Европа не позволит РФ требовать плату за газ и нефть в рублях, - фон дер Ляйен

Европа не позволит российским нефтяным и газовым компаниям потребовать плату за топливо в рублях, поскольку это будет фактическим нарушением санкционного режима.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Такое решение стало бы односторонним, что является нарушением условий Соглашения. Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходили", - отметила она.

По словам Ляйен, Россия больше не сможет шантажировать Европу с помощью своих энергоресурсов.

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