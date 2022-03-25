В Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения, - уточненная информация Генштаба ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал уточненную информацию об уничтожении военного корабля оккупантов в Бердянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника".
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Слава ЗСУ.!
а название потопленного корыта, еще и с десантом-танками-боеприпасами-ну не суть. Горите орки в огне все
Сами закусывайте, у меня друг на Новочеркасске, у них тоже и погибшие и раненые есть, а Саратов к сожалению все, с экипажем, десантом и техникой. И все из-за бендеровцев
Башмачок
Заголовок сообщения: Re: Конченые бендеравцы
СообщениеДобавлено: 24 мар, 2022, 23:02
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Зарегистрирован: 12 авг, 2010, 16:43
Сообщения: 505Репутация: 47
Їв 4 штуку
І якщо я правильно зрозумів саме він і стояв десь на ремонті
Якщо так, то той рашистський пропагандист, що на його фоні знімався, навмисно назву переплутав?
Чи сюжет знімався на фоні справжнього "Опська", але в якомусь рашистському порту?
Сьогодні свято!
був призваний як політпрацівник, при першій висадці, він був замполітом їх здорово артою побили і він очолив десант,правда одну його частину. Недовго командував, Льоні Бровастий його не застав, коли там був, два дні правда.
А хто это сделал ???
- як цей корабель називався до перейменування;
- кому цей корабель належав і хто міг влаштувати такий подарунок... 🙂