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Бердянск (401) корабль (1926) уничтожение (3850)

В Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения, - уточненная информация Генштаба ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орск,бердянськ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал уточненную информацию об уничтожении военного корабля оккупантов в Бердянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника".

Смотрите: Результат успешной атаки на вражеские корабли в порту Бердянска. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
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25.03.2022 01:34
+51
Главное, что уничтожен. А Орск или Саратов - то таке.
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25.03.2022 01:21
+47
Из Севастопольского форума Королева в восхищении...

Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев

Башмачок

Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы

СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02

0
Ответить с цитатой

Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
Сообщения: 505Репутация: 47
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25.03.2022 01:26
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Правила форума Совет форумчан
Главное, что уничтожен. А Орск или Саратов - то таке.
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25.03.2022 01:21 Ответить
Підбили Орськ і перейменували на оркськ
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25.03.2022 01:24 Ответить
ОРКс звучить краще.
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25.03.2022 01:25 Ответить
Так а орск уплыл ранее или как?
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25.03.2022 01:58 Ответить
Похоже на то. Он стоял под разгрузкой 21.03 (судя по репортажу т.к."звезда") Маловероятно, чтобы он там находился 24.03.
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25.03.2022 08:39 Ответить
Орськ то помста за Тараса Григоровича.
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25.03.2022 09:20 Ответить
Потрібно писати довгий, а не великий. А то кацапи можуть не так зрозуміти
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25.03.2022 01:23 Ответить
саратов так саратов - ***** назва, дно є дно.
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25.03.2022 01:23 Ответить
ОРКс мені більше подобався, ну нічого ,значить наступний буде саме він.
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25.03.2022 01:24 Ответить
Ну Засратов так Засратов, теж непогано ..
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25.03.2022 01:24 Ответить
да с утра с первых сообщений было вроде понятно, что название перепутали. Но в целом-ну не важно же БДК потопили, склад там горел даже не синим, а ярко - оранжевым пламенем.
Слава ЗСУ.!
а название потопленного корыта, еще и с десантом-танками-боеприпасами-ну не суть. Горите орки в огне все
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25.03.2022 01:26 Ответить
Из Севастопольского форума Королева в восхищении...

Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев

Башмачок

Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы

СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02

0
Ответить с цитатой

Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
Сообщения: 505Репутация: 47
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25.03.2022 01:26 Ответить
Если с десантом...Это сколько?
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25.03.2022 01:28 Ответить
Голов 300.
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25.03.2022 01:31 Ответить
і щюри не спригнули...
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25.03.2022 01:36 Ответить
Угу, не встигли. Будут жареные оставшейся русне на ужин.
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25.03.2022 01:40 Ответить
вимочені за смаком...
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25.03.2022 01:44 Ответить
красивое...)))
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25.03.2022 01:38 Ответить
Писали до 400 десантников влазит но вроде пишут что там около 40 танков было...
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25.03.2022 01:59 Ответить
Там і те і інше було.
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25.03.2022 18:13 Ответить
Про них правильно казати тушок. ))
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25.03.2022 09:26 Ответить
"все из-за бендеровцев" - все из-за путлера, пославшего тех долбо€бов завоёвывать украинские города. Получается, лилипутин - бендеровец?
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25.03.2022 01:45 Ответить
Впізнаю кацапське "вялічіе" і таку ж саму безграмотність. Моральні виродки-Бендер це герой Ільфа і і Петрова,не путати з Петровим і Башировим...А Степан БАНДЕРА це наш герой, народний Герой всієї України.Його ще 3 дні назад грозився арештувати герой росії Баран Кадиркин...
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25.03.2022 10:15 Ответить
На цьому ва ватоспольському форумі рашисти тішать себе ілюзіями, що ніяких прильотів від ЗСУ чи диверсій не було. Що пожежа на їх коритах з наступними вибухами БК сталася "от нарушенія тєхнікі бєзапаснасті".
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25.03.2022 10:35 Ответить
сподіваюсь ця кацапська залізяка була не розружена
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25.03.2022 01:31 Ответить
И их осталось только девять негритят.
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25.03.2022 01:31 Ответить
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25.03.2022 01:34 Ответить
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25.03.2022 01:37 Ответить
Еще б и удовольствие получили
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25.03.2022 01:45 Ответить
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25.03.2022 09:28 Ответить
"Оркськ" най буде, бо назва дуже символічна. Після нашої перемоги на нього буде завантажено те, що залишиться від особистого складу чорноморського, балтійського і північного флотів разом з їхнім мотлохом - хай вони веслують по завданому курсу російського військового корабля. 🚣↪🚽
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25.03.2022 01:43 Ответить
Оркська не буде

Їв 4 штуку
І якщо я правильно зрозумів саме він і стояв десь на ремонті
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25.03.2022 02:46 Ответить
В Бердянську на ремонті?
Якщо так, то той рашистський пропагандист, що на його фоні знімався, навмисно назву переплутав?
Чи сюжет знімався на фоні справжнього "Опська", але в якомусь рашистському порту?
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25.03.2022 06:58 Ответить
"Саратовскіє страданья" - це так по-кацапські...
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25.03.2022 01:58 Ответить

Сьогодні свято!
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25.03.2022 02:31 Ответить
Скоро у звільненому Бердянську будуть ловитися кабанічно розхарчовані краби... 🦀🦀🦀
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25.03.2022 02:55 Ответить
"Цезарь Куников" - звучить якось аж порнографічно
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25.03.2022 02:56 Ответить
Радянський військовий єврейського походження
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25.03.2022 06:55 Ответить
замполіт при першій висадці на малу землю біля Новоросійська.
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25.03.2022 09:10 Ответить
Віктор,ну ти вже зовсім по кацапськи...Замполітом при висадці десанту на "Малую Землю" був "дорогой Леонід Ілліч Брєжнєв.А Цезарь Кунніков-був командующим висадки десанту. Вс таки треба було хоч історію в школі вчити,неук...
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25.03.2022 10:20 Ответить
Борис. Цезарь Куников, перед війною був директором НДІ Цвітмашу в Москві (спочатку парторгом)
був призваний як політпрацівник, при першій висадці, він був замполітом їх здорово артою побили і він очолив десант,правда одну його частину. Недовго командував, Льоні Бровастий його не застав, коли там був, два дні правда.
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25.03.2022 11:59 Ответить
Примерно как Полиграф Шариков.
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25.03.2022 09:08 Ответить
Я уявив якесь давньоримське порно... Цезарь Калігула, який під час чергової оргії робить кунік якійсь сексапільний гетері... )))))))))))
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25.03.2022 10:55 Ответить
Це наша вільха їх розхірячила https://youtu.be/NLbQAXUwOw8
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25.03.2022 07:10 Ответить
вот и ладненько...
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25.03.2022 08:06 Ответить
Гарні новини, кацапи на дні.
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25.03.2022 08:10 Ответить
Сратов.
А хто это сделал ???
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25.03.2022 09:06 Ответить
Великий десантний корабль"Сралвавто"
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25.03.2022 10:37 Ответить
а куда орск пропал?
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25.03.2022 11:38 Ответить
орки відкрили новий шлях логістики. Морем. Порт. Курорт. Раз.... і привезли БТГр. А тут раз.... і нема парохода. Тикають пальцями один в одного -хто такий дурацкий наказ віддав, зараз будуть видумувати, що то бойові плавці князя Боргезе постарались, НАТО проклятуще. До цього часу теж саме триндять орки про крейсер Новоросійськ у 1955 році. А там по головотяпству не вичистили бухту від мін.. А тут плотненько поставили красу і гордість і на тобі. Одесса може розслабитись на довго.
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25.03.2022 12:08 Ответить
Перш ніж говорити про міни в бухті, потрібно з'ясувати:
- як цей корабель називався до перейменування;
- кому цей корабель належав і хто міг влаштувати такий подарунок... 🙂
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25.03.2022 22:49 Ответить
Яке велике навантаження на кобзона у пеклі, більш ніж 400 кацапапам потрібно дати концерт.
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25.03.2022 18:12 Ответить
 
 