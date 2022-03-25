Общие потери РФ с начала войны: около 16,1 тыс. человек, 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк и свыше 1,6 тыс. бронированных машин

С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 100 человек личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 16100 человек,

танков ‒ 561 единица,

боевых бронированных машин ‒ 1625 единиц,

артиллерийских систем – 291 единица,

РСЗО - 90 единиц,

средства ПВО - 49 единиц,

самолетов – 115 единиц,

вертолетов - 125 единиц,

автомобильной техники - 1089 единиц,

корабли /катера - 5 единиц,

цистерн с ГСМ – 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,

специальная техника - 18.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.