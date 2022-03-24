Мариуполь умоляет о помощи: Все больше смертей от голода, оккупанты блокируют спасение

Жители блокадного Мариуполя умоляют о помощи. Российские оккупанты не позволяют начать гуманитарную операцию по спасению жителей города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды немного есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России", - отмечается в сообщении.

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В горсовете призвали к в десять раз более жестким санкциям.

"Закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Что угодно! Чтобы спасти сотни тысяч людей в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все другие города нашей страны от страшной судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи!" - подытожили там.