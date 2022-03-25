На Слобожанском направлении отдельные подразделения россиян потеряли до 50% личного состава, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил ВСУ обнародовал информацию о потерях оккупационных сил РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.
"На Слобожанском направлении противник осуществляет блокировку городов Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, несет потери.
Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию российской федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава", - отмечается в сообщении.
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Воздушные Силы Украины боеготовы, в строю, успешно выполняют возложенные на них задачи.
Бомбардировочная и штурмовая авиация вошла в ритм ударов по противнику, используя эффективные тактические приемы, которые не позволяют реагировать на удары с воздуха, и тем более поражать атакующие самолеты.
Истребительная авиация в основном используется в режиме ПВО.
ПВО Украины работает как единый организм в комплексе с войсковым ПВО как по зонально, так и объектово. А так же применяются новые тактические приемы, которые позволяют эффективно решать задачи ПВО в комплексе.
Насыщение войск ПЗРК, а так же маловысотными ЗРК типа Оса АКМ, позволило резко снизить атаки с воздуха по передовым позициям войск.
Есть феноменальный пример организации, в реализацию которого, я еще месяц назад, ни то что бы не поверил, а посчитал бы такое бредом сумасшедшего.
Удалось выстроить систему ПВО так, что три Крылатых ракеты были сбиты ПЗРК.
Не шучу. Три штуки, и ПЗРК.
Это удалось достичь за счет многоуровневой системе связи, целеуказания и построения заранее продуманных боевых порядков, вплоть до операторов ПЗРК.
Что не говори, но война, очень быстро учит. Главное, что бы было кому учится. Последнее, ВКС РФ не демонстрирует.
ВКС РФ, на протяжении 4 недель, практически не импровизируя, и двже не пытаясь привнести хоть что то новое в своей боевой работе, продолжает на удивление тупо, использовать шаблоны Вьетнамской войны вперемешку с афганским и Сирийским опытом применения своей авиации. Украинская ПВО просто в изумлении. Украинцы в серьез готовились к более сложным тактическим маневрам противника.
Но!! ---"все в лоб, и никаких сомнений".
Для пытливых коллег привожу статистику. На сегодня, ПВО Украины и Армейское ПВО, вместе (а это единый организм с хорошо развитыми горизонтальными связями и взаимодействием) сбили 300++ воздушных целей противника.
По пилотируемой авиации, противник имеет меньше 30 самолетовылетов, на одну безвозвратную потерю. Коллеги сами могут изучить статистику авиации Цахал, по потерям и самолетовылетам. Так же можно посчитать потери на вылеты у авиации НАТО. Будете удивлены.
В сети есть список личного состава бомбардировочного полка ВКС РФ на Су 34. Возможно и здесь его публиковали.
На Су 34, в этом полку, почти две эскадрильи, это старлеи и лейтенанты 2017-2019 годов выпуска из ВВУЗ. Это кошмар! Это лютый не профессионализм и профанация, особенно если учесть, что русская военная авиации и так почти не летает толком и без войны.
По этому, на войну летают майоры и подполковники с полковниками, которых почти всех выбили.
Три дня как, начали летать старлеи, и их сбивают пачками, как ворон палкой.
И вишенка на торте.
Вот такому "лейтенантскому полку" дали 8 дней на подготовку к войне, начиная с 15 февраля 2022 года.
Это на Су 34, который, теоретически, вроде как Ф 15 ЕХ, по своему статусу, но по факту, коробок набитых хнровыми русскими поделками на базе китайских поделок из Али экспресса.
***, эти воины приехали воевать, имея 62% исправных самолета, от всего парка полка. Напомню, Су 34, это самый писк, самоя последняя модель
жигулейбоевого самолета на РАссее.
Теперь про фотки и видосики сбитых
Увы, их не будет.
Командование приняло решение секретить все.
Такого опыта как у Воздушных Сил Украины за это время, нет ни у кого, и этот опыт очень ценен. Самим нужно будет все разбирать до косточек.
Для населения, дадут красивые картинки, красивые легенды хорошо разбавленные правдой. В общем" доведут, в части касающейся".
лирика.
Группа фиксации потерь противника на местности, прямо у сбитого Су 25 ВКС РФ, нос к носу, столкнулась с такой же русской группой.
Произошел "жаркий бой" с применением пистолетов Форт, ПМ, и одного Стечкина, на дальности более 100 метров, Но!! очень обильными матюгами.
И украинская группа и русская, автоматы оставили в машинах, и полезли в кусты к "сбитому" налегке. С одними пистолетами.
Кто ж знал, что противник то же приедет (с)
русская военная авиация - я вас благаю.. переходьте хоча б на "россиянская"
на РАссее -
секретить все - ну нарешті.. ++