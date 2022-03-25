Усиленный комендантский час с вечера субботы до утра понедельника вводят в Запорожье

В Запорожье вводят усиленный комендантский час.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"С 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта. Просим руководителей предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков", - заметил Старух.

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