Киевлян просят закрыть окна - из-за пожара в области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах
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Киевлян просят закрыть окна из-за пожара в Киевской области, наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
В сообщении отмечается: "Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также при возможности не находиться на открытом воздухе.
При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
Специалисты в таких случаях также советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.
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Дар'я Дурова
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