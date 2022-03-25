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Перед вторжением РФ в Украину олигарх Фукс платил людям в Харькове за рисование свастики на стенах, - Rolling Stone

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фукс

За несколько месяцев до вторжения Путина в Украину олигарх Павел Фукс платил жителям Харькова за рисование свастик в городе.

Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на несколько источников, включая американскую разведку, передает Цензор.НЕТ.

Так, через посредников Фукс якобы предлагал уличным преступникам от 500 до 1500 долларов по граффити свастики в украинских городах.

Все это, сообщает издание, происходило по доверенности ФСБ РФ. Таким образом, в РФ планировали подкрепить свои рассказы о "страшном нацизме в Украине".

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Сам Фукс в своем телеграм-канале назвал подобные заявления "бредом".

"Журналисты спрашивают, как я могу прокомментировать публикацию о якобы "свастике в Харькове"? Прокомментировать могу только так: это бред. Использовать человеческую трагедию, которую принесла эта война моему Харькову и всей Украине, в попытке дискредитировать меня - это преступление", - заявил он. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
До речі,за нацизм в Україні завжди кричать офіційні представники Ізраїлю.Хоч би сказали,скільки в Україні вбили євреїв за 30 років і скільки в інших країнах.Я вважаю це по підлому і сама країна Ізраїль,нам не друг.
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24.03.2022 23:28
+40
Потвора рашиська
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24.03.2022 23:24
+26
Єврей Фукс просив намалювати антисемітську свастику, щоб фашистська росія звинуватила в цьому Україну, яка обрала президентом єврея. Все правильно?
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24.03.2022 23:37
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Потвора рашиська
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24.03.2022 23:24 Ответить
Я надіюсь, його вже ліквідували?
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25.03.2022 00:23 Ответить
eto v ruskojazichnom Harkove ....svastika i nacysti ? debyli blja
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24.03.2022 23:25 Ответить
$500 за малювання будь де
$1500 за малювання на уліце маршала жукава, яку харківяни так захищали від зазіхань "бєндєравскіх нацикав"мабуть?
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24.03.2022 23:39 Ответить
то напевне сінагога попросила його позначити свою територію... чи він на увазі мав скоре вторгнення раша-фашистів?
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24.03.2022 23:26 Ответить
До речі,за нацизм в Україні завжди кричать офіційні представники Ізраїлю.Хоч би сказали,скільки в Україні вбили євреїв за 30 років і скільки в інших країнах.Я вважаю це по підлому і сама країна Ізраїль,нам не друг.
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24.03.2022 23:28 Ответить
Ізраіль як країна нам ніколи не був другом. Лише окремі люди.
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25.03.2022 00:02 Ответить
Проте вони перед москалями стеляться.бо там бабло.Але то бабло може вилізти їм боком.Та й не тільки їм.
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25.03.2022 00:12 Ответить
Гуляет такая версия в инете что Украину(особенно южную) зачищают под Израиль,может это бред.
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25.03.2022 15:30 Ответить
ото треба знайти тих "художників", намалювати свастику на лобі паяльником і втопити в болоті!
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24.03.2022 23:31 Ответить
А я думаю надо Фуксу.
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24.03.2022 23:35 Ответить
...это уже будет антисемитизьм, закон про который специально для таких случаев проголосовал моносброд
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25.03.2022 00:42 Ответить
Зробив скрін цієї нечисті, щоб не забути
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24.03.2022 23:33 Ответить
Он картежник Фукс, мрак в его душе...
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24.03.2022 23:34 Ответить
Ну хоть не Коломойский, а всего лишь его друг Фукс,
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24.03.2022 23:34 Ответить
"Так вам нужен Зиц-Председатель или нет? Если нет, не морочьте мне голову!" (с)
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24.03.2022 23:35 Ответить
Фукс переехал в Украину в 2014 году. Видимо тогда он же завел отношения с Коломойским и перевербовал его на сторону России. Также он имеет общий бизнес Хомутынником. Хомутыник сейчас двигает своего кума Прытулу. Вот такой вот пасьянс.
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24.03.2022 23:36 Ответить
У Бени кремлевская жена (дочка министра еще СССР). Его не надо вербовать, он из той тусовки изначально
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25.03.2022 00:43 Ответить
Єврей Фукс просив намалювати антисемітську свастику, щоб фашистська росія звинуватила в цьому Україну, яка обрала президентом єврея. Все правильно?
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24.03.2022 23:37 Ответить
Фукс имеет активные связи с Януковичем, Россией и продвигал идею того самого скандального комплекса Бабий Яр. Короче, бинго. Новость чистый жир.
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24.03.2022 23:39 Ответить
Головний куратор і дружбан Гєпи.
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25.03.2022 00:12 Ответить
Фукс имеет активные связи с Януковичем, Россией
*********
Актівні, чи пасівні, - це ше треба розбиратися...
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25.03.2022 02:22 Ответить
У фуксы был план, но его поимели. Холокостовец....
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24.03.2022 23:38 Ответить
А еще Фукс финансировал тот самый памятник Бабьему Яру по которому украинцы убивали евреев. Так что я думаю всё понятно, да?
Я еще погуглил. Фукс по сути унаследовал империю Януковича. Короче, интересная фигура, правда?
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24.03.2022 23:38 Ответить
І де ця потвора рашистська сьогодні , десь на росіі , чи в Лондоні ?
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24.03.2022 23:39 Ответить
Он скорее завербован ФСБ. В России его прижали, вот спихнули в Украину присматривать за активами Януковича и устраивать тут какие-то планы на будущее. Типа, Абрамовича, только не в Лондоне, а в Украине.
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24.03.2022 23:43 Ответить
Я про Фокса или Фукса ничего не знаю. Но понимаю одно: кто в Кацапии около больших денег (олЫгарх) тот работает только с отмашки ФСБ. Это АКСИОМА... другого варианта нет... То же самое касается так называемых "Воров в Законе" на россии...
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24.03.2022 23:43 Ответить
Большие олигархи, те кто сделал деньги в 90ые не работают на ФСБ. Они сами по себе ФСБ. Но те кто помельче, те действительно скорее давно на ниточках российских спецслужб. Вот как наш Рабинович, который вдруг стал ОПЗЖистом.
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24.03.2022 23:48 Ответить
100% и теперь весь сам в зажопье
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24.03.2022 23:57 Ответить
я и не удивлен даже. весь этот антисимитизм живет только в головах евреев. и как только про них начинают забывать, та сразу появляются свастики на стенах синагог.
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24.03.2022 23:46 Ответить
умные евреи говорят, что антисемитизмом рулят из синагоги, чтоб стоять у руля антисемитизма, тем самым контролировать его.
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25.03.2022 00:02 Ответить
У воєнний час це-розстріл.Без вагань!!!
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24.03.2022 23:57 Ответить
Обычное дело. Называется - акция под чужим флагом. Также на россии дома гексогеном взрывали под видом "кавказцев", также сейчас действуют дрг по всей Украине. Это - классический метод работы ФСБ. Недавнее- укроиноязычные фсбшники пытались создать украинскую народную республику в западных областях. Классика!!!
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25.03.2022 00:02 Ответить
Українське громадянство Фуксу надав Порошенко,отака пуйня малята любі хлопчики й дівчатка.І практично нікому з іноземців,які воювали за Україну.А,забув,ще Воронєнкову.А на моїй Полтавщині йому було віддано кучу нафтогазових ділянок і ЖОДНОЇ начебто державному Нафтогазу і це за 5 років.І тільки не кричіть,що я зеленобот-не знайдете жодного мого позитивного відгуку за ту істоту.Вони обидва грабували Україну.Різниця між ними тільки в одному-У Порошенка є мізки,але налаштовані вони більше всього лише на власну кишеню,а у Зеленського з цим сутужно(з мізками).Знову мабуть мене забанять тут-ну й путін з ними.
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25.03.2022 00:06 Ответить
До всього що в нас відбувалось, відношення і дії По... на 95% визначалось власними бізнесовими інтересами.
По оцінкам багатьох часто такі дії дуже шкодили країні.
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25.03.2022 01:01 Ответить
І ще. Треба перемогти і вигнати орків, а потім розібратись в шкідливості кожного політика і олігарха.
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25.03.2022 01:08 Ответить
Погоджуюсь.Головне-нічого і ні про кого не забути.
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25.03.2022 02:03 Ответить
не пройшло і 8 років як розібралися в шкідливості тих хто влаштував Іловайськ та Дебальцево
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25.03.2022 06:54 Ответить
Тот,кто дал ему гражданство должен быть арестован и посажен.
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25.03.2022 06:06 Ответить
Найти и уничтожить.
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25.03.2022 08:07 Ответить
дружбан жмурика гепи
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25.03.2022 08:23 Ответить
Та там уся місцева мерія тим займалася, яка зараз гєраічєскі абараняєт свой руцкій горад
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25.03.2022 09:50 Ответить
 
 