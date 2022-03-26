У военных РФ начались проблемы с финансированием: нет денег на обещанные выплаты, - ГУР Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У военных РФ начались проблемы с финансированием.
Об этом сообщили в ГУР Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.
В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.
Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "ПВК". В их числе учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии", - рассказала разведка.
Пожалуйста, подождите...
рублі будуть роздаватись народу в електронному вигляді у системі "МИР" ))))))
там ЛЬОГКО добавити нуль-два...... )
юанях виплачувать..па просьбє трудящіхся
@RoxanneTwi
Іракці підтримували подібну «спецоперацію» із захоплення Кувейту в 1990 і любили Хусейна.
2 дні «спецоперації» та тридцять років санкцій.
«Любов» до Хусейна з кожним днем зростала.
9.02. 2022 року Ірак завершив виплату збитків Кувейту за два дні «спецоперації»
у розмірі: 50 000 000 000$.
Виплати гарантуються)
Так что, готовьте сраки, пАвтАряльщики!
Рублями.
ЗС РФ з ЦБ росії.
виплата денежного довольствия на територии другого государства НЕВОЗМОЖНА.
\**********. )
московитська армія признана терористом і військовими злочинцями.
І відповідно менеджери-економісти, відповідальні за гроші не хочуть сидіти рядом за їх фінансування.
а решта - просто наслідки.
грошей у них нема...
згадала старий ще совковий анєкдот
заходить один в магазин і каже:
-м"яса нема... масла нема... сиру нема... ковбаси нема...
з заду до нього підходить один і каже:
не заткнеш пельку- отримаєш пістолетом по голові! зрозумів?
-зрозумів. патронів теж нема.
Путин - прежде всего сталинист