РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14234 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 778 22
армия РФ (15385) война (46875) Россия (91288) Евросоюз (15892) гуманитарный коридор (115)

Евросовет требует от России немедленно прекратить войну, вывести войска и технику из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупант

Европейский совет призывает Россию гарантировать гуманитарные коридоры и доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие находящиеся в осаде города.

Об этом говорится в заключении Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и приюты. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС поддержит восстановление Украины после войны: решено создать Трастовой фонд

Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлем. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие находящиеся в осаде города".

Евросовет также призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, и требует, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела свои войска и технику из Украины и уважала ее территориальную целостность и суверенитет, и призывает все страны присоединиться к санкциям против РФ.

Отмечается, что должна быть обеспечена безопасность украинских АЭС, в частности, при поддержке МАГАТЭ.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+22
Это как призвать короновирус к прекращению своей деятельности...
Капец, они там в розовых очках ходят.
показать весь комментарий
25.03.2022 06:28
+13
Эти требования мне напоминают меркелевские "глубокие озабоченности"
показать весь комментарий
25.03.2022 06:33
+11
Єврорада-потрібно не більше закликів а більше саме дій...
показать весь комментарий
25.03.2022 06:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єврорада-потрібно не більше закликів а більше саме дій...
показать весь комментарий
25.03.2022 06:27 Ответить
Лицемеры проклятые ‼️Прекрасно знают ,что это ПУСТОЕ СОТРЯСАНИЕ ВОЗДУХА Боятся РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ -ОСТАНОВИТЬ ТЕРРОРИСТА №1 и его нацистов Смотрят ФИЛЬМ УЖАСОВ И ПРОДОЛЖАЮТ ТОРГОВАТЬ ,плюя на все ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
показать весь комментарий
25.03.2022 09:38 Ответить
Это как призвать короновирус к прекращению своей деятельности...
Капец, они там в розовых очках ходят.
показать весь комментарий
25.03.2022 06:28 Ответить
Когда Мариуполь освободят, в подвалах будут сидеть мертвые женщины, дети ...
показать весь комментарий
25.03.2022 06:31 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 06:51 Ответить
Эти требования мне напоминают меркелевские "глубокие озабоченности"
показать весь комментарий
25.03.2022 06:33 Ответить
Больше дела, ребята... Террористам абсолютно пофиг ваши вопли.
показать весь комментарий
25.03.2022 06:35 Ответить
Поменьше призывов, побольше оружия , и побыстрее ...
показать весь комментарий
25.03.2022 06:37 Ответить
В мордорі всі глухі, там тільки п..здюліни розуміють!
показать весь комментарий
25.03.2022 06:39 Ответить
Кацапською мовою, так нє пайдьот, техніку вони залишають, а самі уйобують пішки пєхотою. Металобрухт це їм кара за Азовсталь.
показать весь комментарий
25.03.2022 06:39 Ответить
Напоминает меркелевскую "глубокую озабоченность!"
показать весь комментарий
25.03.2022 06:46 Ответить
а брови нахмурили? а пальчиком посварили?
показать весь комментарий
25.03.2022 07:36 Ответить
Надо не рашку уговаривать успокоиться а Украину что бы более решительно действовала. Ну и главное не слушать зеленого.
показать весь комментарий
25.03.2022 07:39 Ответить
Кацапы просто срутся от президента Украины. )))
Это не ваше трусливое бункерное чмо !!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 09:43 Ответить
*********** зеленого. Кто за него голосовал тот не украинец вообще или дебил тупоголовый. После войны с ним разберемся.
показать весь комментарий
25.03.2022 11:37 Ответить
С террористами не договариваются. Шулерам нельзя верить. Только полное уничтожение рашистов и освобождение всех наших оккупированных территорий.
показать весь комментарий
25.03.2022 08:20 Ответить
Вже не залишилося ні сил, ні бажання бодай посилати ці всі євроради, обес"є, паре, барелів і підерляйнен ...з їхніми резолюціями,закликами, вимогами, занепокоєннями - *****.
показать весь комментарий
25.03.2022 08:31 Ответить
Не понимаю, как можно волков ПРИЗЫВАТЬ не жрать овец!? Это очень ГЛУПО (или ЛИЦЕМЕРНО), их нужно ОТСТРЕЛИВАТЬ (а для этого дайте Украине достаточное количество оружия, то что просят)!
показать весь комментарий
25.03.2022 09:29 Ответить
Євроклоуни.Навіщо ми туда пхнемось.Британія взагали мудро зробила що вийшла.
показать весь комментарий
25.03.2022 09:52 Ответить
Противно читать безпонтовые призывы , создавая озабоченность.
показать весь комментарий
25.03.2022 09:57 Ответить
может для начала Украине следует квалифицировать вражескую агрессию и убийство украинского народа как Войну, а не Спецоперацию и заявить об єтом на международном уровне, в ООН? почему до сих пор этого не сделано?
показать весь комментарий
25.03.2022 10:12 Ответить
 
 