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Польша (7486) сейм (92)

У ваших женщин и детей есть гарантированная хорошая опека. Эта война закончится поражением России, - обращение маршалка Сейма Польши Витек к украинцам. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Маршалок Сейма Польши Эльжбета Витек выступила с обращением в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео этого обращения распространено в сети.

"Эта война должна закончиться поражением России и победой Украины!" – отметила она.

"Я очень хочу, чтобы вы знали! Что ваши женщины, матери, ваши дети, у нас в Польше имеют гарантированную очень хорошую опеку. Мы с вами!" – подчеркнула Витек.

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Дякуэмо
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24.03.2022 23:56 Ответить
Убивать всю кацапскую нечисть всех до единого ... НЕ останавливаемся
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25.03.2022 05:08 Ответить
Сразу видно кто настоящие славяне, и братья для нас. У вонючей орды нет даже нормальных союзников, те что условно поддерживают перебегут к тому кто больше плюшек даст.
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25.03.2022 00:01 Ответить
Да 100% в отличии от гнилых венгров с разных там претензиями включая территориальные, война всегда раскрывает нутро наций
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25.03.2022 00:42 Ответить
Венгры страдают ирредентизмом, что доводит только их ущербность.
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25.03.2022 00:50 Ответить
Да, так и есть. В Польше очень хорошо приняли женщин и детей из Украины.
Бесплатно жильё, одежда, питание. И все очень хорошего уровня.
Я сама в Польше сейчас, из Харькова приехать пришлось.
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25.03.2022 00:19 Ответить
моя дружина з матір'ю та дитиною зараз у Польщі. прийняли дуже добре, дитину записали у школу на один клас нижче звичайно, дитині під навчання видилили окрему кімнату., ноутбук, дружині поповнюють телефон. Добряче в них домашне господарство і свині і кури, і корови, і землі огого і працюють ще поляки. Дружина їм борщу українського наварила...сметани правда не знайшла - в них вона не дуже поширена. Скуштували борщу - спочатку потроху - а заразнавіть сусіди заходять на борщ!
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25.03.2022 13:16 Ответить
Dziękuję bardzo Polsko. Ukraina tego nie zapomni.
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25.03.2022 02:41 Ответить
 
 