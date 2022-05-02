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Новости За рубежом
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Европа не позволит РФ требовать плату за газ и нефть в рублях, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Европа не позволит российским нефтяным и газовым компаниям потребовать плату за топливо в рублях, поскольку это будет фактическим нарушением санкционного режима.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Такое решение стало бы односторонним, что является нарушением условий Соглашения. Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходили", - отметила она.

По словам Ляйен, Россия больше не сможет шантажировать Европу с помощью своих энергоресурсов.

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Топ комментарии
+19
Для позитиву на ніч. На днях попалось. Був у 2014му на Майдані, але не чув (може пропустив):

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24.03.2022 22:55
+17
Урсула просто валькирия!
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24.03.2022 22:50
+8
Треба таку позицію висловлювати:
По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
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24.03.2022 22:54
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Урсула просто валькирия!
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24.03.2022 22:50 Ответить
Бажано "операція Валькірія"
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24.03.2022 22:56 Ответить
в Европе никто деревянного и на картинке не видывал не то что вживую в руках держал
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24.03.2022 22:52 Ответить
Рашисты все больше вне закона.
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24.03.2022 22:53 Ответить
Треба таку позицію висловлювати:
По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
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24.03.2022 22:54 Ответить
Для позитиву на ніч. На днях попалось. Був у 2014му на Майдані, але не чув (може пропустив):

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24.03.2022 22:55 Ответить
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24.03.2022 22:57 Ответить
Бандерчата. Бандерчада. Бандерчатки. Бандерики....
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24.03.2022 22:59 Ответить
Интересно, шо стоит дороже - срубль или та бумажка, на которой его напечатали?
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24.03.2022 23:01 Ответить
Краска дороже обоих.
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24.03.2022 23:39 Ответить
До Европы похоже таки дошло.
механизм же этого всего-Европе нужны нефть и газ-ну минимум на месяцы-иначе плохо экономике . Ну реально плохо. Поэтому эмбарго на нефть и газ-держат в рукаве-и по раше удар очень сильный-это сдерживающий момент против применения в Украине оружия массового поражения. Но и Европе плохо.
Но и покупка этих нефти-газа за рубли-это же очень хитрый финт ушами-чтоб оплатить рублями-эти рубли нужно иметь. А чтоб их иметь-для этого в рф нужно дохрена всего продать за рубли. И потом на эти рубли купить нефть и газ. вооот.. А если за Евро-доллары-то продавать ничего не нужно туда..
Послали? НАдеюсь все пошлют однозначно-ну и тогда или пуйло отменит свое распоряжение "продавать только за рубли"-ну или -сами себе ввели эмбарго.
Но вообще-это 3я мировая на марше. Силы добра победят
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24.03.2022 23:03 Ответить
Европа пока не вводит новые санкции. но.. договорились отказаться от 2/3 рос.газа и заменить его газом из США. Шольц там сильно напрягался. говорит. что так быстро отказаться сложно. Это в греческой прессе. Завтра объявят. За рубли даже не обсуждалось. в начальных договорах все прописано
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24.03.2022 23:15 Ответить
тепер Фуйло буде вимагати сплату у монгольських тугриках
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24.03.2022 23:05 Ответить
Так и сказали "Российские рубли, идите на х..."
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24.03.2022 23:06 Ответить
Европа подождёт, пока они за еду не начнут его отдавать...
Шишки, ягель и брюкву мочёную...
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24.03.2022 23:14 Ответить
Уже позволила требовать.
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24.03.2022 23:43 Ответить
В ответ на требование платить в рублях говорите "путин - х у й л о", это как пароль, чтобы кацапы дружно взошли на борт русского военного корабля, а куда он идёт - им уже известно.
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24.03.2022 23:45 Ответить
Росія обійшлася за повною програмою
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24.03.2022 23:47 Ответить
Яка огидна ********** пика!
Якщо когось тягне проблюватися, - то прошу...

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25.03.2022 02:05 Ответить
Ну будут принимать оплату в валюте. Вы эмбарго когда введёте?
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25.03.2022 03:50 Ответить
Вообще-то зима уже прошла.
Дядя Вова, ты дурак ?
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25.03.2022 04:34 Ответить
Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх обходили

Мы не для того разбиваем кацпаское рассействующее рыло , что-бы оно сопротивлялось и отворачивалось
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25.03.2022 09:25 Ответить
сраку пусть подотрут своими деревянными!
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25.03.2022 14:55 Ответить
 
 