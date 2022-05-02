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Европа не позволит РФ требовать плату за газ и нефть в рублях, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европа не позволит российским нефтяным и газовым компаниям потребовать плату за топливо в рублях, поскольку это будет фактическим нарушением санкционного режима.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Такое решение стало бы односторонним, что является нарушением условий Соглашения. Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходили", - отметила она.
По словам Ляйен, Россия больше не сможет шантажировать Европу с помощью своих энергоресурсов.
Топ комментарии
+19 Сергій Осадчий
показать весь комментарий24.03.2022 22:55
+17 Elena Zhmariova
показать весь комментарий24.03.2022 22:50
+8 Robert Bodnar
показать весь комментарий24.03.2022 22:54
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По перше -- "військовий рассейській корабель" вам, а не оплату за енергоносії! Всі енергоносії це компенсація за збитки світової економіки із-за війни!
По друге -- можете не постачати -- паліть то все в напрямку "військовий рассейській корабель""
механизм же этого всего-Европе нужны нефть и газ-ну минимум на месяцы-иначе плохо экономике . Ну реально плохо. Поэтому эмбарго на нефть и газ-держат в рукаве-и по раше удар очень сильный-это сдерживающий момент против применения в Украине оружия массового поражения. Но и Европе плохо.
Но и покупка этих нефти-газа за рубли-это же очень хитрый финт ушами-чтоб оплатить рублями-эти рубли нужно иметь. А чтоб их иметь-для этого в рф нужно дохрена всего продать за рубли. И потом на эти рубли купить нефть и газ. вооот.. А если за Евро-доллары-то продавать ничего не нужно туда..
Послали? НАдеюсь все пошлют однозначно-ну и тогда или пуйло отменит свое распоряжение "продавать только за рубли"-ну или -сами себе ввели эмбарго.
Но вообще-это 3я мировая на марше. Силы добра победят
Шишки, ягель и брюкву мочёную...
Якщо когось тягне проблюватися, - то прошу...
Дядя Вова, ты дурак ?
Мы не для того разбиваем кацпаское рассействующее рыло , что-бы оно сопротивлялось и отворачивалось