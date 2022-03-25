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Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Ждем от них положительных новостей в ближайшее время, - Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

свириденко,юлія

Государство готово приложить максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы стратегических металлургических предприятий.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко после встречи в Днепропетровской области с менеджментом компаний ArcelorMittal и Метинвест, передає Цензор.НЕТ.

"Ожидаем от них положительных новостей в ближайшее время – как в Кривом Роге, так и в Запорожье. Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы", - написала Свириденко в Facebook.

В условиях войны перед предприятиями встали новые вызовы, отметила министр. Существенно усложнилась и подорожала логистика, все традиционные механизмы существования производств претерпели кардинальные изменения. На первый план вышли ответственность за будущее страны и поддержка армии.

"Сейчас владельцы предприятий должны переосмыслить свою функцию, ведь от стабильной экономики зависит приближение нашей общей победы. Нам всем важно, чтобы экономика городов работала, чтобы выплачивались зарплаты и уплачивались налоги", – добавила Свириденко.

В условиях войны, по ее словам, правительство уделяет особое внимание максимальному упрощению условий работы действующего бизнеса и стимулированию возобновления работы теми, кто ее вынужденно приостановил. Для этого правительство запустило ряд важных решений, среди которых: дерегуляция, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса и многое другое.

"Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановили деятельность – ее возобновили", - отметила первая вице-премьер-министр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
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25.03.2022 08:42
+4
Это хлам такой же как и надувные танки и ракеты. Рашофашист все пропил и разворовал.
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25.03.2022 08:49
+3
Саша Пончик - особливо з урахуванням гостро специфічних *********** для танків Т-62. Калібр - 115 мм. Всі вони застарілі,та окрім цієї серії танків ні до якої іншої зброї не підходять.
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25.03.2022 09:09
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25.03.2022 08:42 Ответить
Это хлам такой же как и надувные танки и ракеты. Рашофашист все пропил и разворовал.
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25.03.2022 08:49 Ответить
І слава Богу, що пропив і розікрав.
Вони путлу інше розповідають, а з бункера то не дуже видно- вірить їм.
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25.03.2022 09:08 Ответить
Саша Пончик - особливо з урахуванням гостро специфічних *********** для танків Т-62. Калібр - 115 мм. Всі вони застарілі,та окрім цієї серії танків ні до якої іншої зброї не підходять.
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25.03.2022 09:09 Ответить
все пока бункерний не сдохне ..даже трактора будут броней обшивати
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25.03.2022 08:55 Ответить
треба розвивати в другий раз на Заході України ..купа порожніх заводів с совка залишилось
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25.03.2022 08:56 Ответить
але меткомбінат це не носочна фабрика...
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25.03.2022 09:08 Ответить
на майбутне
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25.03.2022 09:25 Ответить
а логистику через карпаты организовывать? Не смешите меня. На Востоке этот процесс был налажен, так как там много ГОКов рядом плюс обслуживающие метпредприятия организации
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25.03.2022 17:27 Ответить
вы наверно не были никогда в этом регионе много путей которые не надо горы обьезжать...просто все предприятия были были связаны с Мордором ..теперь их нет ..разрушены
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25.03.2022 18:42 Ответить
Непогано було б здешевшати металоконструкту...Відбудовувати за довоєнними цінами буде дорого..
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25.03.2022 08:58 Ответить
Удешевить не получится - это мировой рынок и цены нами не регулируются. Разве только субсидировать со стороны правительства, за счет государства. Пусть правители думают. Одно только ясно - металлолома будет у нас предостаточно.
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25.03.2022 19:51 Ответить
Сейчас и всегда главное - ВПК, ОПК. Металлургические барыги на втором месте.
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25.03.2022 09:14 Ответить
Кстати, когда Мариуполь освободим?? там же металлургии навалом.
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25.03.2022 09:19 Ответить
Зараз стратегічно важливими для нашої країни є ракетобудівні заводи, а не ахметки з індусами. Клоуни зелені.
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25.03.2022 09:14 Ответить
Great to see the pragmatic approach of a modern and democratic country
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25.03.2022 09:22 Ответить
Це він так натякає про цілі , що саме треба оркам дорозбомбити ?
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25.03.2022 09:33 Ответить
Орка цели указывать не нужно - они рушат все на своем пути. Их цель в том и заключается, чтоб отбросить нас экономически как можно дальше, сделать нас зависимыми на долгие годы. Но, думаю, у них хрен что получится. Сами себе орки яму и выкопают.
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25.03.2022 19:53 Ответить
Що у металургії стратегічного і як її робота вплине на хід війни?
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25.03.2022 10:43 Ответить
это валютная выручка для страны, которая закономерно влияет на торговый баланс. на курс доллара, на экономику и тд
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25.03.2022 17:21 Ответить
У країни немає проблеми з валютними надходженнями (допомога заходу), тим більш тими, що осідають здебільше в офшорах
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25.03.2022 17:42 Ответить
А куда все це дівати ?
Колонна металлолома: мэр Бучи показал, где ВСУ остановили врага
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25.03.2022 11:37 Ответить
Сейчас нужно налаживать логистика через европейскую границу.Украина граничит с 4 странами ЕС.Через эти страны можно вывозить зерно,металл и т.д.ЖД транспортом в еврпойские и польские порты,а затем по всему миру.Так же импорт через ЕС.Сейчас русские фашисты блокируют одесские и азовские порты.Украине нужно подавать в суд на РФ за нанесённые убытки из-за блокады чёрного и азовского морей.А это десятки,если не сотни миллиардов долларов штрафов и пени !!!Слава Украине и победам будет за нами!!!
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25.03.2022 12:14 Ответить
Главное чтобы наши ВСУ постоянно поток металлолома давали, а металлурги плавки давать точно умеют и будут. Хотя лично для меня очень большой вопрос в плане логистики. С портами проблемы, остается только железка
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25.03.2022 17:04 Ответить
Війна стала тим горем, яке згуртувало всіх, змусило забути про протиріччя і об'єднатись ради спільної мети - перемоги, права жити в мирній і незалежній державі
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25.03.2022 19:02 Ответить
Стало начинать доходить и до министров значение производства для экономики страны. А что-же в прошлом году голова не думала? Неужели министры не только едят в голову, но и используют иногда по назначению?)))
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25.03.2022 19:56 Ответить
 
 