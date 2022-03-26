У военных РФ начались проблемы с финансированием: нет денег на обещанные выплаты, - ГУР Минобороны

У военных РФ начались проблемы с финансированием.

Об этом сообщили в ГУР Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никоим образом не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.

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В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "ПВК". В их числе учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии", - рассказала разведка.