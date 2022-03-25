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Резниченко о ракетном обстреле воинской части в Днепре: Спасатели разбирают завалы и ищут людей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В результате двух ракетных ударов со стороны войск РФ накануне ночью по воинской части на окраине Днепра есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей",- написал он.

По состоянию на утро 25 марта больше никакой официальной информации о ракетном ударе по Днепру неизвестно.

Также читайте: Войска РФ нанесли ракетный удар по военному подразделению в Днепре (обновлено)
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Топ комментарии
+59
Знову по частині ?
І там знову були люди ?
Ви охрініли чи що ????
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25.03.2022 09:09
+50
Среди командования в тылу много совковых дебилов. Это Чернобаевка наоборот - собирать в казармах побольше личного состава и оставлять на ночь. Такие же сидят в военкоматах и отпралвяют копать траншеи подо Львовом айтишников, которые помогают армии валютой.
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25.03.2022 09:11
+32
Невже знову люди у казармах ночували?
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25.03.2022 09:10
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Знову по частині ?
І там знову були люди ?
Ви охрініли чи що ????
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25.03.2022 09:09 Ответить
а сміємося з Чернобаївки...
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25.03.2022 09:17 Ответить
Прилетело еще до начала тревоги...
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25.03.2022 09:19 Ответить
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25.03.2022 09:21 Ответить
Хтось з командування розбагатів.
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25.03.2022 10:15 Ответить
В каждой военной части есть подземные бункеры. Военные не должны спать в казармах, надо беречь солдат.
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25.03.2022 15:15 Ответить
Дай Бог,щоб втрати були мінімальні!
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25.03.2022 09:10 Ответить
Невже знову люди у казармах ночували?
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25.03.2022 09:10 Ответить
в казармах зараз нема чого робити. Це смерть
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25.03.2022 09:20 Ответить
А 8 років війни не було морозів???Будь- яка в/ч,під час війни стає головною мішенню ворога,як і склади *********** та склади ПММ.В радянському союзі,командир частини,котрий не вивів особовий склад за межі в/ч,попадав під трибунал,навіть під час навчальної тривоги.
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25.03.2022 10:40 Ответить
Ну чому так складно???У воєнний час військові НЕ ПОВИННІ ЗНАХОДИТИСЬ В КАЗАРМАХ КРАПКА.Наші воїни в АТО також сиділи в казармах взимку,а влітку йшли воювати???Невже не було логістики ,зв'язку???Але диванним екпертам це зрозуміти важко.Так,в полі,в лісі ,воїнам буде холодно,але вони будуть ЖИВІ,може хтось загине в бою,але не повинні помирати в казармах сотнями,від влучання ракет.Думай перед тим як писати!
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25.03.2022 11:42 Ответить
Ще один деревянноголовый.. Да, жизнь требует других решений! - Именно разбросать! Или пусть в метро спят компактно. Да пора уже наконец понять деревянноголовым - ваши инструкции 70-летней давности уже давно не действительны. Потому что в наше время любой стационарный объект абсолютно уязвим от атаки гиперзвуковыми ракетами, что сегодня каждый день прилетают, и практически уязвим от крылатых ракет и любой воздушной атаки рф, по причине плачевного состояния немодернизированной и уже частично уничтоженной ПВО в Украине.
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25.03.2022 12:22 Ответить
Ты полный дебил ?
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25.03.2022 13:00 Ответить
Тільки безініциативна худоба радянської школи може писати таку дичину Пєтя! За 8 років західні "партнери" загнали сюди стільки мобільних шелтерів різного призначення шо можна було б пів міста Дніпро у них заселити... але ж ні, у книжці таке не написано а в макітру я виключно їм, та й товстій дупі легше на світі живеться! Розгорни курво такий табір на околицях чи хоч на території тієї частини але ж не заганяй людей у двох-трьох поверхові братські могили з цегли і бетону, бо нема більш безглуздої смерті для солдата! "Баєвая задача, ГСМ, аружейка" бл_ть!
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25.03.2022 13:18 Ответить
ага, краще вмерти в комфорті, чим трохи змерзнути в окопі чи землянці
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25.03.2022 11:40 Ответить
А де ночував особистий склад писати уже бояться....Дніпро,Кривий Ріг Запоріжжя це металургія України про яку внизу уже написано...Бережіть ці міста і збережіть Маріуполь. Слава Україні
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25.03.2022 09:11 Ответить
Среди командования в тылу много совковых дебилов. Это Чернобаевка наоборот - собирать в казармах побольше личного состава и оставлять на ночь. Такие же сидят в военкоматах и отпралвяют копать траншеи подо Львовом айтишников, которые помогают армии валютой.
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25.03.2022 09:11 Ответить
Еще скажите что у нас опять в казармах были солдаты? У кацапов Чернобаевка а у нас Казармы
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25.03.2022 09:15 Ответить
Снова в который раз подло ударили пока мы мирно спали.Да как же так?
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25.03.2022 09:19 Ответить
Кто-то сдал...
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25.03.2022 09:41 Ответить
Что ты мелеш? Кто что сдал? Воинские части с казармами на всех Гугл-мапах есть и никогда не были секретом. Просто нельзя сидеть в казармах в военное время, используя солдат как приманку и пушечное мясо. За каждое такое преступление ответственные генералы должны быть расстреляны. Это активизирует кровообращение в задеревянелых мозгах других генералов, прикрывающихся инструкциями расположения состава 1930 года.
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25.03.2022 12:29 Ответить
Крыс путлер хватает и в Днепре....Штирлиц пля...👾
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25.03.2022 09:21 Ответить
сколько надо разрушить казарм, чтобы командование догадалось, что люди не должны там спать под обстрелами, это преступление просто
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25.03.2022 09:22 Ответить
Доки ви хлопців в казармах гробити будете? Вас також, як кацапів лаяти треба? Ви ******* всі зелені?
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25.03.2022 09:23 Ответить
Опять провоцируешь разделение на Зелёных и Порохоботов?
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25.03.2022 09:35 Ответить
А это тут к чему?
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25.03.2022 09:44 Ответить
Заткнись, курва! Тобі назвати призвіща при владі, які є зрадниками і які відтягують перемогу України в цій "спєцапєрациі"?
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25.03.2022 12:27 Ответить
Дмитрий Потапенко каже что РАБссия сдохне 16 апреля...когда санкции Байдена наберут оборотыпо полному тарифу....
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25.03.2022 09:24 Ответить
Сосредотачивать личный состав В ОДНОМ МЕСТЕ (особонно в зданиях воинских частей, расположение которых заранее известно врагу) когда нет надежной защиты ПВО/ПРО это по меньшей степени глупо, если не преступно! Нужно распределять живую силу по площадям (есть съемное и пустующее жилье, если нет возможности располагать в полевых условиях) и иметь четкие алгоритми СВЯЗИ между военослужащими и командыванием (для сбора и отдачи приказов)!
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25.03.2022 09:24 Ответить
Хорош додумывать и зраду разгонять в комментах!!!
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25.03.2022 09:25 Ответить
Вже давно зрозуміло, що не можна ночувати у військових частинах. Скільки ще потрібно ракетних ударів, щоб це усвідомити? У нас в Миколаїві так само атакували кілька днів тому. Тільки після цього були прийняті адекватні міри. У Дніпрі про це не чули? Сумніваюся! Наш головний ворог - не кацапи, а властна нераціональність.
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25.03.2022 09:27 Ответить
Коли вже нарешті зроблять правильні Висновки, і не допустять гибель наших вояків??? Хватить писати відосики, подумайте нарешті про своїх, як запобігти цьому!!!!
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25.03.2022 09:34 Ответить
Валентина Саюн , Ночевать , можно в санаториях, школьных лагерях , дачниками договориться, на окраинах Днепра полно такого , у меня ест дом и 12 соток , пожалуйста, если без шкоды, пусть ночуют там , я не против .
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25.03.2022 09:35 Ответить
Запретить сосредоточение личного состава в помещениях, а тех офицеров, кто не примет соответствующих мер - судить по законам военного времени.
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25.03.2022 09:36 Ответить
🔴🔴🔴 Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы, - Министерство обороны Азербайджана

«Распространяемые армянской стороной сообщения провокационного характера о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА и в результате погибли наши военнослужащие, являются ложью.

Констатируем, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс определения расположения позиций и точек дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - заявили @minval_az в военном ведомстве.
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25.03.2022 09:38 Ответить
Як ізящно, "уточняет позиции".. Давайте вже, уточнюйте по кордону Карабаха.
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25.03.2022 09:49 Ответить
Да забирайте уже Степанакерт. Давно пора.
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25.03.2022 12:43 Ответить
Зараз іде війна, в тому числі інформаційна. Так що не вся "офіційна інформація" спрямована на те, щоб дійсно чесно проінформувати громадян України про щось(після війни розберемося, нічого страшного) - частково вона спрямована на дезінформацію ворога. Це я про те, що не всі "прямі влучання" в якісь військові об'єкти з сильними руйнуваннями дійсно такими і є. Якщо у ворога немає ні розвідників, ні дронів у районі удару, і там ще й ніхто не живе, хто може по дурості злити фото/відео в мережу - то йому все що залишається: це вірити офіційній інформації від ЗСУ, і тут уже є певна свобода, що саме говорити. Насправді найвигідніше, здається, завжди казати, що все знищено, незалежно від справжнього результату - щоб додаткових ударів не було(такі ракети дуже в обмеженій кількості у ворога, щоб поливати їми, як заманеться, перестраховуючись). Не можу знати чи це такий випадок, чи ні - хай у кацапів голова болить про це...
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25.03.2022 09:38 Ответить
Добре, що вже прийняли закон, за яким можна саджати на реальні терміни всяких різних тіктокерів, які свідомо або несвідомо допомагають ворогові....
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25.03.2022 09:42 Ответить
Давайте дождемся информации о количестве жертв, а потом будем разгонять Зраду.
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25.03.2022 09:44 Ответить
Боюсь что карты объектов существуют со времен совка и секретом не являются... но то что в данный период личный состав в казармах а не в укрытия.... есть вопросы
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25.03.2022 09:47 Ответить
А ты уверен, ваня, что не в укрытиях? Может, тебе "доложили" по раша тв??))) Это ваше тролячье кудахтанье с бесконечными "вопросами" - шо пук в лужу.
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25.03.2022 09:53 Ответить
Абсолютно вірно, москалям вбили в головешку, що Україна нічого не будувала ці роки і вони орієнтуються на радянські карти генштабу, тому треба особовий склад вивести з казарм радянських часів.
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25.03.2022 09:56 Ответить
совок в макітрах дорого нам обходиться
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25.03.2022 10:02 Ответить
Гробы свох "асфабадителей" в мордоре ты увидишь.
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25.03.2022 11:17 Ответить
Кацапы пишут, что уничтожили ПВО города
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25.03.2022 10:10 Ответить
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25.03.2022 10:18 Ответить
Сполучені Штати Америки оцінюють, що до 60% ракет із точним наведенням, які Росія використовує для атак на Україну, не досягають цілей. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на американських чиновників.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/60_raket_rashistiv_ne_dosjagjut_tsilej_pentagon_pidtverdiv_analiz_defense_express-6618.html
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25.03.2022 10:19 Ответить
Це дуже погано, якщо нас втішає, що "лише" 40 відсотків кацапських ракет досягають цілей і підраховуємо, скільки ще в них тих ракет залишилось. Втім, якщо більшість суспільства дуже смішно та безтурботно жартувала щодо "кривизны земли", то варто вимагати від політичного керівництва країни не закопувати військові гроші в асфальт.
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25.03.2022 16:22 Ответить
могло быть и гораздо хуже, если бы еще успели высадить миллиард деревьев.
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25.03.2022 16:40 Ответить
Заїбали тримати людей у частинах, ви що *******?!
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25.03.2022 10:27 Ответить
А від кого вони "шифрують" подробиці? Кацапи не знають куди цілили?
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25.03.2022 12:23 Ответить
Военные это часть нашего народа. Наши защитники. Они дети украинских матерей, мужья украинок, отцы украинских детей...

Убийство украинских военных оккупантами это убийство украинского народа.
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25.03.2022 12:40 Ответить
 
 