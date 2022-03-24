6 человек, среди них двое детей, погибли в Донецкой области в результате действий российских оккупантов, ранения получили 11 человек, - ОВА
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Российские оккупанты в Донецкой области убили шестерых человек, среди них двое детей. Ранения получили 11 человек.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы узнали, что россияне убили еще 2 детей в Донецкой области: в Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне - 14-летний мальчик. Кроме того, стало известно еще о 1 погибшем и 5 раненых в Мариуполе.
За 24 марта от российских обстрелов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранено – 6 человек. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненный в Луганской области.
Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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