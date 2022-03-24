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военнопленные (748) плен (2355) Сумы (826) пленные (1836)

"Откуда? - с Москвы", - новая партия российских оккупантов была взята в плен в Сумах - некоторые уже одели гражданскую одежду. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суми,полонені

Украинские защитники Сум взяли в плен очередную группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Sumydefense

Смотрите также: "Welcome to the Ukraine, сука", – новая партия российских пленных. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
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SUSPILNE.MEDIA

На аеродромі в Чорнобаївці в десятий раз завдали удару російським військам...
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24.03.2022 22:58
+45
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24.03.2022 23:14
+31
а вот тебе их мед комплект 🤣
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24.03.2022 23:01
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Собакам на корм ...
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24.03.2022 22:56 Ответить
З'їжджаються на 9 травня...
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24.03.2022 22:57 Ответить
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24.03.2022 22:58 Ответить
https://suspilne.media/221322-na-aerodromi-v-cornobaivci.../



SUSPILNE.MEDIA

На аеродромі в Чорнобаївці в десятий раз завдали удару російським військам...
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24.03.2022 22:58 Ответить
*******... Про це взагалі треба буде зняти окреме кіно.
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24.03.2022 23:00 Ответить
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24.03.2022 23:14 Ответить
Видел этого алкана пару раз в Ялте на Спартаке. Впечатление как на опохмелку мчится куда-то.
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24.03.2022 23:25 Ответить
Шта?
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25.03.2022 01:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=86dRdGKG9Mo
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24.03.2022 23:21 Ответить
Чуні на ногах у москвичів класні. Кирзові мабуть.
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24.03.2022 22:59 Ответить
а вот тебе их мед комплект 🤣
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24.03.2022 23:01 Ответить
Капець. Ще б подорожник дали. Не балей, блін, 2 армія)
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24.03.2022 23:04 Ответить
как то так и каска 1940 модель
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24.03.2022 23:07 Ответить
Так они ж сами хотели павтарить. Скоро им трехлинейки выдавать начнут.
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24.03.2022 23:38 Ответить
нічого смішного, чудова пов,язка, стерільна, без терміна придатності, зі складу н\з, і в нас такі є.
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24.03.2022 23:05 Ответить
там упаковка рассыпается в хлам - какая нах стерильность
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24.03.2022 23:10 Ответить
та шо ви таке кажете... в мене на горищі лежать аналогічні, без правильних умов зберігання, вони чудово збережені. з н\з, там взагалі, як нові.
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24.03.2022 23:52 Ответить
1978 год.
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24.03.2022 23:12 Ответить
і верблюжатина з чорнильною печяттю на ляжці - "48й рік забою",
і то як дійде і ЗСУ все те лайно з землею не зрівняє.
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24.03.2022 23:25 Ответить
засоби перевірені часом... не здивуюся якщо наступні прибудуть у галіхве в портянках і кирзочах.
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24.03.2022 23:26 Ответить
ну нах не если в галифе в которых бегал Барский в масках шоу когда деда играл
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24.03.2022 23:31 Ответить
В красном кресте, ещё стареевыдавали.
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24.03.2022 23:47 Ответить
познімають, будуть мати боєві отравляючі речовини... де протигаз достати?
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24.03.2022 23:03 Ответить
Цьому відео два тижні. Перевіряйте інфу!
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24.03.2022 23:00 Ответить
Така і подібна інфа та відеоролики , публікуються в цілях підтримки бойового і морального духу . . Це не нагібалово , а агітаційна складова .
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24.03.2022 23:15 Ответить
з мацкви, кажеш? - а ну йди ка сюди, падло....
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24.03.2022 23:02 Ответить
загнали разведосов дрысни лол https://twitter.com/i/status/1507095744888586242
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24.03.2022 23:05 Ответить
чернобаевка 10-0
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24.03.2022 23:02 Ответить
Этим насильникам и убийцам даровали жизнь а они еще злое, недовольное e#ало корчат.
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24.03.2022 23:02 Ответить
Тем временем у кацапов очередные приключения в Чернобаевке)))
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24.03.2022 23:03 Ответить
Этим оркам повезло. Выжили
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24.03.2022 23:04 Ответить
Кончених ублюдків - на збирання своїх же трупів. Бо там їх на сумщині багато гніє вже. Є випадки що заміновані.
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24.03.2022 23:06 Ответить
Так ещё и разминировать много предстоит.
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24.03.2022 23:55 Ответить
Кацапы со всей казладерни....
Шоб бараны в стадо не сбивались
Папандопалы в шубах из каракУля
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24.03.2022 23:07 Ответить
МаАасквічєй треба прожати на повільному вогні, це особлива сволота.
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24.03.2022 23:08 Ответить
видосик старенький это 1 неделя войны Это тех кого под Сумами гоняли и там калмык друг степей стоит капитан не знаю правда ему дали сиську от жабы или нет
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24.03.2022 23:09 Ответить
С мААсквы...уууу, ****, черви вонючие.
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24.03.2022 23:10 Ответить
боюсь читать в слух не то призову кровжадов Кхорна доки удобрений
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24.03.2022 23:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1507075505236942851 Твои зёмы
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24.03.2022 23:13 Ответить
Угу. Там где-то у вас двое с нашего села воюют, бывшие морпехи...правда тут говорят, шо морпех бывшим не бывает, морпех-всегда морпех.
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24.03.2022 23:16 Ответить
ладно главное чтобы не научили наших песенке про Мики Мауса
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24.03.2022 23:18 Ответить
Быстрее ваши их научат песне "Лента за лентою..."
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24.03.2022 23:22 Ответить
ограбить секс шоп и сдохнуть - русня могёт это в его рюкзаке было
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24.03.2022 23:24 Ответить
Цей винахідливий самець до гвалтувань готувався. Добре, що його зупинили.
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25.03.2022 02:40 Ответить
дрысня лежит пока не воняет -
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24.03.2022 23:21 Ответить
В Харьков сук, пусть завалы разгребают и людей достают, мрази...
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24.03.2022 23:18 Ответить
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24.03.2022 23:23 Ответить
Проверить на преступления против мирняка,много чего творили по селам
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24.03.2022 23:23 Ответить
эти не успели это снабженцы и калмык за срочниками прискакал из штаба к стати в отличии от многих других рузге держался достойно
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24.03.2022 23:26 Ответить
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24.03.2022 23:32 Ответить
В чорнобаївці
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25.03.2022 01:04 Ответить
Це відео було з тиждень тому
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24.03.2022 23:42 Ответить
Москаляку на гілляку
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24.03.2022 23:50 Ответить
В Сумах були справжні ЗОНДЕРКОМАНДЕ рашистів!! Вони там крізь влаштовували Хатинь. Тому той хто брав їх у полон - злочинець!!! (((
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25.03.2022 00:03 Ответить
Видно, что марадёрили по-полной...
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25.03.2022 00:19 Ответить
Яйца отрезать,шоб не размножались
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25.03.2022 05:28 Ответить
Гуманизм не к месту.
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25.03.2022 06:54 Ответить
Кацапню у концтабір, або бути рабами - звичні для них місця.
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25.03.2022 08:27 Ответить
Москали! А кто бы сомневался?
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25.03.2022 10:33 Ответить
а зачем там среди военных в военной форме стоят военные в гражданской одежде?
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27.03.2022 17:54 Ответить
 
 