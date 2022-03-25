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Резниченко о ракетном обстреле воинской части в Днепре: Спасатели разбирают завалы и ищут людей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате двух ракетных ударов со стороны войск РФ накануне ночью по воинской части на окраине Днепра есть серьезные разрушения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей",- написал он.
По состоянию на утро 25 марта больше никакой официальной информации о ракетном ударе по Днепру неизвестно.
Топ комментарии
+59 Ksenia VB
показать весь комментарий25.03.2022 09:09
+50 Andy S 89bd7d80
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+32 V 2af7597c
показать весь комментарий25.03.2022 09:10
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І там знову були люди ?
Ви охрініли чи що ????
«Распространяемые армянской стороной сообщения провокационного характера о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА и в результате погибли наши военнослужащие, являются ложью.
Констатируем, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс определения расположения позиций и точек дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - заявили @minval_az в военном ведомстве.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/60_raket_rashistiv_ne_dosjagjut_tsilej_pentagon_pidtverdiv_analiz_defense_express-6618.html
Убийство украинских военных оккупантами это убийство украинского народа.