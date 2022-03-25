На Слобожанском направлении отдельные подразделения россиян потеряли до 50% личного состава, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил ВСУ обнародовал информацию о потерях оккупационных сил РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник осуществляет блокировку городов Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, несет потери.

Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию российской федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава", - отмечается в сообщении.

Читайте: Защитники Киева устойчиво удерживают определенные рубежи и отражают наступление противника, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 25 марта