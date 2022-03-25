Пора уже решать, - Зеленский обратился к Орбану с вопросом определиться на чьей стороне Венгрия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины призвал власти Венгрии определиться, какую сторону в развязанной Россией войне она поддерживает.
Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении к Европейскому совету и народам Европы, передает Цензор.НЕТ.
"Время уже решать. Венгрия... я хочу остановиться тут и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз - очень красивый, очень душевный... И такие же люди. У вас были трагические моменты в жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал. Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей. Послушай, Виктор (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. Та же обувь. В Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи", – сказал Зеленский.
Он призвал Орбана не колебаться, а четко определить позицию по введению санкций против России, по поставке в Украину оружия для защиты, определиться с тем, стоит ли торговать с РФ.
"Мы верим в вас. Нам нужна ваша поддержка. Мы верим в ваш народ", – сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что Украина верит в Европейский Союз.
"И мы верим, что в решающий момент Германия тоже будет с нами", - добавил Зеленский.
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Умница Украина!
Слава Героям!
Смерть империи!
Все будет Украина)))
А може ти кацап?
Увы, за последние недели, рейтинг орбановского фидеса только вырос.
К сожалению и после выборов, нам придется слушать м*дака сиятро и сталкиваться с вето этой недостраны во всем, что касается продвижения Украины в НАТО и ЕС
****** гребаные 👎👎👎
Непростий вибір у мадярів.
За союз із путлером втратять ще більше - Повагу в Європі і стануть ізгоями.
Орбани приходять і уходять як і Хорті і Салаші, а угорці залишаються.
Тому треба питати угорців з ким вони і чому забули 1956 рік.
Просто Орбан проплаченный ГАЗПРОМОМ агент кремлевских орков.
Нужно спрашивать не у него, а у Национального Собрания Венгрии!
Они (мадьяры) виноваты в геноциде против евреев (во времена ВОВ) и в непомерной жестокости к населению захваченных стран. Если кому-то интересно - почитайте Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (ту часть где он описывает мадьяр во времена 1 мировой войны). Гашек с нескрываемой антипатией относился к этому этносу.