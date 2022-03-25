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В Запорожье украинские военные за сутки захватили 5 единиц вражеской техники и уничтожили еще десяток, ликвидировали 15 российских оккупантов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Защитники Запорожской области 24 марта захватили пять единиц вражеской техники и уничтожили еще десяток.

Об этом сообщается в Телеграме Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные захватили 4 бронетранспортера, 1 танк, а также повредили 1 самолет СУ-25, уничтожили 5 единиц автомобильной техники, 2 боевые машины МТ-ЛБ, 1 танк и 1 бронетранспортер", - говорится в сообщении.

По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, защитники Запорожской области 24 марта благодаря четким действиям и военному мастерству уничтожили 15 оккупантов Российской Федерации, еще 11 ранили.

Что касается наших войск, то боевые столкновения происходят каждый день. Упорные бои идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Село Малиновка на Запорожье освобождено от российских захватчиков

Личным составом одного из подразделений ТрО Запорожской области была проведена наступательная операция, во время которой было освобождено село Малиновка Пологовского района. В настоящее время идет "зачистка" населенного пункта от диверсантов и остатков российских военных.

Из радиоперехвата стало известно, что оккупанты несут потери и пополняют свои полевые медицинские учреждения, а населенный пункт Гуляйполе называют "Злым огородом".

Отмечается, что полностью оккупированными остаются населенные пункты Любимовка и Новозлатополь.

Автор: Анастасія Потіха
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Продолжаются ожесточенные бои за Мариуполь
Отдел информации 11:15

Российские войска бессильны в выполнении боевой задачи по захвату города Мариуполь. На протяжении двух недель крупнейший украинский город, расположенный на юге Донбасса, находится в осаде, однако продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Россиянам не удается установить контроль над городом.
Как сообщают источники haqqin.az в Украине, в настоящее время в городе находится свыше 10 тысяч личного состава Вооруженных сил Украины, в частности бойцы легендарного «Азова». Беспрерывные бои идут в так называемой промзоне города.
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25.03.2022 10:10 Ответить
По українським джерелам, там три тисячі українських бійців, проти 12-14 тисяч фашистів.
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25.03.2022 10:33 Ответить
Всё же лучше если 10 000 против 12-14 тысяч фашистов. Мариуполь это город славы ВСУ!!! Всем всё уже доказали, надо город удержать.
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25.03.2022 10:39 Ответить
Красунчики!
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25.03.2022 10:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OPneYGj6MvM
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25.03.2022 10:25 Ответить
Щось мало. Бердянськ це Запоріжська область, а там вчора було весело. Так що жмурів має бути більше.
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25.03.2022 10:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rx6dB6L03ss
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25.03.2022 10:33 Ответить
Повеселив мем на 7.23 ))))))))))))))))
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25.03.2022 12:21 Ответить
"Злой город" - батьківщина Нестора Махно!
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25.03.2022 11:42 Ответить
 
 