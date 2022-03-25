Сегодня СБУ 30 лет: Спецслужба 30 лет приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня Службе безопасности Украины исполняется 30 лет. Символично, что эта дата пришлась на тридцатый день войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Война, которая разделила нашу жизнь на "до" и "после", принесла много горя и испытаний. Но дала уверенность, что мы обязательно их преодолеем. Продемонстрировала, как сильно мы любим Украину и на какие жертвы готовы идти ради нее. 30 лет СБУ приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с первых минут войны Служба безопасности стала на защиту страны вместе с военными, коллегами по силовому блоку и волонтерами. Нет такой сферы, где СБУ не была бы задействована – от непосредственных боевых действий до гуманитарной помощи нуждающимся.
Информируется, что сотрудники Службы, и, в частности, Центра специальных операций "А", уничтожают врага и берут оккупантов в плен.
Контрразведка и департамент защиты национальной государственности регулярно задерживают российских агентов, диверсантов и коллаборантов.
Следователи СБУ фиксируют преступления врага и открывают уголовные производства.
Киберспециалисты Службы безопасности отражают хакерские и информационные атаки, организуют давление на инфраструктуру агрессора и помогают собирать данные о передвижении вражеской техники и ДРГ.
Также сообщается, что идет системная работа. Она далеко не всегда публична, но крайне эффективна.
"Поэтому искренне благодарю вас за службу! Знаю, что в сегодняшних условиях вы выкладываетесь не на 100, а на 1000%. Делаете все, чтобы на нашей земле как можно быстрее наступил мир! К сожалению, на войне невозможно обойтись без потерь. И список погибших Героев пополнился сотрудниками СБУ. Мы будем помнить каждого из них! И сделаем все, чтобы их имена были навсегда вписаны золотыми буквами в летопись Великой Украинской Победы! Вместе мы одолеем врага и отстроим Украину! С нами Правда и Бог! Слава Украине! – отметил глава СБУ Иван Баканов.
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@comrealiti
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15 год
Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
Вітання та повага справжнім офіцерам.
Контрабанди немає, а крім як її кришувати, кабінетні щурі нічого не вміють.
І шо тепер робити?!
и разве сегодня, а не 20 сентября.. ?
20 сентября 1991 года Верховной Радой Украины было принято постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности УССР.
Чи писати в неті можна і з Буковеля, і з Швейцарії?
Один вопрос: откуда в Киеве взялось столько ДРГ вначале?
Может быть вы дрoчили сидя на стуле, или ездили выбивать бабки с бизнеса, вместо работы?
Сподіваюся, це останній рік існування цієї ганебної установи, яка нанесла шкоди Україні більше, ніж усі зовнішні вороги разом узяті
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
«Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания», - написал А.Аваков на своей странице в Твиттер.
Віктор Медведчук засвідчив бізнес-партнерство своєї родини з
Ігорем Коломойським у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
А вы удивляетесь как смог "убежать" Мудачук?
Еще никто не договорился до того, что Мудачук кум Порошенка.
Мудачук кум Путенга
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! )
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Тема давно исперчена
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Він отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії COVID-19 - коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення, і небо було «закритим». У той період Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів.
Було встановлено, що Мудачук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби та Служби безпеки України
Вы все еще удивляетесь как смог "убежать " Мудачук?