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армия РФ (15385) война (46875) Киевская область (3539) обстрел (20216) ГСЧС (4487) Калиновка (185)

В Калиновке Киевской области вражеский снаряд попал в нефтебазу. По состоянию на утро горят остатки нефтепродуктов, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 6 часов. 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела войск РФ загорелись склады в Калиновке на Киевщине, - МВД. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Кузнец Вакула
@blacksmithVakul
·
7 год
Чернобыльская зона,Ржавый лес.Я был рядом в 1989 году. Очень недолго,сдуру. До сих пор себя ругаю за это. Но есть и хорошие новости:орки сейчас там окопались и держат оборону.Т е размножаться они точно не будут,ну те немногие кто будет жив через полгода.
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25.03.2022 08:23
+4
вони там шо грунт копали? світитись будуть від радіації
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25.03.2022 08:27
+4
десь на переправі...буль буль
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25.03.2022 08:32
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Кузнец Вакула
@blacksmithVakul
·
7 год
Чернобыльская зона,Ржавый лес.Я был рядом в 1989 году. Очень недолго,сдуру. До сих пор себя ругаю за это. Но есть и хорошие новости:орки сейчас там окопались и держат оборону.Т е размножаться они точно не будут,ну те немногие кто будет жив через полгода.
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25.03.2022 08:23 Ответить
вони там шо грунт копали? світитись будуть від радіації
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25.03.2022 08:27 Ответить
десь на переправі...буль буль
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25.03.2022 08:32 Ответить
А плаваючих танків (танків-амфібій) зараз вже не виготовляють?
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25.03.2022 08:48 Ответить
У них є літаючі танки.
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25.03.2022 09:03 Ответить
Это редкость. А вот летающие башни для росийских танков - обыденное явление
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25.03.2022 11:18 Ответить
Оцінка діяльності еліти за тридцять років - навіть стратегічні об'єкти не мають надійного прикриття. Зате всі при палацах і в європах включно. Навалу зупинить народ своїм героїзмом і жертвами, при підтримці Європи
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25.03.2022 09:09 Ответить
Це погано. Найбільша нафтобаза в центрі України
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25.03.2022 16:02 Ответить
 
 