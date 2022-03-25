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Ключевые бои этой ночью шли на Киевщине. Мы переходим к контрнаступлению и двигаемся вперед, - Денисенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київська

На Киевщине украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, отвечая на вопрос оптимизации блокпостов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Киевщине мы стоим, переходим к контрнаступлению и двигаемся вперед", - сказал Денисенко.

По его словам, ключевые бои этой ночью, прежде всего, происходили на Киевщине. Были удары в районе Василькова, Белой Церкви. Очень серьезные бои шли у Барышевки и в районе Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

"Сейчас мы получаем информацию от Генерального Штаба ВСУ. Я знаю, что нам удалось достаточно много отразить, в том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, более 300 человек", - сказал советник министра.

По его словам, РФ принудительно вывозит украинцев в Таганрог, Воронеж, в другие города – это их нынешняя тактика.

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"Понятно, что россияне все это делают, потому что им нужна телевизионная картинка. Думаю, что в ближайшее время они будут еще что-то подобное делать. На самом деле, в первые недели они полностью проигрывали информационную войну, не были готовы к сопротивлению. А в последние недели они начинают топорно, как они умеют, переходить в информационные контратаки на территории РФ", – сказал Денисенко
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Топ комментарии
+27
Опечатка - " ... понад 300 людей " . Правильно - " ... понад 300 нелюдей .
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25.03.2022 08:50
+24
Хай вам Бог допоможе бити цих рашисьтьких покидькiв. Украiна понад усе!
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25.03.2022 08:41
+16
Ключові бої не в Киеве, с ним все понятно, его не возьмут никогда. Ключевые бои сейчас в Северодонецке и Рубежном. Это последний кусочек Луганской области остался. Если сдадут - следующий на очереди Славянск с Краматорском.
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25.03.2022 08:54
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Что и требовалось было доказать..
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25.03.2022 08:38 Ответить
Кусок сябряндии захватите. это будет им место репараций.
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25.03.2022 08:40 Ответить
Хай вам Бог допоможе бити цих рашисьтьких покидькiв. Украiна понад усе!
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25.03.2022 08:41 Ответить
Опечатка - " ... понад 300 людей " . Правильно - " ... понад 300 нелюдей .
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25.03.2022 08:50 Ответить
Все ждут когда в Украине начнут кацапы отступать под натиском украинцев 👊. Тогда добивать фашистов начнут все у кого накопились вопросы . А это ВСЕ соседи + внутренние вопросы .
Месяц - два и будет великий
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25.03.2022 08:51 Ответить
А там вже Азейбарджан телодвіженія почав робити. Може й інші прокинуться
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25.03.2022 08:52 Ответить
Ключові бої не в Киеве, с ним все понятно, его не возьмут никогда. Ключевые бои сейчас в Северодонецке и Рубежном. Это последний кусочек Луганской области остался. Если сдадут - следующий на очереди Славянск с Краматорском.
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25.03.2022 08:54 Ответить
Как сдадим, так и вернем, как это сделал Азербайджан с НК.
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25.03.2022 09:08 Ответить
Якщо знаєте, яка там ситуація? Наші тримаються?
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25.03.2022 11:07 Ответить
Половина Рубежного и Попасной уже не наши. Без подмоги видимо не удержать. А тогда и Север с Лисиком долго не простоят. Короче тяжко там.
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25.03.2022 12:04 Ответить
Дякую. Сподіваюсь генштаб знає що робить та зможе перекинути сили. Де поділись 100тис резервістів, інтернаціональний легіон, мають же бути резерви.
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25.03.2022 12:25 Ответить
Гоніть хлопці жорстоко цих скотів недорозвинутих з України.
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25.03.2022 09:29 Ответить
Заженіть їх хлопці у Чернобильську зону і там локалізуйте.
Хай там будуть допоки у них від радіації роги і хвости не повиростають.
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25.03.2022 09:36 Ответить
У чорнобаївську
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25.03.2022 09:54 Ответить
Чернобаевка это утилизационный ценр
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25.03.2022 09:59 Ответить
З Богом !
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25.03.2022 09:42 Ответить
****** москалям, Слава Богу , а то скоро рассаду зажать , а тут дохлая русня валяется по огородам
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25.03.2022 09:48 Ответить
Я слышал, они там окопы капают в рыжем лесу хотят чтобы на Пасху ,яйца светились
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25.03.2022 09:50 Ответить
І не лише яйці. Їм у темряві ліхтарики будуть непотрібними. Але недовгим те щастя буде.
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25.03.2022 11:22 Ответить
Недавно Турчинов говорил о войне тойот. В лесистой местности лучше подойдет война мотоциклов и квадроциклов. Мобильность и быстрота передвижений небольших групп для удара с флангов по колонам
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25.03.2022 10:23 Ответить
Див. мапу !
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25.03.2022 11:27 Ответить
 
 