В Калиновке Киевской области вражеский снаряд попал в нефтебазу. По состоянию на утро горят остатки нефтепродуктов, - ГСЧС

24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 6 часов. 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

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