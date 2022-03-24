Мариуполь умоляет о помощи: Все больше смертей от голода, оккупанты блокируют спасение
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители блокадного Мариуполя умоляют о помощи. Российские оккупанты не позволяют начать гуманитарную операцию по спасению жителей города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский горсовет.
"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды немного есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России", - отмечается в сообщении.
В горсовете призвали к в десять раз более жестким санкциям.
"Закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Что угодно! Чтобы спасти сотни тысяч людей в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все другие города нашей страны от страшной судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи!" - подытожили там.
Пожалуйста, подождите...
Ну чому, чому нічого не робиться по Маріуполю? 🙄
Але тоді для себе воно якось логічно пов"язувалося: морок, глибина, тиск...
Але ж зараз...
Я розумію, що стратегічні пріорітети... Але маючи 250 тисячне військо, маючи танки, маючи союзників могутніх. Невже ніяк не можна стерти з лиця землі тих проклятих кацапських тварин, аби дати людям останнє, що змушує їх жити - надію...
А все из-за тупости руководства, которое вот так легко позволило окружить город. Все силы кинули на защиту Киева... Кличко сегодня сообщил, что за месяц в Киеве погибло аж 72 человека... Зато дороги хорошие...
а НАТО та союзникам треба сказати ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ за допомогу, бо якщо б не вони - половина міст України вже була б у становищі Маріуполя.
І найголовніще та найщиріше ДЯКУЮ - то нашим ЗСУ!!! бо тепер, завдячуючи їх шаленому характеру та тактиці, в ОПі є час малювати з арахамій та подоляків з верещучками героїв Марвела!
а Маріуполь врятують, план точно є!
Слава ЗСУ!!!
Щодо "не сійте паніку, москалі не нападуть" !!
Ви вважаете що треба було панікувати, спровокувати хаос у суспільстві? Чи може треба було завозити тишком-нишком зброю, присипляючи ворога начеб-то вірою, що вн не нападе?
От що б дало те, якби Зеленський вийов і сказав - так все погано війна неминуча і от-от станеться?
Ваша думка стосовно розгортання подальших подій.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg
сотні ворожих блокпостів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрито їхніми ППО
шанси на прорив мізерні, на жаль
із-за Маріуполя давно вже пропав сон, від безсилля щось зробити.
Кацапи знову голодомор влаштували
На жаль, Маріуполь в глибокій облозі...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg
багато ворожих блокпостів в кілька шарів, 10-14 тисяч ворожих військ та техніки біля нього, прикрита їхніми ППО
шанси на прорив мізерні, на жаль
із-за Маріуполя давно вже в мене пропав сон, від безсилля щось зробити.
bljaaadj.......nado hotja by prodovolstvie kak to zakinutj tuda....mozhet estj kakie "levye" prohody v gorod - kotorye kacapy neznajut...
Кроме того, сейчас уже не первая неделя войны и орки развернули свою, мощную ПВО.
Для прорыва нам не хватает наступательной техники: танков, БМП, РСЗО, гаубиц и т.п. Для успешной обороны хватает, а для контрнаступления или прорыва - пока нет.
Боже, Боже... як таке можно дозволити,Господи!!!
Думаю там порох что то втихаря подписал в 2014 году,что б не было УР при выходе из крыма.
Хотя укрепрайон там между озерами создается элементарно
слава ЗСУ!!!
Нету.С 2014 года можно было бы провести хотябы инженерную подготовку перешейка.Не провели.
Причина?Одни догадки ,но в силу подписания каких то минских соглашений,вполне вероятны и секретные статьи ,подписанные потрохом или может завизированы только словами.Все это догадки,но на мысли наводят.
Минирование чонгара без укрепрайона задержало бы вторжение максимум на день-пока не навели переправу рядом,инженерной техники там хватает,или вообще пошли бы только на перекоп
Город за городом, чтобы мол не гибли гражданские, и вся Украина чтобы сдалась, поскольку ну иначе люди гибнуть будут...
Это Война... и виноват в жертва тот кто её начал... а не те, кто пытаются отбиваться
1. Мелітополь
2. Бердянськ
3. Захід та північ від Маріуполя
4. Волноваха ( + здовж залізниці від Запоріжжя до Волновахи )
?
Надеюсь в ближайшее время будет принято решение, иначе это все закончится ещё больше трагедией.
Яким чином закрити небо, дайте танки та дипломатичні зусилля можуть врятувати людей в Маріуполі?
Це має бути негайна та швидка військова операція, усе інше будо малоефективним.