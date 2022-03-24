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Мариуполь умоляет о помощи: Все больше смертей от голода, оккупанты блокируют спасение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Жители блокадного Мариуполя умоляют о помощи. Российские оккупанты не позволяют начать гуманитарную операцию по спасению жителей города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды немного есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России", - отмечается в сообщении.

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В горсовете призвали к в десять раз более жестким санкциям.

"Закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Что угодно! Чтобы спасти сотни тысяч людей в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все другие города нашей страны от страшной судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи!" - подытожили там.
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Топ комментарии
+29
Це просто жах... 2022 рік - люди в містах заблоковані і помирають від голоду, наче ну як таке можливо??? 🥺
Ну чому, чому нічого не робиться по Маріуполю? 🙄
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24.03.2022 22:37
+27
Жесть...
Кацапи знову голодомор влаштували
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24.03.2022 22:39
+22
Бл#дь, 21 век, Украина. Центр Европы. Люди умирают с голоду из-за конечного диктатора.
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24.03.2022 22:40
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Це просто жах... 2022 рік - люди в містах заблоковані і помирають від голоду, наче ну як таке можливо??? 🥺
Ну чому, чому нічого не робиться по Маріуполю? 🙄
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24.03.2022 22:37 Ответить
я чомусь згадав, колись давно дуже давно ми сиділи і слухали про нещасних морячків АПЛ Курськ і в мене було питання, ну чому? чому їм ніхто не може допомогти?
Але тоді для себе воно якось логічно пов"язувалося: морок, глибина, тиск...
Але ж зараз...
Я розумію, що стратегічні пріорітети... Але маючи 250 тисячне військо, маючи танки, маючи союзників могутніх. Невже ніяк не можна стерти з лиця землі тих проклятих кацапських тварин, аби дати людям останнє, що змушує їх жити - надію...
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24.03.2022 22:44 Ответить
мені навіть соромно, що колись давно я навіть співчував кацапським підводникам. А ці тварини не варті того впринципі. це біосміття. бо почуття людяності у них, як і у змій чи нижчих тварин - відсутнє.
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24.03.2022 22:45 Ответить
питання дуже спокусливе: я розумію бійців, що вирішили покласти своє життя за місто. Та чи готові до цього діти й мами в облозі в підвалах? Чи варто їм вмирати будь-що з голоду? Чи все ж є надія вистояти місто до того, як дуже багато нещасних мешканців загинуть від голоду?
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24.03.2022 22:48 Ответить
По-перше 250 тисяне військо начеб-то звучить вагомо, але це все військо з підрозділами що забезпечують роботу у тилу, ти ж самі зенитники, ти самі підрозділи забезпечення тощо. Реально у боєзітненнях задіяна менша кількість. По-друге, щоб наступати треба зібрати чисельність втричи більшу ніж у супротивника, прикрити це все бронею, та штурмовою авіацією. о наприклад в тих самих степах під Маріупоем на протязі 130 км без цього можна легко покласти усіх так нічого і недосягши. По-друге, як показали саміти наші західні партнери броню та літаки нам надавати не налаштовані. Тому світить нам напвпартизанська війна. А щоб її розпочать щонайменше треа дочекатися "зеленки", а до того по максимуму намагатися роздовбувати агресора. Отака муйня виходить.
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24.03.2022 22:51 Ответить
їм хотіло допомогти норвезьке судно. Росія відмовилась тоді
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24.03.2022 22:54 Ответить
Снять отовсюду все 250 тыс? Ну допустим собрали в Запорожье 50 тыс и пошли в Мариуполь. По полям... голым полям... Через 10-20 км от 50000 не останется ни одного живого. В полях их градами и ракетами раскатают под ноль. С моря подойти тоже невозможно.
А все из-за тупости руководства, которое вот так легко позволило окружить город. Все силы кинули на защиту Киева... Кличко сегодня сообщил, что за месяц в Киеве погибло аж 72 человека... Зато дороги хорошие...
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24.03.2022 23:15 Ответить
Відповідь шукайте в промовах наших західних партнерів партнерів на усіляких сьогодняшніх міжнародних самитів. Підсумувати можу коротко - поки що нічим робити. На данний момент військового вирішення проблеми немає. Контрнаступ могли б вже розпочати. Але нам партнери визначили напівпартизанську війну. За таких умов швидко це не вийде зробити. Війна затягнеться щонайменше до кінця липня - середини серпня. І це щонайменше.
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24.03.2022 22:44 Ответить
Ні, це брехня!!! відповідь шукати треба у заявах найвеличнішого бетмена та його оточення з ОПи упродовдж січня 2022 - "не сійте паніку, москалі не нападуть" !!
а НАТО та союзникам треба сказати ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ за допомогу, бо якщо б не вони - половина міст України вже була б у становищі Маріуполя.
І найголовніще та найщиріше ДЯКУЮ - то нашим ЗСУ!!! бо тепер, завдячуючи їх шаленому характеру та тактиці, в ОПі є час малювати з арахамій та подоляків з верещучками героїв Марвела!
а Маріуполь врятують, план точно є!
Слава ЗСУ!!!
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25.03.2022 01:57 Ответить
В чому власне брехня?
Щодо "не сійте паніку, москалі не нападуть" !!
Ви вважаете що треба було панікувати, спровокувати хаос у суспільстві? Чи може треба було завозити тишком-нишком зброю, присипляючи ворога начеб-то вірою, що вн не нападе?
От що б дало те, якби Зеленський вийов і сказав - так все погано війна неминуча і от-от станеться?
Ваша думка стосовно розгортання подальших подій.
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25.03.2022 02:29 Ответить
На жаль, Маріуполь в глибокій облозі...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg

сотні ворожих блокпостів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрито їхніми ППО

шанси на прорив мізерні, на жаль

із-за Маріуполя давно вже пропав сон, від безсилля щось зробити.
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24.03.2022 22:44 Ответить
Хай ще раз "па приколу" наголосують,то ще й не таке побачимо.
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24.03.2022 22:56 Ответить
НЕТ СЛОВ …КОГДА же придёт помощь.
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24.03.2022 22:38 Ответить
Це просто жах! Тримайтесь!
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24.03.2022 22:38 Ответить
Жесть...
Кацапи знову голодомор влаштували
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24.03.2022 22:39 Ответить
Турция совместно с Францией планируют гумконвой в Мариуполь.
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24.03.2022 22:39 Ответить
Щоразу, читаючи про людей в Маріуполі, волосся на голові стає дибки... Господи, будь ласка, допоможи нашим хлопцям визволити маріупольців із цієї пастки.
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24.03.2022 22:39 Ответить
Ну хіба це можна читати і далі спостерігати, щось же потрібно робити нашому головнокомандувачу, це просто нестерпно і боляче, як страждають люди, це навіть не голодомор, це щось страшніше.
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24.03.2022 22:39 Ответить
Для вас, повторюсь. При всьому бажанні щось зробити...

На жаль, Маріуполь в глибокій облозі...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg

багато ворожих блокпостів в кілька шарів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрита їхніми ППО

шанси на прорив мізерні, на жаль

із-за Маріуполя давно вже в мене пропав сон, від безсилля щось зробити.
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24.03.2022 22:46 Ответить
Бл#дь, 21 век, Украина. Центр Европы. Люди умирают с голоду из-за конечного диктатора.
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24.03.2022 22:40 Ответить
Через кінчену країну з кінченим населенням, а не одного диктатора.
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24.03.2022 22:43 Ответить
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є"

bljaaadj.......nado hotja by prodovolstvie kak to zakinutj tuda....mozhet estj kakie "levye" prohody v gorod - kotorye kacapy neznajut...
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24.03.2022 22:41 Ответить
Там два кольца блокады: внутреннее и внешнее. И враг знает, что будем пытаться прорвать и стянул туда очень серьезные силы.
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24.03.2022 22:50 Ответить
sssuki....a s vozduha razhujaritj paru kilometrov sovsem sovsem nikak?
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24.03.2022 22:53 Ответить
Авиацию у нас покрошили сильно. Да и не было её изначально в большом количестве.
Кроме того, сейчас уже не первая неделя войны и орки развернули свою, мощную ПВО.
Для прорыва нам не хватает наступательной техники: танков, БМП, РСЗО, гаубиц и т.п. Для успешной обороны хватает, а для контрнаступления или прорыва - пока нет.
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24.03.2022 22:59 Ответить
bljactvo
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24.03.2022 23:01 Ответить
Де та падла що розмінувала прохід з Криму ,де та сволота??Най щось робить, бо за це прийдеться відповісти, най навіть не намагається сховатися!
Боже, Боже... як таке можно дозволити,Господи!!!
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24.03.2022 22:43 Ответить
что там разминировали-чонгарский мост?так основное вторжение пошло через перекоп,а укрепрайон там не создали ни порох,ни зелень.
Думаю там порох что то втихаря подписал в 2014 году,что б не было УР при выходе из крыма.
Хотя укрепрайон там между озерами создается элементарно
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25.03.2022 00:22 Ответить
авжеж, курво, Порох щось там підписав! ну, звісно, ти, сергі азІров, бачив той документ і знаєш, хто в країні зрадник, та?? ну, не міг жеж найкурвовеличнійший преЗЕдент запороти ті "Нетуни", які б могли стояті у порті Маріуполя, щоб не одна москальска шаланда блище 300 км до нього не підійшла, таким чином даючи можливість нашим кораблям з моря робити доставку бк та продуктів!!?? Нє? то все Порох, на твою думку?? Подоляк нормально за піар в коментах платить??
слава ЗСУ!!!
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25.03.2022 02:04 Ответить
а теперь выдохнули и без лишних эмоций-где укреп район при выходе из Крыма?
Нету.С 2014 года можно было бы провести хотябы инженерную подготовку перешейка.Не провели.
Причина?Одни догадки ,но в силу подписания каких то минских соглашений,вполне вероятны и секретные статьи ,подписанные потрохом или может завизированы только словами.Все это догадки,но на мысли наводят.
Минирование чонгара без укрепрайона задержало бы вторжение максимум на день-пока не навели переправу рядом,инженерной техники там хватает,или вообще пошли бы только на перекоп
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25.03.2022 17:09 Ответить
Нехай вже європейські депутати чи посли зважуються і їдуть з гуманітарною колоною, навряд чи кацапи ризикнуть по ним гатити.
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24.03.2022 22:44 Ответить
Маріуполь на совісті того, хто розмінував проходи з криму за тиждень до війни! А тепер відосить про закрийте нам небо, дайте літаки.
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24.03.2022 23:01 Ответить
свежая новость. золотые резервы рф всё. еще 400 орков под санкциями. он байден или бандера?
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24.03.2022 22:47 Ответить
Потрібно прізвища тих , хто дав команду розмінувати перешийок. В цьому вся суть цієї війни. Чорновіл натякнув , що це той ,кого зараз підносять до небес. Прізвище не хочеться писати. Бутусов пообіцяв розібратись якнайшвидше
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24.03.2022 22:51 Ответить
це неможливо читати i уявити...
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24.03.2022 22:52 Ответить
Можно ли там использовать беспилотники с помощью которых хотя бы пищу с водой сбрасывать людям.
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24.03.2022 22:54 Ответить
цих руснявих звірів хто завгодно виплюнув на цей світ, тільки не жінки.
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24.03.2022 22:55 Ответить
+
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24.03.2022 23:44 Ответить
Проте червоний хрест відкривається в ростові і дякує москалям за це.А все тому,що в світі керують ліваки,а вони на словах круті,а на ділі,за гроші лояльні до москалів.Гранатомети то дають окремі країни,але ж це не допоможе Маріуполю.Весь захід буде співучасником великого злочину,проти людяності.Я навіть і не знаю,скільки людей помре від голоду і спраги.Звісно сьогоднішня влади також багато в чому винна,бо перед війною не зробила.все що потрібно,ту ж ракетну програму закатала в бетон.Але і лівий і псевдо-ліберальний захід прогнив і здувся.
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24.03.2022 23:00 Ответить
Вряд ли кто то поможет - своих сил объективно не хватит чтоб снять блокаду - пока формируются резервы и армия воюет от обороны что в принципе правильно исходя от ресурсов. На Запад тоже надежды мизер - по химатакам в сирии тоже была слабенькая реакция хотя тогда погибло немало гражданских и детей в том числе,Алеппо примерно так же ровняли с землей вместе с жителями.Авиация/беспилотники тоже не вариант - ПВО врага там хорошее к сожалению. Так твари только и воевать умеют - фашисты гуманнее были нынешних рашистов
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24.03.2022 23:11 Ответить
Промелькнула новость, что Макрон и Эрдоган запланировали совместную гуманитарную операцию в Марике.
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24.03.2022 23:42 Ответить
Шановна Ірадо, як не дуже тяжко - звідки новина?
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25.03.2022 00:03 Ответить
Сейчас даже не скажу точно, как и обычно по десяткам европейским новостным ресурсам лазила вчера, в том числе по новостям из Брюсселя. Там много что писали про двусторонние встречи, вот в какой-то статье и прочитала. Макрон сейчас из кожи вылезает, у него выборы на носу, а вариант как понимаю там только один - с моря турецкими судами. Параллельно и тут была новость, что Эрдоган продолжает держать связь с орками. Очень надеюсь, что ему удастся договориться и дадут возможность их кораблям зайти, привезти что-то и забрать хоть женщин и детей.
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25.03.2022 10:44 Ответить
и пошли ботяры писать одно и тоже, мол в Мариупольской трагедии виноват не Путин и рашисты, а ЗСУ и Генштаб... Перекладывают ответственность с убийц и конечно предлагают всем сдаваться...
Город за городом, чтобы мол не гибли гражданские, и вся Украина чтобы сдалась, поскольку ну иначе люди гибнуть будут...
Это Война... и виноват в жертва тот кто её начал... а не те, кто пытаются отбиваться
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24.03.2022 23:11 Ответить
Не ботяри. Людей шкода, до сліз, до розпачу((
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24.03.2022 23:21 Ответить
Чё за бред написал? Кто здесь предлагает сдаваться ? Кто здесь вину с кацапов снимает , каждый ответит за свое , кацапы за убийства , пособник снявшие минные заграждения , запретивший взрывать мосты, сдавший юг до Мариуполя за своё .
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24.03.2022 23:26 Ответить
Собрать всех пленных, выстроить в колонну, в центр колонны грузовики с едой и оружием - и двинуться в Мариуполь. Пускай тысячу своих попробуют расстрелять.
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24.03.2022 23:30 Ответить
та легко. они под Иловайском своих пленных расстреляли вместе с нашими добробатами. Кацы не ценят жизни даже своих солдат.
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25.03.2022 00:32 Ответить
Найбільш надійний гуманітарний коридор - це звільнення своєї землі від окупантів.
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25.03.2022 01:31 Ответить
Прошу Генштаб дати орієнтири - яка кількість путінських загарбників тримає в окупації такі місця:

1. Мелітополь

2. Бердянськ

3. Захід та північ від Маріуполя

4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )

?
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25.03.2022 01:32 Ответить
де влада , наша українська влада ? чи зараз не на часі про замордований орками Маріуполь? чи нізя і не на часі владу критикувати . Зелене влада такий же ж співучасник злочинів у Маріуполі як і москалі. ГНИДИ ЗЕЛЕНІ.
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25.03.2022 02:17 Ответить
Это канечно кошмар со всех сторон. Сотни тысяч мирных жителей могут погибнуть, потеря ключевого города на юге, потеря значительной части ВСУ.
Надеюсь в ближайшее время будет принято решение, иначе это все закончится ещё больше трагедией.
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25.03.2022 03:43 Ответить
Закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі

Яким чином закрити небо, дайте танки та дипломатичні зусилля можуть врятувати людей в Маріуполі?
Це має бути негайна та швидка військова операція, усе інше будо малоефективним.
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25.03.2022 09:39 Ответить
в плен этих гнид не брать,кончать на месте!
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25.03.2022 15:23 Ответить
 
 