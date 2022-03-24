"Откуда? - с Москвы", - новая партия российских оккупантов была взята в плен в Сумах - некоторые уже одели гражданскую одежду. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники Сум взяли в плен очередную группу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал Sumydefense
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