Тероборона Киева о контрнаступлении: "Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местные уже кормили бойцов"
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Есть большая поддержка среди местного населения Вооруженных Сил Украины.
Украинские защитники продолжают оттеснять противника от столицы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил командир территориальной обороны Киева Петр Кузик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вчера в районе Барышевки было успешное наступление, например, Лукьяновка. Ее полностью освободили. Это был такой себе опорный пункт оккупантов. Техника сожжена, подбиты танки, даже взяли некоторую трофейную технику. К моему сожалению, уничтожено пока 40 оккупантов. Остальным удалось сбежать до следующих опорных пунктов, часть в лесах укрылась. Их ищут и пытаются уничтожить", - подтвердил Кузик.
Он добавил, что есть большая поддержка среди местного населения.
"Мы вчера проводили спецоперацию. Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местное население уже кормило моих бойцов. Нас победить невозможно", – констатировал Кузик.
Успешное контрнаступление ВСУ под Киевом подтвердили в британской разведке. Враг продолжает сталкиваться с нехваткой пищи и проблемами дозаправки и логистики.
24 марта в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. К сожалению, многие ближние села еще находятся в оккупации.
На четверг, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в окрестностях столицы было около 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.
Из этих 12 тысяч 3 – окружены, а еще 4 – отсечены и "находятся в неприятном месте".
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Знаєте, як люди радіють коли ЗСУ приходить.
https://vimeo.com/692133417?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
він саме оттудава родом.
Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».
В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.
В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.
Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук