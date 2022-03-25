РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14464 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 572 7
война (46875) дети (6024) смерть (9040) военные преступления (1157) Офис Генпрокурора (2044)

В результате вооруженной агрессии РФ погибли 135 детей, 184 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 25 марта 2022 г. от вооруженной агрессии со стороны РФ в Украине погибли 135 детей, 184 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Николаевской – 25, Запорожской – 26, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

В Офисе генпрокурора информируют, что в результате ожесточенных боев внутри города в Рубежном Луганской области погибли двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал полиции Аброськин предложил российским оккупантам обменять себя на оставшихся в Мариуполе детей

"24 марта 2022 года из-за обстрела военными РФ с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет. Также 24 марта 2022 в с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет взорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі кацапські вбивці які прийшли бивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
показать весь комментарий
25.03.2022 08:10 Ответить
скиньте плиз линк на новость на цензоре где вчера горело 4 крокодила вертолетов кацапов!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 08:18 Ответить
Имеется в виду это
показать весь комментарий
25.03.2022 08:20 Ответить
це підробка. виготовлено в Arma 3.
показать весь комментарий
25.03.2022 09:17 Ответить
перестаньте вигороджувати ворога перед всім світом тіпа порахувати не можете! чи вам ерефія замовляє показники ? Знайдіть в ютубі як оцінював кількість загиблих Тарута по Маріуполю!Якщо загиблі лічаться на десятки тисяч, то це без дітей? Скільки містечок знищено в Київській, Чернігівський, Сумській, в зоні ОРДЛО, скільки багатоповерхівок знищено з одного удара! То ж вчора дані були, що з Маріуполя людей тисячами вивозять - на Сахалін!
Якщо не можете порахувати,то пояснюйте, ЩО не можете порахувати (наприклад бомбу на театр та хоча б кажіть, скільки там людей ховалось).Зрозуміло, що військові не повинні все говорити, а от чому по цивільних скривати від світу біду?Паніки серед українців нема!
показать весь комментарий
25.03.2022 08:53 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 09:32 Ответить
Це нацисти так "денацифікацією" займаються?
показать весь комментарий
25.03.2022 23:28 Ответить
 
 