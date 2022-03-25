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война (46875) СБУ (18692) Баканов Иван (299)

Сегодня СБУ 30 лет: Спецслужба 30 лет приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Сегодня Службе безопасности Украины исполняется 30 лет. Символично, что эта дата пришлась на тридцатый день войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Война, которая разделила нашу жизнь на "до" и "после", принесла много горя и испытаний. Но дала уверенность, что мы обязательно их преодолеем. Продемонстрировала, как сильно мы любим Украину и на какие жертвы готовы идти ради нее. 30 лет СБУ приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с первых минут войны Служба безопасности стала на защиту страны вместе с военными, коллегами по силовому блоку и волонтерами. Нет такой сферы, где СБУ не была бы задействована – от непосредственных боевых действий до гуманитарной помощи нуждающимся.

Информируется, что сотрудники Службы, и, в частности, Центра специальных операций "А", уничтожают врага и берут оккупантов в плен.

Контрразведка и департамент защиты национальной государственности регулярно задерживают российских агентов, диверсантов и коллаборантов.

Следователи СБУ фиксируют преступления врага и открывают уголовные производства.

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Киберспециалисты Службы безопасности отражают хакерские и информационные атаки, организуют давление на инфраструктуру агрессора и помогают собирать данные о передвижении вражеской техники и ДРГ.

Также сообщается, что идет системная работа. Она далеко не всегда публична, но крайне эффективна.

"Поэтому искренне благодарю вас за службу! Знаю, что в сегодняшних условиях вы выкладываетесь не на 100, а на 1000%. Делаете все, чтобы на нашей земле как можно быстрее наступил мир! К сожалению, на войне невозможно обойтись без потерь. И список погибших Героев пополнился сотрудниками СБУ. Мы будем помнить каждого из них! И сделаем все, чтобы их имена были навсегда вписаны золотыми буквами в летопись Великой Украинской Победы! Вместе мы одолеем врага и отстроим Украину! С нами Правда и Бог! Слава Украине! – отметил глава СБУ Иван Баканов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Коли почнуть заарештовувати єрмаків, подоляків та іншу сволоту, яка фарбуєтья під патріотів тоді і будемо їм Славу співати.
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25.03.2022 10:36
+15
"Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід" з віджиму бізнесу, кришуванні наркотрафіку, і зливу секретної інформації кремлівським кураторам. Браво! Честь і хвала тим офіцерам СБУ, які не заплямували свою честь у вищеназваних злочинах, і під час війни з рашистами працюють задля нашої перемоги.
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25.03.2022 10:39
+14
Тодор Цветанов
@comrealiti
·
15 год
Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
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25.03.2022 10:27
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Тодор Цветанов
@comrealiti
·
15 год
Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
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25.03.2022 10:27 Ответить
Маю надію, що нарешті СБУ таки стане службою безпеки України.
Вітання та повага справжнім офіцерам.
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25.03.2022 10:29 Ответить
Ню ню, скільки сбушників перейшли на бік московитів за цей час?
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25.03.2022 10:33 Ответить
Коли почнуть заарештовувати єрмаків, подоляків та іншу сволоту, яка фарбуєтья під патріотів тоді і будемо їм Славу співати.
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25.03.2022 10:36 Ответить
Та вони, бідолаги, розгубились!
Контрабанди немає, а крім як її кришувати, кабінетні щурі нічого не вміють.
І шо тепер робити?!
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25.03.2022 10:52 Ответить
Гумдопомогу розкрадати!
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25.03.2022 10:57 Ответить
Именно так, а до этого...
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25.03.2022 10:54 Ответить
служба, просравшая крым и лугандон с даунбасией... одни из виновников того бардака, который творится в Украине уже 8 лет... да еще и война... зеленьськай сказал, что разведка ему ничего не давала... а служба слабоумных, возглавляемая корешем по кварталу ванькой бакановым? или ванька уже америку разрушил? «Конец Америке!» - подумал "Ванька", увидев на обменнике объявление «Долларов нет!»... а сколько навербовано украинцев в интересах свинорылокозломордых кацапов... в Западной Украине! вы говорите сбу... подбор ничтожества, которых надоразогнать... не с праздником их, а на фронт гнать защищать то, что просрали!
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25.03.2022 10:37 Ответить
"Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід" з віджиму бізнесу, кришуванні наркотрафіку, і зливу секретної інформації кремлівським кураторам. Браво! Честь і хвала тим офіцерам СБУ, які не заплямували свою честь у вищеназваних злочинах, і під час війни з рашистами працюють задля нашої перемоги.
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25.03.2022 10:39 Ответить
Особливо при Порошенку.
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25.03.2022 13:12 Ответить
разве 30, а не 31 ?
и разве сегодня, а не 20 сентября.. ?

20 сентября 1991 года Верховной Радой Украины было принято постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности УССР.
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25.03.2022 10:39 Ответить
У Бакланова жена до сих пор с расейским паспортом?
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25.03.2022 10:40 Ответить
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25.03.2022 10:44 Ответить
Може, младший лєйтєнант особисто покажеться?
Чи писати в неті можна і з Буковеля, і з Швейцарії?
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25.03.2022 10:47 Ответить
С праздником, пацаны
Один вопрос: откуда в Киеве взялось столько ДРГ вначале?

Может быть вы дрoчили сидя на стуле, или ездили выбивать бабки с бизнеса, вместо работы?
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25.03.2022 10:53 Ответить
Жирик здох
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25.03.2022 10:53 Ответить
Опередили
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25.03.2022 10:55 Ответить
Звісно, серед есбеушників є справжні патріоти та висококваліфіковані спеціалісти (в основному це спецпідрозділи), але загальна більшість - це тупорилі кагебешники, яки усе життя кошмарять бізнес та зливають кацапам усе що тільки можливою.
Сподіваюся, це останній рік існування цієї ганебної установи, яка нанесла шкоди Україні більше, ніж усі зовнішні вороги разом узяті
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25.03.2022 10:59 Ответить
Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
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25.03.2022 11:01 Ответить
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков со ссылкой на свои источники утверждает о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны Сергея Шойгу и начальника Главного управления Генштаба Вооруженных Игоря Костюкова.
«Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания», - написал А.Аваков на своей странице в Твиттер.
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25.03.2022 11:02 Ответить
Нармальных мужиков с днюхой, а баканову привет.
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25.03.2022 11:06 Ответить
У поданій у 2020 році декларації

Віктор Медведчук засвідчив бізнес-партнерство своєї родини з

Ігорем Коломойським у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».

А вы удивляетесь как смог "убежать" Мудачук?
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25.03.2022 11:36 Ответить
Як посмів злигатись з Бєнею кум Порошенка Медведчук?
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25.03.2022 13:14 Ответить
Женя, у тебя в голове полный винегрет.
Еще никто не договорился до того, что Мудачук кум Порошенка.
Мудачук кум Путенга
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25.03.2022 14:10 Ответить
Отой погано, що ви навіть цього не знаєте. А загуглить що, важко?
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25.03.2022 16:54 Ответить
Медведчук:

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! )

ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com



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25.03.2022 17:05 Ответить
Я щирю вірю. Особливо в те, що Медведчук батько хрещений Михайлу Порошенку. А ще колись Петро разом з Віктором створили партію регіонів. А ще, що в час президенства вели разом бізнес зі скрапленого газу. І ще багато чого, чого ви не хочете усвідомлювати.
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25.03.2022 17:13 Ответить
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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25.03.2022 17:20 Ответить
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…


Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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25.03.2022 17:23 Ответить
Євгений не ходите по мусоркам
Тема давно исперчена
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25.03.2022 17:26 Ответить
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…


Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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25.03.2022 17:24 Ответить
https://polygraf.net/2634-oce-tak-medvedchuk-takozh-kum-poroshenka
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25.03.2022 17:24 Ответить
Щодо особливих умов для перельотів Мулачука вже не через прямі перельоти до Москви, адже такої можливості його позбавили.

Він отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії COVID-19 - коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення, і небо було «закритим». У той період Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів.

Було встановлено, що Мудачук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби та Служби безпеки України

Вы все еще удивляетесь как смог "убежать " Мудачук?
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25.03.2022 11:44 Ответить
Філфя ФСБ((( Зайва структура.
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25.03.2022 12:19 Ответить
іЩо таке СБУ? За выдносно невеликим винятком-це спільнота корупціонерів,кришувальників,здирників,бездарів,нероб,ледарів,потнеційних зрадників і т.і. Особливо це стосується підрозділів по боротьбі з економічними злочинами,в якій,за словами Ю.Бутусова знаходяться аж 7 тис. офіцерів і що ці офіцери роблять під час війни? Ганебно ховаються за спинами ЗСУ.Чому Верховна Рада не розглядає закон про реформування СБУ в другому читанні? А тому що занесли Арахамію "бабки"?
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25.03.2022 14:21 Ответить
 
 