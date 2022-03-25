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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15385) война (46875) Генштаб ВС (4296) потери (3863)

Общие потери РФ с начала войны: около 16,1 тыс. человек, 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк и свыше 1,6 тыс. бронированных машин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,ссо

С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 100 человек личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 16100 человек,

танков ‒ 561 единица,

боевых бронированных машин ‒ 1625 единиц,

артиллерийских систем – 291 единица,

РСЗО - 90 единиц,

средства ПВО - 49 единиц,

самолетов – 115 единиц,

вертолетов - 125 единиц,

автомобильной техники - 1089 единиц,

корабли /катера - 5 единиц,

цистерн с ГСМ – 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,

специальная техника - 18.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+16
Наші вояки увійшли у кураж. 3,14здять кацапів аж гай шумить. З літаками взагалі краса.
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25.03.2022 11:01
+14
Сегодня в 10 ⁴⁵ жириновский пополнил дивизию кобзона!
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25.03.2022 10:57
+11
Стисло про перший місяць війни.
Росія встала з колін, Україна застебнула ширинку.
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25.03.2022 11:04
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Жириновський в "друзях" Кобзона?)
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25.03.2022 10:57 Ответить
Сегодня в 10 ⁴⁵ жириновский пополнил дивизию кобзона!
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25.03.2022 10:57 Ответить
Жириновский живой, только он в больнице скорее всего в коме, вики его даты смерти нету.
А то кто написал это у себя в соц сетях, пися ему ответил чтобы снял себя все полномочия за фейк.
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25.03.2022 13:42 Ответить
Наші вояки увійшли у кураж. 3,14здять кацапів аж гай шумить. З літаками взагалі краса.
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25.03.2022 11:01 Ответить
Самолёты почти отыгрались! Ждём развязки
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25.03.2022 11:07 Ответить
я ставлю на вертолёты - там более безумные кацолётчики, у них катапульты только на 52-х, так что остальные однозначно пополнят эскадрилью кобзона. Особенно после поставки мобильных "плюшек" с радиусом 20 км.
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25.03.2022 11:24 Ответить
десь на початку вторгнення кацапів я зустрічав число літаків зібраних для нападу було 330, а загальна кількість 1200. я розумію що не всі вони літають і не всі будуть приймати участь в нападі, але ще досить багато .
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25.03.2022 15:24 Ответить
Шо , опять? Йому вже не раз квитки на кобздона пропонували .
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25.03.2022 11:04 Ответить
Зараз на квитки знижки.
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25.03.2022 11:25 Ответить
Стисло про перший місяць війни.
Росія встала з колін, Україна застебнула ширинку.
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25.03.2022 11:04 Ответить
уверенно идем к 200 самолетам, так держать, верим в наши Збройні Сили, вони найкращі!
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25.03.2022 11:04 Ответить
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25.03.2022 13:35 Ответить
Який коефіцієнт на літаки контори дають?
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25.03.2022 11:13 Ответить
Літачки так просто не здаються. Я вірю в них і в наші ЗСУ.
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25.03.2022 11:17 Ответить
Красівоє
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25.03.2022 11:19 Ответить
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25.03.2022 11:20 Ответить
Не всі кацапа погані. Є між ними багато і хроших мертвих.
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25.03.2022 11:22 Ответить
засекречені. але статистика каже, що в три рази менше повинно бути.

попадалось, проте, що ми втратили 74 танки, начебто.
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25.03.2022 12:44 Ответить
ты кто такое чмо - чтобы перед тобой отчитывались...?
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25.03.2022 13:01 Ответить
не осіб, а істот.....
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25.03.2022 11:41 Ответить
Когда роZZия встаёт с колен, Украина застёгивает ширинку...
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25.03.2022 12:26 Ответить
В орків нашою доблесною ППО знищено 50% гелікоптерів і вже більше, ніж 25% літаків від тої кількості, що було накопичено на 24 лютого. Велика дяка!
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25.03.2022 14:08 Ответить
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25.03.2022 14:46 Ответить
 
 