.2022 21:58
+23
пане генерал це сильний вчинок,але ж чи варто довіряти оркам, це нелюди.
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24.03.2022 22:00
+21
Касапский фашист обманет.Лучше пробить коридор в Мариуполь чтобы спасти несчастных людей.
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24.03.2022 21:59
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І Вас вб'ють, і дітей не випустять, це ж орки
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24.03.2022 21:58 Ответить
orki neponimajut takie vesshi kak blagarodstva - im nuzhny zalozhniki - deti kak raz ....

uvi.
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24.03.2022 21:58 Ответить
Касапский фашист обманет.Лучше пробить коридор в Мариуполь чтобы спасти несчастных людей.
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24.03.2022 21:59 Ответить
там не коридор надо, а клещи как минимум. Коридор это удобная мишень
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24.03.2022 22:16 Ответить
Випускайте арестовича, хай скаже, що все добре, а Маріуполь... А шо Маріуполь? Які діти?
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24.03.2022 21:59 Ответить
пане генерал це сильний вчинок,але ж чи варто довіряти оркам, це нелюди.
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24.03.2022 22:00 Ответить
тільки Аброськін ще той "новорос"..
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24.03.2022 22:14 Ответить
Пан генерал никому не нужен. Если пан генерал говорит такие речи, то это полный пзд...и этот пан не генерал!
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24.03.2022 22:19 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1939647-vyacheslav-abroskin-z-dvoma-nezakritimi-kriminalnimi-spravami-mozhe-ocholiti-natspolitsiyu-zmi
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24.03.2022 23:30 Ответить
Люто плюсую!
Но не верю что из этого хоть что-то получится...
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24.03.2022 22:01 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1939647-vyacheslav-abroskin-z-dvoma-nezakritimi-kriminalnimi-spravami-mozhe-ocholiti-natspolitsiyu-zmi

Якщо за цю гниду звільнять дітей, то най так і буде

йому нікуди втікати, тільки в рашку

благотворець, мля
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24.03.2022 22:02 Ответить
Ого! Не знав дякую
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24.03.2022 22:07 Ответить
Якщо за цю гниду звільнять дітей, то най так і буде

йому нікуди втікати, тільки в рашку

благотворець, мля

Прочитайте повідомленя.а потім коментуйте.А інакше ви не з України.
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24.03.2022 22:21 Ответить
Вони слова не дотримають даю гарантію
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24.03.2022 22:02 Ответить
Сміливий поступок мужньоі людини 🙁і це добре , що в нас є такі чоловіки !!
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24.03.2022 22:03 Ответить
Варто оцінювати такі вчинки за їх результатами, а не заявами. Не обнадіюйте себе в його великодушності. Якщо не орки, то він сам зірве цю угоду. Такі люди ******* піар.
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24.03.2022 22:07 Ответить
Піарщики повилазили. Повспливали як гівно.
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24.03.2022 22:17 Ответить
А хто бив та стріляв поверх голів добровольців, які блокували поставки вугля з парашки він уже не пам'ятає? Тварина, зараз смився в Одесу і тільки піариться.
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24.03.2022 22:26 Ответить
в час, коли іншого вугілля не було, блокувати постачання донецького вугілля на українські тец - це ще той прояв патріотизму
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24.03.2022 22:37 Ответить
Вас давно не було на ресурсі.
Приємно бачити назад.
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25.03.2022 04:16 Ответить
дякую
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25.03.2022 09:22 Ответить
Війну виграють розумом, а не тиском на жаль - жалю в окупантів немає. А нашим воїнам потрібні розумні командири. Деокуповуйте південний схід
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24.03.2022 22:34 Ответить
Такий сміливий бо знає що цього не буде. Хай краще розповість про свої темні справи
https://www.unn.com.ua/ru/news/1939647-vyacheslav-abroskin-z-dvoma-nezakritimi-kriminalnimi-spravami-mozhe-ocholiti-natspolitsiyu-zmi
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24.03.2022 23:45 Ответить
Він ще стане причиной загибелі й себе й дітей! Рашистам вірити НЕ МОЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.03.2022 23:57 Ответить
Тупий самопіар мєнта з дуже неоднозначним минулим...
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25.03.2022 09:29 Ответить
 
 