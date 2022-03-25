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С сегодняшнего дня украинские врачи, стоматологи, медсестры и парамедики смогут временно работать по специальности во Франции

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лікарі

С сегодняшнего дня украинские врачи, стоматологи, медсестры и парамедики могут временно работать по специальности во Франции.

Соответствующее распоряжение министр здравоохранения Оливье Веран направил вчера руководителям всех медицинских учреждений, сообщила директор компании WHITE Dental Group Елена Поликарчик в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что к концу 2022 года действует специальная процедура принятия украинского диплома вместо стандартной аккредитации, согласно которой нашим медикам нужно было бы подтверждать квалификацию в течение минимум 3 лет обучения во Франции и сдать сложный экзамен на французском языке.

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"Космически быстрое, как для Франции. Огромное количество моих друзей и клиентов-стоматологов с детьми на руках вынужденно покинули свои дома в Харькове, Киеве и других городах. Первой нашей задачей было помочь им жильем, но что дальше? Временно работать по специальности во Франции выглядело как несбыточная мечта, сегодня это реальность.

Было бы круто, если бы мои коллеги или все небезразличные украинцы в ЕС могли бы апеллировать к примеру Франции и приобщиться к лоббированию подобного решения в Германии, Балтийских странах, Венгрии, Румынии (Польша имела упрощенную процедуру еще до войны). Когда есть прецедент, всегда легче.

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Для последователей теории "все пропало" - речь не идет о стимулировании переезда или изменении страны проживания, ведь возможность ограничена по времени - только до конца 2022 года", - отметила Поликарчук.

По ее словам, речь идет скорее о выживании специалистов медицинских профессий, которые не могут работать удаленно, квалификация требует постоянной практики и выполнение временно другой физической работы может снизить профессиональный уровень. Работая же в Европе некоторое время, наши специалисты вернутся в свою страну с новым опытом.
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Топ комментарии
+8
А украинцев, как военных так и гражданских уже лечить не нужно? Наоборот , как и мужчинам до 60, всем медикам, независимо от пола ( за исключением матерей с несовершеннолетними детьми) нужно запретить выезд за кордон.
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25.03.2022 11:49
+5
а у нас, что им применения нет,как вариант военные госпиталя....**** не госпраление, а какое то недоразумение.
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25.03.2022 11:46
+2
Ой, дякую пане Макроне!
Який же ви хитренький, благодєтєль ви наш ))))
Справа в тому, що у Франції хронічна нестача медичного персоналу. Хронічна! До офтальмолога можна чекати візиту пів-року. До кардіолога - рік.
Ось тому він і дозволив.
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25.03.2022 11:52
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Частные клиники сейчас ломанутся.

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25.03.2022 11:36 Ответить
а у нас, что им применения нет,как вариант военные госпиталя....**** не госпраление, а какое то недоразумение.
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25.03.2022 11:46 Ответить
Щас и тётки из регистратур повалят
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25.03.2022 11:48 Ответить
А украинцев, как военных так и гражданских уже лечить не нужно? Наоборот , как и мужчинам до 60, всем медикам, независимо от пола ( за исключением матерей с несовершеннолетними детьми) нужно запретить выезд за кордон.
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25.03.2022 11:49 Ответить
французам на руку - там у них зубы полечить сильно дорого, а так цены упадут на эти услуги. Вся медицинская вата уже собирает чумаданы. А кто ездил на вахты в "Тризуб_дентал", тот и будет дальше ездить.
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25.03.2022 11:54 Ответить
Ой, дякую пане Макроне!
Який же ви хитренький, благодєтєль ви наш ))))
Справа в тому, що у Франції хронічна нестача медичного персоналу. Хронічна! До офтальмолога можна чекати візиту пів-року. До кардіолога - рік.
Ось тому він і дозволив.
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25.03.2022 11:52 Ответить
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25.03.2022 12:00 Ответить
А у нас, а ми як ? У хранцию їхати зуби лікувати ???
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25.03.2022 12:01 Ответить
Медсестри, лікарі і, особливо, парамедики зараз в Україні не потрібні? До нас приїздять ізраільські лікарі, канадійцы, а наші у Франціі ховаються і ще працюватимуть там. Повна дурня. Всі медичні працівники є військово забов"язані! Як вони потрапили за кордон? В перші 2 дні втекли, коли не було заборони перетинати кордон чоловікакм з 18 до 60 років.
Я думаю, що вони падлюки. Втекти , коли саме вони так потрібні!
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25.03.2022 13:29 Ответить
Тошнит от Франции.
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25.03.2022 13:35 Ответить
Цікава допомога од франції)))
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25.03.2022 13:55 Ответить
Французики нашару решают вопрос со своим проблемным медобслуживанием. Наглядный пример отъёма(увода) специалистов с детьми(!) навсегда
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25.03.2022 16:23 Ответить
 
 