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У военных РФ начались проблемы с финансированием: нет денег на обещанные выплаты, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

У военных РФ начались проблемы с финансированием.

Об этом сообщили в ГУР Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.

Также читайте: Общие потери РФ с начала войны: около 16,1 тыс. человек, 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк и свыше 1,6 тыс. бронированных машин

В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "ПВК". В их числе учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии", - рассказала разведка.
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Топ комментарии
+34
А чего же не напечатают фублей? Печатный станок импортный? Обслужить некому и нечем? Пусть кацапы переходят на нарезанные кругляшы березы, как пра-пра-дилды.
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25.03.2022 11:26
+34
яке сознаніє в Шойгу??
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25.03.2022 11:30
+31
*********.
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25.03.2022 11:26
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*********.
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25.03.2022 11:26 Ответить
Кацапо мясо чемпионы среди ЛОХОВ . Одних на убой, а если выжил кожаную сигарету за щеку🙃
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25.03.2022 11:36 Ответить
яка гидота, тьфу! не треба поганитися об цю погань. ще раз тьфу!
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25.03.2022 13:05 Ответить
Полное. Как всегда.
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25.03.2022 12:13 Ответить
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25.03.2022 12:20 Ответить
Хм...тим мародерам ще й платять?
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25.03.2022 11:26 Ответить
А чего же не напечатают фублей? Печатный станок импортный? Обслужить некому и нечем? Пусть кацапы переходят на нарезанные кругляшы березы, как пра-пра-дилды.
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25.03.2022 11:26 Ответить
Печатают. Но кто мешает при этом *********?
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25.03.2022 11:27 Ответить
Фарба і папір також імпортні. Хіба на бересті надрукують.
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25.03.2022 11:28 Ответить
У кацапов есть замечательный якутский скульптор, который работает исключительно со скрепным материалом. Он им наштампует кругляшков. И тогда будет действительно фубль.
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25.03.2022 11:30 Ответить
зараз навіть друкувати не потрібно..

рублі будуть роздаватись народу в електронному вигляді у системі "МИР" ))))))

там ЛЬОГКО добавити нуль-два...... )
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25.03.2022 11:45 Ответить
Краска заграничная закончилась. А если печатать русской краской - получается туалетная бумага.
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25.03.2022 12:15 Ответить
А в чем отличие рубля от туалетной бумаги?
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25.03.2022 12:22 Ответить
Poprobui rubljom, poimjosh, skolskie oni...
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25.03.2022 12:42 Ответить
Туалетная бумага дороже стоит.
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25.03.2022 14:43 Ответить
Патамушта бумага на которой их можно напечатать стоит дороже, чем номинальная стоимость самих купюр. Если понятней : производство купюры в 1000 фуфлей стоит 1400 фуфлей сейчас. Вот такая загогулина.
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25.03.2022 12:53 Ответить
"Попандопало" відмовився друкувати і злиняв в Ізраель
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25.03.2022 13:26 Ответить
Проблемы будут нарастать и нарастать. Вашу мать!
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25.03.2022 11:27 Ответить
Нехай тримаються, ну і гарного настрою.
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25.03.2022 11:27 Ответить
Зачем этим рабам вообще платить? Они воюют за дворцы путина
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25.03.2022 11:28 Ответить
всьо, нема більше в рф золотого запасу - в перспективі тільки дерев'яний (фубль) і пластивовий (трупомішок)
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25.03.2022 11:28 Ответить
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25.03.2022 11:29 Ответить
яке сознаніє в Шойгу??
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25.03.2022 11:30 Ответить
Потеря жевательного рефлекса.
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25.03.2022 12:16 Ответить
парнокопытных так просто не возьмешь отбросит рога и будет как новый
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25.03.2022 12:39 Ответить
Да у них там у всех это сознание потерянно
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25.03.2022 11:32 Ответить
А как дишал, как дишал... ))
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25.03.2022 12:28 Ответить
Очень похоже на предсмертные конвульсии адмирала звездолета Империи, после недовольства Дарта Вейдера.
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25.03.2022 13:11 Ответить
шо, гєльзєміум прокіс?
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25.03.2022 16:15 Ответить
Какие-то неправильные а рф патриоты - за русский мир и путина воевать не хотят, денег требуют. В штрафные роты всех, а то совсем страх потеряли.
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25.03.2022 11:29 Ответить
вже незабаром будуть в
юанях виплачувать..па просьбє трудящіхся
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25.03.2022 11:29 Ответить
Roxanne/Оксана


@RoxanneTwi



Іракці підтримували подібну «спецоперацію» із захоплення Кувейту в 1990 і любили Хусейна.
2 дні «спецоперації» та тридцять років санкцій.
«Любов» до Хусейна з кожним днем ​​зростала.
9.02. 2022 року Ірак завершив виплату збитків Кувейту за два дні «спецоперації»
у розмірі: 50 000 000 000$.
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25.03.2022 11:42 Ответить
Ну а чо, давайте как диди, без денег. Повторяйте.
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25.03.2022 11:29 Ответить
Ну как без денег. Денежное довольствие было, уходило большей частью на приобретение военных облигаций. Я еще помню у отца пачки этих бумажек.
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25.03.2022 11:53 Ответить
То что выродкам не будут платить стало понятно после того как у детских садов и школ стали отбирать продовольствие на нужды армии. Мамки и жены рассчитывали что получат компенсацию за жаренных сыновей и мужей, а получат дырку от бублика еще и на похороны придется кредиты брать.
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25.03.2022 11:30 Ответить
Нано болт вам **** а не деньги.Вы там держитесь .всем хорошего настроения и терпите красавицы.
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25.03.2022 11:30 Ответить
Беднягі, і не пожілі то совсем і хороніть не на что ..
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25.03.2022 11:31 Ответить
Кто там сказал..,что можно и напечатать…
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25.03.2022 11:31 Ответить
Тепер кацапське м'ясо безкоштовне.
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25.03.2022 11:31 Ответить
Им теперь скажут перейти на самофинансирование.А это уже немарадерство будет,а разбой.
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25.03.2022 11:38 Ответить
Та Україна може зарадити в цьому питанні... В нас же анонсували відкриття пунктів по прийому літачків-танчиків рашистьських..
Виплати гарантуються)
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25.03.2022 11:32 Ответить
Пропозиція про оплату при здачі в полон разом з технікою покищо актуальна. Хай поспішають, бо потім будемо приймати тільки за їжу.
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25.03.2022 11:34 Ответить
Перед тем, как вопеть "Можем пАвтАрить!" им надо было узнать, как награждали диовоевателей. А награждали их так: Маньке за пи*ду - Красную Звезду, а Ваньке за атаку - х*й в сраку!
Так что, готовьте сраки, пАвтАряльщики!
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25.03.2022 11:36 Ответить
дидовоевателей
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25.03.2022 11:38 Ответить
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25.03.2022 11:36 Ответить
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25.03.2022 11:37 Ответить
То вони ще насправді з проблемами не зіткнулись - лише проходять підготовку. Тисячі бещруких, безногих, сліпих без соціальних виплат, десятки тисяч сімей без "кормільцев" і мільярди рублів іплюотеки, яку вже ніхто ніколи не закриє. Відповідно і крах банків, які видавали іплюотеки і кредити. Відповідно і не можливість рефінансування економіки. Відповідно і крах підприємств і мільйони безробітних. Відповідно і ще більше невиплат іпотеки і кредитів. І це все - накочується і накочується.
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25.03.2022 11:37 Ответить
Безруких та безногих виловлять та вишлють помирати на о. Валаам. Як дідов. Можем пАвтАрить!
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25.03.2022 11:40 Ответить
Будет колесническая армия, как в древнем риме
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25.03.2022 12:06 Ответить
іпотеку расєя закриє.
Рублями.
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25.03.2022 11:43 Ответить
😊 Паперу нема. Доведеться закривати лопухами.
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25.03.2022 11:46 Ответить
Сезон охоты на орков открыт
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25.03.2022 11:40 Ответить
Пакетные войска РФ)))
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25.03.2022 11:40 Ответить
Та то такое, перетопчутся. А вот то что сахара нет, брагу гнать, это бяда.
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25.03.2022 11:46 Ответить
Телеграма.

ЗС РФ з ЦБ росії.

виплата денежного довольствия на територии другого государства НЕВОЗМОЖНА.

\**********. )
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25.03.2022 11:48 Ответить
без проблем. мертві грошей не просять. жодної компенсації, бо вони офіційно не померли.
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25.03.2022 11:52 Ответить
для оккупантов это не проблема - они плату здесь берут видеокартами и шубами. Главно дело - провезти это добро хотя бы километров 50 в сторону росийской границы.
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25.03.2022 12:04 Ответить
Можете начинать деньгами с монополии рассчитыватся и то выходит дороже бумажка. Или так сказать продукцией выдать - 20 л дт и мешок отсыревших патронов
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25.03.2022 12:05 Ответить
Ну так нічого дивного.
московитська армія признана терористом і військовими злочинцями.
І відповідно менеджери-економісти, відповідальні за гроші не хочуть сидіти рядом за їх фінансування.
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25.03.2022 12:05 Ответить
Это шо получается, кацапам теперь приходится умирать за идею Осталось только саму идею сформулировать. А то за сечина, за вротенберга - как то не очень впечатляюще звучит.
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25.03.2022 12:07 Ответить
..а сцарь-то - голый
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25.03.2022 12:09 Ответить
найголовніше їм бракує клепки в голові, якщо на українську землю припхалися воювати
а решта - просто наслідки.

грошей у них нема...

згадала старий ще совковий анєкдот

заходить один в магазин і каже:
-м"яса нема... масла нема... сиру нема... ковбаси нема...
з заду до нього підходить один і каже:
не заткнеш пельку- отримаєш пістолетом по голові! зрозумів?
-зрозумів. патронів теж нема.
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25.03.2022 12:12 Ответить
Нахрена платить, если можно применить штрафбаты и заградотряды....
Путин - прежде всего сталинист
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25.03.2022 12:20 Ответить
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25.03.2022 12:36 Ответить
Это только цветочки…ягодки будете есть на «том свете
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25.03.2022 12:43 Ответить
Почитайте что было с выплатами украинским военным полгода назад .
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25.03.2022 13:01 Ответить
Лахта не спить.
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25.03.2022 13:03 Ответить
Я скажу що буде - ПОСИЛИТЬСЯ МАРОДЕРСТВО КАЦАПІВ, більщість кацапів залишиться в Україні бо кончені і свого кацапського начальства бояться більше ніж суда в Гаазі, думаю так.
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25.03.2022 13:04 Ответить
дидызапайкуваивале
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25.03.2022 14:28 Ответить
 
 