Сегодня СБУ 30 лет: Спецслужба 30 лет приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить

Сегодня Службе безопасности Украины исполняется 30 лет. Символично, что эта дата пришлась на тридцатый день войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Война, которая разделила нашу жизнь на "до" и "после", принесла много горя и испытаний. Но дала уверенность, что мы обязательно их преодолеем. Продемонстрировала, как сильно мы любим Украину и на какие жертвы готовы идти ради нее. 30 лет СБУ приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с первых минут войны Служба безопасности стала на защиту страны вместе с военными, коллегами по силовому блоку и волонтерами. Нет такой сферы, где СБУ не была бы задействована – от непосредственных боевых действий до гуманитарной помощи нуждающимся.

Информируется, что сотрудники Службы, и, в частности, Центра специальных операций "А", уничтожают врага и берут оккупантов в плен.

Контрразведка и департамент защиты национальной государственности регулярно задерживают российских агентов, диверсантов и коллаборантов.

Следователи СБУ фиксируют преступления врага и открывают уголовные производства.

Читайте также: НАПК сформировало реестр коллаборантов для СБУ и просит граждан помогать дополнять список

Киберспециалисты Службы безопасности отражают хакерские и информационные атаки, организуют давление на инфраструктуру агрессора и помогают собирать данные о передвижении вражеской техники и ДРГ.

Также сообщается, что идет системная работа. Она далеко не всегда публична, но крайне эффективна.

"Поэтому искренне благодарю вас за службу! Знаю, что в сегодняшних условиях вы выкладываетесь не на 100, а на 1000%. Делаете все, чтобы на нашей земле как можно быстрее наступил мир! К сожалению, на войне невозможно обойтись без потерь. И список погибших Героев пополнился сотрудниками СБУ. Мы будем помнить каждого из них! И сделаем все, чтобы их имена были навсегда вписаны золотыми буквами в летопись Великой Украинской Победы! Вместе мы одолеем врага и отстроим Украину! С нами Правда и Бог! Слава Украине! – отметил глава СБУ Иван Баканов.