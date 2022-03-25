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Тероборона Киева о контрнаступлении: "Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местные уже кормили бойцов"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

зсу

Есть большая поддержка среди местного населения Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники продолжают оттеснять противника от столицы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил командир территориальной обороны Киева Петр Кузик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вчера в районе Барышевки было успешное наступление, например, Лукьяновка. Ее полностью освободили. Это был такой себе опорный пункт оккупантов. Техника сожжена, подбиты танки, даже взяли некоторую трофейную технику. К моему сожалению, уничтожено пока 40 оккупантов. Остальным удалось сбежать до следующих опорных пунктов, часть в лесах укрылась. Их ищут и пытаются уничтожить", - подтвердил Кузик.

Читайте: Ключевые бои этой ночью шли на Киевщине. Мы переходим к контрнаступлению и двигаемся вперед, - Денисенко

Он добавил, что есть большая поддержка среди местного населения.

"Мы вчера проводили спецоперацию. Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местное население уже кормило моих бойцов. Нас победить невозможно", – констатировал Кузик.

Успешное контрнаступление ВСУ под Киевом подтвердили в британской разведке. Враг продолжает сталкиваться с нехваткой пищи и проблемами дозаправки и логистики.

24 марта в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. К сожалению, многие ближние села еще находятся в оккупации.

На четверг, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в окрестностях столицы было около 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Из этих 12 тысяч 3 – окружены, а еще 4 – отсечены и "находятся в неприятном месте".
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Топ комментарии
+81
А що ви думали.
Знаєте, як люди радіють коли ЗСУ приходить.
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25.03.2022 09:04
+72
Нагодувати свого рідненького визволителя-захистника це ж радість яка. Людоньки хоча б таким чином подякують . Де ж ви бачили щоб українець дорогого гостя з хати голодним відпустив
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25.03.2022 09:10
+59
Вбивайте русню, вам Бог помагає.
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25.03.2022 09:09
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А що ви думали.
Знаєте, як люди радіють коли ЗСУ приходить.
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25.03.2022 09:04 Ответить
Люди нині віддають все аби кацапи не прийшли.
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25.03.2022 09:11 Ответить
❤️
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25.03.2022 09:05 Ответить
Вбивайте русню, вам Бог помагає.
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25.03.2022 09:09 Ответить
Нагодувати свого рідненького визволителя-захистника це ж радість яка. Людоньки хоча б таким чином подякують . Де ж ви бачили щоб українець дорогого гостя з хати голодним відпустив
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25.03.2022 09:10 Ответить
Наші люди кормлять не тільки ЗСУ. Вон, баба Надя накормила пиріжками рашистів. Мінус вісім кацапів.
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25.03.2022 09:13 Ответить
Бабушке медаль вручить обязательно.
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25.03.2022 09:23 Ответить
І не будемо забувати бабцю, яка дала попити водички з пургеном оркам, а коли один зайшов до туалета, підперла двері і спалила його разом з туалетом.
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25.03.2022 09:27 Ответить
Это шутка или правда? Если правда, то я буду безмерно счастлии и благодарен находчивой бабусе!!!
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25.03.2022 11:55 Ответить
Маскалі в одних онучах на ногах бігли по полю Відео
https://vimeo.com/692133417?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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25.03.2022 09:23 Ответить
І впав кацап в бою зморений аж замружився!
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25.03.2022 09:34 Ответить
Не замружився, а зажмурився
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25.03.2022 10:17 Ответить
Всігда так було і вот опять ..
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25.03.2022 09:29 Ответить
Вам стыдно ответить на мои вопросы?Хотя о чем я?
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25.03.2022 09:36 Ответить
Где я спрашивала про борщ?Я спрашиваю,зачем вы убиваете наших женщин и детей?
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25.03.2022 09:49 Ответить
Я просто хочу понять,лично вам стыдно за убитых вами детей и женщин?
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25.03.2022 10:02 Ответить
Вот именно ,Анастасия,о чем вы...не тратьте время и нервы об отбросов )
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25.03.2022 10:30 Ответить
Вы знаете сколько только в Буче вы убили детей?
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25.03.2022 09:39 Ответить
До кого намагаєтесь достукатись, то ж орк. Їм вбивати дітей радість.
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25.03.2022 09:47 Ответить
Схера ты тут забыло, срань кацапская, слейся обратно в унитаз в чебурнет, опарыш путинососный
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25.03.2022 09:46 Ответить
Вернися в унітаз.
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25.03.2022 10:00 Ответить
у вигрібну яму.
він саме оттудава родом.
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25.03.2022 10:05 Ответить
"Тільки вигнали москалів з села..." - красивіше музикі моі вуха не чули.
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25.03.2022 10:02 Ответить
Самое время наступать. Шойгу исчез. На последнем заседании картику с его физиономией вставили с предыдущих заседаний. В управлении рос армии хаос
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25.03.2022 10:17 Ответить
Да еще в маленьком формате и с постоянными подергиваниями изображения.
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25.03.2022 12:36 Ответить
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???
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25.03.2022 10:35 Ответить
Для Москвы концентрация кадыровцев в Гомельской области - это ещё один практический шаг к оккупации Беларуси и тихой смене в ней власти на местах. Кадыровские патрули уже де-факто вытесняют белорусскую милицию на обочину, где ту ждут кадровые чистки перед переформатированием её остатков в полицию Рф. Для вояк Кадырова всех званий поездка в Беларусь - это не только способ обогатиться, но и вырваться на просторы бандитского набега из затхлой атмосферы Чечни, где на десятилетие вперёд расписано, кто кому босс и сколько надо ему платить. Поездка в Беларусь - это расширение поля деятельности кадыровской мафии и решение её собственных проблем. Поэтому большинство, особенно рядовых бойцов Кадырова, не прочь поехать в Беларусь. Перспектива пограбить в Украине во время войны и «зачисток» тоже вдохновляет их.

Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».

В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.

В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.

Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук
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25.03.2022 11:04 Ответить
В СССР після війни був виданий конспект Пушкіна про повстання Пугачева, аж 700 стор. Він готувався написати "Капітанську дочку". Там був детальний аналіз цього дійства, документальний. Основну масу його ватаги складали волжські племена, уральських козаків було небагато. І діяли вони відповідно. Пересувались зграями по 10-15 тис, заскають в місто, вішають всіх служивих без розбору, грабують і ходу до іншого міста. Організовували рейди на метзаводи. Теж саме. Потім не звявши Оренбургу (2 роки брали приступом) пішли на Казань. Місцеві татари здали місто. Перебили всіх служивих,священників, а потім п ерекинулись на татар і підпалили деревяне місто. Згоріло все. Спочатку війська були п ерекинуті на заводи, потім цілий рік по степу окремі загони до 1000-1500 військових при 10 легких гарматах знищували ватаги - Салавата, Хлопушу. Тактика була проста - ватага 5000-10000 на конях нападає, війська стають в каре, за повозками і викатують гарматки і після 2 залпів ватага розбігається. Так що військові злочини, які чинять орки, в них називається доблестю і закладено на генетичному рівні. Лишня хромосома, як проповідує сам *****.
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25.03.2022 11:48 Ответить
 
 