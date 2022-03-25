В Запорожье украинские военные за сутки захватили 5 единиц вражеской техники и уничтожили еще десяток, ликвидировали 15 российских оккупантов, - ОВА

Защитники Запорожской области 24 марта захватили пять единиц вражеской техники и уничтожили еще десяток.

Об этом сообщается в Телеграме Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные захватили 4 бронетранспортера, 1 танк, а также повредили 1 самолет СУ-25, уничтожили 5 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины МТ-ЛБ, 1 танк и 1 бронетранспортер", - говорится в сообщении.

По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, защитники Запорожской области 24 марта благодаря четким действиям и военному мастерству уничтожили 15 оккупантов Российской Федерации, еще 11 ранили.

Что касается наших войск, то боевые столкновения происходят каждый день. Упорные бои идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Село Малиновка на Запорожье освобождено от российских захватчиков

Личным составом одного из подразделений ТрО Запорожской области была проведена наступательная операция, во время которой было освобождено село Малиновка Пологовского района. В настоящее время идет "зачистка" населенного пункта от диверсантов и остатков российских военных.

Из радиоперехвата стало известно, что оккупанты несут потери и пополняют свои полевые медицинские учреждения, а населенный пункт Гуляйполе называют "Злым огородом".

Отмечается, что полностью оккупированными остаются населенные пункты Любимовка и Новозлатополь.