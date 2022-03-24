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Киевлян просят закрыть окна - из-за пожара в области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

киев,смог,туман

Киевлян просят закрыть окна из-за пожара в Киевской области, наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

В сообщении отмечается: "Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также при возможности не находиться на открытом воздухе.

При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

Специалисты в таких случаях также советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.

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ЗС Азербайджану перейшли в наступ у Карабасі, скориставшись відправленням солдатів РФ в Україну - ЗМІ


Дар'я Дурова
Світ
14 хвилин тому
2 хвилини

2,8 т.
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24.03.2022 22:14 Ответить
За попередніми даними, на такий крок Азербайджан наважився, оскільки російських військових-"миротворців" (які зайшли на спірні території у 2020 році) відправили на війну в Україні. Інформацію про наступ підтвердили кілька інтернет-ресурсів, серед яких і російський rusarminfo.ru.

Наприклад, "Інформаційний центр Нагірного Карабаху" повідомив, що лінію зіткнення Збройні сили Азербайджану перетнули в четвер, 24 березня, о 16:00 у напрямку села Парух Аскеранського району.
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24.03.2022 22:15 Ответить
Кацапи палять щось?
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24.03.2022 22:18 Ответить
их палят
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24.03.2022 22:24 Ответить
Чорнобаївка +1 !!!!!
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24.03.2022 22:18 Ответить
Черная дыра.
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24.03.2022 22:38 Ответить
не йода с водой лучше выпить и красного винца потому что Украина сообщала МАГАТЕ о горение леса в зоне отчуждения. Пока нечего страшного но все же. Береженного Бог бережет.
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24.03.2022 23:20 Ответить
П чому Святошинський та Голосіївський? Зона відчуження на північ від Києва. Якщо там горить - то дим звідти має накрити зовсім інші (північні) райони Києва. Очевидно, щось горить в іншому місці
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25.03.2022 06:40 Ответить
Та ладно.. сегодня и дождик прибил все эти результаты касапской деятельности.. и вообще - самое чистое утро за последние 4дня..
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25.03.2022 07:19 Ответить
Я б взагалі не радив відчиняти вікна будь-коли і будь-де, бо на відміну від дохтура камаровскава освоїв курс фізики середньої школи.
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25.03.2022 09:34 Ответить
 
 