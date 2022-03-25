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война (46875) Запорожье (2340) комендантский час (143) Старух (145)

Усиленный комендантский час с вечера субботы до утра понедельника вводят в Запорожье

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

В Запорожье вводят усиленный комендантский час.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"С 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта. Просим руководителей предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков", - заметил Старух.

Читайте: Комендантский час в Киеве и области будет действовать с вечера и до послезавтра
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Топ комментарии
+9
Відстріл диверсантів буде
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25.03.2022 08:07
+3
Відразу в сатаніський патріархат Московії потрібно йти, там все буде і зброя, диверсанти і агітаційна література
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25.03.2022 08:36
+3
Кто не может сложить 2+2 поясню:
- комендантский час нужен не только для того, чтобы ловить ДРГ, но и чтобы безопасно могли перемещаться большие массы украинских войск. В прошлый КЧ в ЗП так и было.
- некоторые ДРГ насчитывали более 100 вооружённых боевиков. Что они могут натворить против войск в походных колоннах объяснять не надо.
- перестаньте задавать дурацкие вопросы типа зачем и какая необходимость. Украина уже месяц выдерживает натиск превосходящих сил орды а некоторые личности всё зраду ищут и думают что они умнее всех. Если зрадофилы-интеллектуалы диванные до сих пор считают генштаб ВСУ недоумками то вам к врачу.
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25.03.2022 10:11
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Это конечно ещё то наказание..
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25.03.2022 08:04 Ответить
Відстріл диверсантів буде
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25.03.2022 08:07 Ответить
Много в Киеве на настреляли в прошлый раз? Что-то я окромя городского сумасшедшего с ПГМ и двумя крестами кацапского патриархата никого и не упомню.
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25.03.2022 08:29 Ответить
Скоріш за все виконуються ще якісь військові дії. Наприклад, при останній цілодобовій комендантській годині в Київський області наші рівняли артой орків з броварського напрямку, а перед цим так само в ірпеньському напрямку.
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25.03.2022 08:35 Ответить
В ЗП нет боевых дейсвий если что...
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25.03.2022 09:10 Ответить
Тоді для чого комендатський час ?
Блєсні смєкалкой .
В ЗП козаччина була україномовна.
Аж бридко на вас дивитись. Окацапєли...
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25.03.2022 09:24 Ответить
Ksenia VB

Тоді для чого комендатський час ?
Аж бридко на вас дивитись. Окацапєли...

Ну и чему этот пост, нагнать смуту?

Тоді навіщо комендантська година

Не паплюж мову.
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25.03.2022 09:57 Ответить
Ну ти і патріот я дивлюсь, щоб ти розуміла , я народився в ЗП і можу вільно спілкуватися українскою!!! выкуси!!! Если человек разговариавает на русском, это ничего еще не означает.
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25.03.2022 11:55 Ответить
Добре, що можеш.
Користуйся. Чи тобі рідніша цапська говірка ?
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25.03.2022 11:57 Ответить
Без питань))))
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25.03.2022 15:41 Ответить
Недалеко от ЗП идут бои.
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25.03.2022 10:17 Ответить
У тебя мозг есть? вот они тупо все и повыходят в этот день на улицу....логика млять!
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25.03.2022 09:08 Ответить
Є. Логіка. Про це військові писали. Я переписала.
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25.03.2022 09:22 Ответить
Відразу в сатаніський патріархат Московії потрібно йти, там все буде і зброя, диверсанти і агітаційна література
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25.03.2022 08:36 Ответить
Ну и зачем? какая необходимость????
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25.03.2022 09:11 Ответить
Тебе не сказали? Значит доверия не заслуживаешь.
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25.03.2022 10:01 Ответить
Ты уже в будке? сказали сиди и не высовывайся!!!
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25.03.2022 11:23 Ответить
Залетные ДРГ, где-то нужно скрываться, местные чужаков сразу вычислят и сообщат куда нужно.
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25.03.2022 10:14 Ответить
Кто не может сложить 2+2 поясню:
- комендантский час нужен не только для того, чтобы ловить ДРГ, но и чтобы безопасно могли перемещаться большие массы украинских войск. В прошлый КЧ в ЗП так и было.
- некоторые ДРГ насчитывали более 100 вооружённых боевиков. Что они могут натворить против войск в походных колоннах объяснять не надо.
- перестаньте задавать дурацкие вопросы типа зачем и какая необходимость. Украина уже месяц выдерживает натиск превосходящих сил орды а некоторые личности всё зраду ищут и думают что они умнее всех. Если зрадофилы-интеллектуалы диванные до сих пор считают генштаб ВСУ недоумками то вам к врачу.
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25.03.2022 10:11 Ответить
Я к примеру понимаю, и в прошлый раз я среди знакомых и выдвинул версию, чтоб поменьше фотали т.д т.к может быть передислокация и т.д....
Но тут суть в том, что когда человеку ограничивают свободу, то у большинства возникает в полне логичный вопрос т.к в городе относительно спокойно по сравнению с, сами знаете названия.

И кстати стандартная ДРГ это человек 6 в среднем, 100 чел это уже как-то палевно)))
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25.03.2022 11:35 Ответить
Это я в новости слышал что ликвидировали ДРГ в 120 человек. Насколько точная инфа я не знаю. Может объединились несколько групп для какой-то задачи. Но суть не в этом - при перемещении большой массы войск гражданских вообще рядом быть не должно. Вот комендантский час для этого и нужен.
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25.03.2022 19:29 Ответить
 
 